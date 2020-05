La tienda de PlayStation en la Argentina ahora tendrá precios similares o incluso más bajos que los de Estados Unidos

27 de mayo de 2020

Luego de años de tener precios más abultados que en los Estados Unidos, el PlayStation Store, el sitio de venta de juegos digitales de la consola PlayStation , igualó sus valores. Ahora se podrán comprar con tarjetas argentinas y con los impuestos nacionales, inclusive un poco más baratos que en la tienda estadounidense.

Desde ayer está vigente el nuevo sistema de precios. Esto significa que todos los juegos en formato digital descargable se podrán comprar con las cuentas de PlayStation argentinas al menor precio posible para el catálogo de PlayStation 4 .

Previo a esto, la tienda nacional tenía un sobreprecio de entre 10 a 12 dólares en los títulos lanzamiento, lo que lo posicionaba con 72 dólares un título tope de línea, por encima de los 60 dólares que valían en la tienda norteamericana. Por esto, muchos usuarios optaban por utilizar y crear cuentas con direcciones fuera del país para aprovechar los descuentos y precios, con la contra de que sólo se podía usar PayPal, tarjetas internacionales o PSN Cards compradas en sitios externos para recargar saldo en la cuenta.

Cuánto saldrán los juegos más caros ahora

Desde ayer, el precio de un juego triple A (de alta demanda y calidad) en la Argentina, con cuentas argentinas, y con tarjetas de crédito nacionales, será de 60 dólares, como The Last of Us 2 , CyberPunk 2077 u otros títulos próximos a su lanzamientos.

Este precio, pesificado, se tendrá que tomar con el dólar oficial más el impuesto digital del 8% y el IVA del 21%, dejándolo a un 1% más bajo que pagar el dólar solidario.

Este cambio, de dólar oficial más el 29 por ciento, lo deja más barato que comprándolo en tiendas físicas en Estados Unidos, dado que allí al valor de 60 dólares solidarios se le deberá sumar el impuesto estatal nortemericano.

El precio de PS Plus y la competencia con Xbox

También el servicio de suscripción PS Plus , en caso de contratarlo de manera anual en la Argentina valdrá 20 dólares menos, bajando a 40 dólares.

Este cambio de precios era muy esperado por los fanáticos que debido a la faltante de medios de pago nacionales en la cuenta estadounidense, o el sobreprecio en la cuenta nacional, recurrían a precios elevadísimos en la venta de juegos físicos en locales que hoy alcanzan los 7500 pesos por juego.

Sony PlayStation no es la primera empresa de juegos en adaptar sus precios al país. Su rival, la Xbox de Microsoft , tiene una gran parte de títulos en su tienda online con precios pesificados , dejándolos mucho más baratos y en pesos que en una cuenta de EE.UU. o de Europa. Lo mismo sucede con Steam, el negocio online de venta de juegos para PC que tiene la misma política.

Este cambio afecta directamente a la manera en que se podrán conseguir los juegos exclusivos de PlayStation 4 y la PlayStation 5 , que saldrá a la venta a fin de este año.