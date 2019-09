Los dos colores en los que está disponible la Xbox One X Fuente: Archivo

Augusto Finocchiaro Preci SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2019 • 00:02

Xbox mantendrá los precios pesificados en sus juegos y servicios, y quiere lanzar Project Scarlett en Argentina

Bernardo Camacho, Xbox Lead para Latinoamérica, conversó sobre el futuro de la empresa gamer de Microsoft con LA NACION durante el evento lanzamiento del reciente Gears 5 y el servicio Xbox Ultimate Pass.

Precios en pesos para competir

Esta suscripción tiene su valor pesificado a $ 78 durante el primer mes y a $599 durante los restantes, contra los 15 dólares que cuesta en EE.UU.

La industria de los videojuegos es una de las más golpeadas en nuestro país tras la devaluación. Sus valores, mayormente en dólares, dispararon los precios de las consolas, el hardware de PC y de los títulos, que llegan hasta los $ 5200 pesos en el caso del FIFA 20.

Xbox hace unos años cambió su política y decidió pesificar su tienda, con precios en moneda nacional en los títulos que controla Microsoft y en sus servicios, como lo es el Ultimate Game Pass, que permite jugar a un amplio catálogo que incluye no sólo juegos de los últimos años sino también los más recientes lanzamientos exclusivos como el Gears 5 y Forza.

Bernardo Camacho, de Xbox

Este servicio Ultimate agrupa todos las suscripciones de Xbox en una sola, y permite jugar tanto en PC como en consola a un catálogo de cientos de títulos, como así también incluye el servicio Live para jugar online. En los Estados Unidos se consigue por 2 dólares el primer mes y 15 los restantes, mientras que en la Argentina son 78 pesos el primer mes y 599 pesos los restantes.

No todos los títulos

"La Argentina es un país que está pasando por una situación económica que no es fácil, sabemos que tiene un potencial gigante con mucha pasión por los videojuegos. Nosotros tenemos soluciones como los servicios de Gamepass, Gamepass Ultimate y Live, en donde jugar alrededor de Xbox puede ser divertido y más accesible, ya que al ser suscripciones uno se puede conectar y desconectar en cualquier momento", explica Camacho a LA NACION y agrega: "La Argentina es uno de los grandes de Sudamérica, un gigante que está pasando por un mal momento y por eso tenemos los valores pesificados en el store de Xbox Argentina. "

En cuanto a los valores, Camacho explica que no todos los juegos pueden tener un costo reducido pesificado, pero si los que maneja Microsoft Studios y los servicios de suscripción: "¿Cómo funciona el tema de los precios? Nosotros sugerimos el precio en pesos para lo que es manejado por Microsoft y lo ponemos en la tienda de Xbox en el dashboard de la consola. Hay otros juegos que son de estudios de terceros, como Ubisoft, Activision, o EA, y ahí ellos son quienes deciden el valor de sus juegos en la región. Hoy en día Xbox Ultimate está $599 con el precio más barato de la región y uno de los más baratos del mundo. Y no es casualidad, porque somos conscientes de lo que está pasando y queremos que sea un servicio asequible para los jugadores argentinos. Estamos haciendo un esfuerzo por tratar de mantener nuestras suscripciones con el precio más barato posible. Aunque no sabemos qué puede pasar en el futuro, hoy por hoy estamos sin ningún plan de hacer una modificación de precios en el corto plazo."

El streaming de videojuegos

En cuanto al futuro de los videojuegos, todo indica que el próximo paso será el streaming. Xbox adelantó ya su Xcloud, para utilizar su catálogo de juegos a través de internet sin necesidad de consolas y con la capacidad de reproducirlo virtualmente en cualquier equipo, celulares, tablets, TVs y computadoras. Pero al parecer, esto está en el futuro lejano para Sudamérica, ya que la infraestructura necesaria no está aún disponible.

"No depende solamente de Microsoft, depende de cada país que tiene que tener ciertos niveles de infraestructura tecnológica. XCloud requiere 5G en su conexión ideal. Entonces se va a demorar unos años. Todo depende de como esté cada país. Pero ya estamos teniendo conversaciones con las empresas de telecomunicaciones para ver que se necesita, que se requiere, que tipo de tecnología funciona en cada país".

La próxima Xbox en la Argentina

Durante la conferencia de E3 en Los Ángeles, el evento más importante de gaming en el mundo, Microsoft mostró lo que será su próxima consola, con un hardware poderoso al nivel de una PC de gama alta y hasta contó que ya se están preparando títulos como Halo para esta nueva generación que se viene.

Si bien no hay fechas confirmadas para ninguna parte del mundo, Camacho afirma que está en los planes tenerla en la Argentina: "Estamos trabajando para que Argentina la tenga. Es injusto juzgar a un país por un momento específico en su historia. Sabemos la importancia de Argentina y estamos trabajando para poder lanzar Scarlett acá. No hay absolutamente nada de información de ningún país, ni desde México hasta la Argentina, y no sabemos que va a pasar, pero hemos montado todos los casos para que donde tenemos hoy Xbox, sea el punto de partida para Scarlett. Trabajamos para poder tenerla como tuvimos Xbox One X. Que a pesar de que la situación también estaba difícil, salió a la venta en la Argentina casi al mismo momento que en EE.UU. y se agotó. "