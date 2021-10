El iPhone 13 mini, a examen: potencia y mejores cámaras para el celular más pequeño de Apple

El iPhone 12 mini no parece haber sido un superventas, según los informes de varios analistas del sector. Pese a ello, la compañía de Cupertino no quiere dejar de apostar por aquellos usuarios que prefieren los móviles pequeños. Porque, si por algo destaca el iPhone 13 mini, es sobre todo por eso: es uno de los teléfonos compactos más potentes del mercado. Este terminal, que no es el más conveniente para todos los usuarios, está disponible en cinco colores —rosa, azul, negro, blanco y rojo— desde 699 dólares.

El diseño del iPhone 13 mini es muy similar al de su antecesor. El terminal mantiene un acabado elegante, los mismos bordes cuadrados y una pantalla de 5,4 pulgadas. El notch —la marca visible que suele estar en la parte superior de la pantalla del móvil y alberga la cámara delantera— es un poco más pequeño que el del iPhone 12 mini. En un sector que cada vez apuesta más por el contenido audiovisual y las grandes pantallas, es posible que para algunos usuarios la del iPhone 13 mini resulte demasiado compacta. Pero para otros, dichas dimensiones pueden marcar la diferencia: además de que es un terminal ligero, usarlo con una sola mano es cómodo y se puede guardar con facilidad en casi cualquier bolsillo.

Mientras que los iPhone más potentes incorporan una tasa de refresco de 120 Hz, el iPhone 13 mini todavía se queda en los 60 Hz. Este parámetro hace referencia a la cantidad de veces que la pantalla se actualiza por segundo. Cuanto más alto sea, más fluidos son los desplazamientos entre pantallas y las animaciones. La mayoría de los móviles de gama alta en el mercado ya incorporan una tasa que alcanza los 120 Hz.

El iPhone 13 mini tiene dos cámaras traseras de 12 megapixeles, con una lente normal y otra gran angular Shutterstock - Shutterstock

Las mismas cámaras del iPhone 13

En el apartado fotográfico, el iPhone 13 mini es idéntico al iPhone 13. El terminal incorpora una cámara principal y una ultra gran angular de 12 megapíxeles cada una, pero carece de teleobjetivo. Ambos sensores están ubicados en diagonal dentro de un módulo cuadrado de cámaras que sobresale ligeramente. Aunque estos móviles son algo menos ambiciosos que sus hermanos mayores, los resultados que se consiguen con las cámaras traseras son buenos. Las capturas son muy naturales y se consigue un buen nivel de detalle, especialmente de día. Las cámaras, sobre todo el gran angular, sufren algo más de noche y en condiciones de baja luminosidad. En estos casos, al acercar la fotografía se pierde un poco de nitidez.

Una de las novedades de los iPhone 13 es la posibilidad de utilizar estilos fotográficos. El usuario puede escoger entre varios ajustes preestablecidos (alto contraste, brillante, cálido o frío) y modificar además el tono y la temperatura antes de capturar cualquier imagen. Esta función resulta interesante para ajustar la configuración de la cámara sobre la marcha en lugar de aplicar a cada imagen un filtro a posteriori.

Apple también hace año tras año una fuerte apuesta en la grabación de video. La calidad que se consigue con el celular más pequeño de Apple es destacable. Además, los nuevos iPhone 13 estrenan un modo cinemático que permite grabar a personas, mascotas y objetos con un efecto de profundidad. El sistema también puede cambiar el enfoque automáticamente dependiendo de dónde esté el sujeto y hacia dónde esté mirando. Este modo resulta bastante útil para difuminar una parte del plano y conseguir un toque artístico. Después de grabar, el usuario puede además ajustar el nivel de desenfoque del fondo.

El iPhone 13 mini (a la derecha) es más pequeño que el iPhone 13 o 13 Pro (pantalla de 6,1 pulgadas) o el Pro Max (6,7 pulgadas) Shutterstock - Shutterstock

Uno de los puntos fuertes del iPhone 13 mini es que, pese a ser pequeño, incorpora uno de los procesadores más potentes del mercado. Al igual que sus hermanos mayores, cuenta con el Apple A15 Bionic. El terminal, además de ser compatible con las redes 5G, ejecuta las apps sin ningún tipo de retardo. Su rendimiento ha sido muy positivo en prácticamente todos los supuestos: tanto al usar redes sociales como al jugar o hacer fotos y vídeos. El almacenamiento interno del teléfono parte de los 128 GB. También hay una versión de 256 GB y otra que alcanza los 512 GB.

Entre los aspectos con margen de mejora en el iPhone 13 mini está la autonomía. Apple no revela la capacidad de las baterías de sus smartphones. En la presentación de los terminales, la compañía de la manzana prometió haberla mejorado. Aunque la batería es bastante mejor y puede ser suficiente para un usuario promedio, si se hace un uso exigente del terminal o se utiliza para realizar fotos y videos durante horas, puede no alcanzar la jornada completa. Además, Apple no incluye un cargador en la caja del iPhone 13 mini. Algunos usuarios tendrán por lo tanto que comprarlo por separado.