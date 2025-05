El Pac-man cumple 45 años: este es el legado de un ícono que sigue vivo en los videojuegos

Este 22 de mayo se cumplen 45 años del lanzamiento de Pac-Man, el videojuego japonés que, con una propuesta simple y accesible, se convirtió en un ícono global del entretenimiento digital tras su nacimiento en 1980. Su impacto fue tal que logró trascender generaciones y consolidarse como una referencia ineludible en la historia de los videojuegos.

“Este título cambió las reglas del juego al apostar por una lógica accesible, no violenta y con un diseño visualmente amigable, en relación con los juegos de la época. Además, fue pionero en lo que hoy denominamos diseño centrado en el usuario, colocando la experiencia del jugador como eje central”, explica Carlos Ramonda, decano de Ciencias Aplicadas de Universidad Siglo 21.

Toru Iwatani, el creador del Pac-Man, muestra los diseños originales en papel de los personajes del juego Archivo

Pero más allá de la nostalgia y las celebraciones, ¿qué elementos de aquel aparentemente simple arcade creado por Toru Iwatani continúan resonando e incorporándose en los videojuegos que disfrutamos actualmente?

“Pac-Man introdujo un enfoque más universal al gaming. Por otro lado, el diseño de los fantasmas con distintos comportamientos de inteligencia artificial (IA) es algo también destacable”, dice Hernán López, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA) y CEO de Epic Llama, un estudio argentino de videojuegos independiente con base en Córdoba.

Toru Iwatani muestra los bocetos originales del Pac-Man Archivo

Lo del Pac-man que quedó

Con la evolución de la industria de los videojuegos, puede resultar difícil detectar la huella de Pac-Man en los títulos actuales. Sin embargo, para los especialistas, su influencia está lejos de haberse extinguido. “Hoy todavía hay enemigos que funcionan con distintos patrones y muchos juegos transcurren en entornos tipo laberinto”, señala López. También remarca la vigencia de mecánicas como la recolección de ítems y power-ups: “Hay tantas iteraciones entre Pac-Man y los juegos actuales, que la distancia evolutiva es como la de un velociraptor y una gallina actual”, ironiza.

En ese sentido, menciona títulos del género roguelike como Vampire Survivors, que le recuerdan a Pac-Man por su estructura cíclica y sus dinámicas de recolección. “Con esa lógica, podrían mencionarse muchos más. La historia de los videojuegos está llena de referencias indirectas”, añade.

Una arcade original de Pac-Man para jugar en un salón de fichines, en el Museo de Ciencia y Tecnología de Catalunia Shutterstock

Desde una mirada más estructural, Ramonda destaca que elementos como la persecución y la exploración siguen presentes en numerosos juegos modernos, especialmente en plataformas móviles. “Títulos como Among Us, que crecieron en popularidad en los últimos años, retoman esa lógica de tensión espacial y decisiones rápidas”, explica. También menciona a Tunic, Loop Hero y Crossy Road, que incorporan elementos del diseño de Pac-Man, como la progresión en mapas laberínticos, la gestión del espacio y la presencia constante del riesgo. “Son herederos de una tradición que demuestra que no hace falta un despliegue visual enorme para construir una experiencia atrapante”, resume.

Más allá del joystick

El auge de los juegos móviles y casuales, caracterizados por dinámicas simples y altamente adictivas, refleja muchos de los principios que Pac-Man introdujo hace más de cuatro décadas. “Más allá de lo técnico, lo interesante es cómo anticipó una lógica de gratificación inmediata: recompensas constantes, sonidos estimulantes y una progresión clara”, señala Ramonda. Según el especialista, esos elementos no solo definieron el diseño de videojuegos, sino que hoy también explican cómo funcionan otras plataformas digitales, como las redes sociales, orientadas a captar la atención del usuario a través de estímulos breves y repetitivos.

“La accesibilidad y la simplicidad en el diseño que hoy buscamos en juegos móviles o casuales ya estaban en Pac-Man. Fue uno de los primeros juegos pensados para atraer a públicos que no eran exclusivamente jugadores hardcore. En ese sentido, anticipó el boom de los hyper-casual y de los juegos pensados para todos los públicos”, concluye López.

En su versión original, el Pac-Man se llamaba Puck-man, en referencia al disco de hockey sobre hielo (puck) Shutterstock

“Pac-Man es un recordatorio de que un diseño brillante no necesita tecnología avanzada, sino una idea clara y bien ejecutada”, sostiene López, y agrega: “En un contexto como el latinoamericano, donde muchas veces los recursos son limitados, el juego sigue siendo una fuente de inspiración”.

Para ambos especialistas, el legado de Pac-Man se mantiene vigente en una industria cada vez más diversa. “Hoy conviven juegos de altísima complejidad con otros que apuestan por la simpleza. En ese equilibrio, Pac-Man sigue siendo una guía: fácil de aprender, difícil de dominar”, concluye López. La vigencia del clásico demuestra que, incluso en un ecosistema dominado por lo visual y lo hiperrealista, una idea simple, bien ejecutada, puede cambiar la historia.