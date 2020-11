Una vista de la réplica de la computadora Clementina presente en el Museo de Informática de la Argentina, que ahora está a la venta debido a los costos que deben enfrentar por la rehabilitación de la sala de exposiciones

30 de noviembre de 2020 • 12:13

El Museo de Informática, que lleva nueve meses cerrado por la pandemia de coronavirus, planea vender parte de su valioso catálogo para enfrentar los costos que requieren los nuevos trámites de habilitación de su sala de exposiciones, ubicada en Marcelo T de Alvear 740 desde 2016. Allí se encuentra una réplica de Clementina, la primera supercomputadora argentina, uno de los activos más valiosos que está a la venta.

"No tenemos forma de levantar la habilitación del museo. Tenemos que rehacer el permiso como centro cultural, con una cantidad de estudios de sonido, impacto ambiental, que ahora nos piden. Hace 9 meses que no estamos trabajando y que no tenemos ingreso de plata. No podemos pagar el alquiler y tenemos que enfrentar una habilitación con un costo estimado de unos 400 mil pesos", dijo Carlos Chiodini, fundador y presidente de la Fundación Museo ICATEC, en un video publicado en la cuenta oficial del museo.

Hace una semana, el Museo de Informática anunció el cierre de su sala de exposiciones debido a las demoras en la habilitación del espacio dedicado a difundir la evolución de las computadoras y los dispositivos móviles. Si bien tuvieron una pronta respuesta de parte de las autoridades sobre la regularización del espacio, los temas de tecnología y ciencia que desarrolla este espacio no se encuentran dentro de las normas que regulan los centros culturales.

"Decidimos jugar la última carta con el patrimonio del museo. Vendemos Clementina para poder afrontar los gastos de esta habilitación", agregó Chiodini sobre las medidas que adoptarán para solventar las exigencias gubernamentales. A su vez, desde el sitio web comenzaron a recibir donaciones para recaudar el dinero necesario para resolver los trámites necesarios para la reapertura del espacio.

El Museo de Informática de la República Argentina participó de varias ediciones de La Noche de los Museos y abrió un espacio ubicado en Tucumán 810 en la ciudad de Buenos Aires en 2013. Más tarde, continuó con sus actividades en la actual sala de exposiciones ubicada en Marcelo T de Alvear 740, donde se presentó en 2016 una réplica de Clementina, la primera supercomputadora argentina.