Una réplica de Clementina, la primera supercomputadora de la Argentina, recreada y presentada por el Museo de Informática, que ahora debe cerrar sus puertas por largas demoras en la habilitación de su sala de exposiciones

El Museo de Informática, computadoras y accesorios tecnológicos anunció el cierre de su sala de exposiciones debido a las demoras en la habilitación del espacio durante los últimos meses. "Teníamos una autorización, arbitrariamente nos fue quitada, llevamos seis meses de trámites y nadie responde en ninguna oficina. Tuvimos que volver a pagar los impuestos y sellados, además de contratar al gestor que nos indicó el mismo personal del Gobierno de la Ciudad", dijo Carlos Chiodini, fundador y presidente de la Fundación Museo ICATEC, a cargo del espacio dedicado a la difusión de la evolución de la informática.

Luego de diversas muestras de su catálogo durante varias ediciones de La Noche de los Museos, el Museo de Informática abrió sus puertas en 2013 con un espacio ubicado en Tucumán 810 en la ciudad de Buenos Aires. Luego continuó con sus actividades en la sala de exposiciones ubicada en Marcelo T de Alvear 740, donde se presentó en 2016 una réplica de Clementina, la primera supercomputadora argentina.

Por el momento, el cierre afecta a la sala de exposiciones, dada la falta de respuestas de las autoridades para continuar con las actividades. Debido a los problemas en la gestión de la habilitación, el Museo de Informático mantendrá su catálogo en sus depósitos, ya que no podrán estar a disposición del público en la sala de exposiciones.

Tras ser contactadas por este asunto, las autoridades del ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Enrique Avogadro, quedaron en averiguar sobre el tema y quedaron en contacto con las autoridades del museo.

"Como siempre, mantuvimos los papeles en orden, pero no podemos abrir nuestras puertas sin habilitación, no se puede y no es correcto. Y no se puede seguir teniendo un Museo cerrado", agregó Chiodini sobre el estado actual del Museo de Informática. Por este motivo, los administradores del espacio anunciaron el cierre del espacio para volver a la modalidad previa, cuando se realizaban las muestras en eventos itinerantes.