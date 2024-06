Elon Musk admite en forma oficial la pornografía, real o simulada, en la red social X, la antigua Twitter

Escuchar

Los contenidos pornográficos se habían ido asomando a la red social X desde hace meses. Algunos usuarios habían notado que imágenes sexuales explícitas se estaban publicando en la red sin ser eliminadas, en un cambio con respecto a la política de Twitter antes de ser adquirida por Elon Musk. Ahora, el magnate nacido en Sudáfrica admitirá en su red social de forma expresa y oficial la pornografía, según la última actualización de sus políticas publicada por la red social. Se admitirán tanto imágenes pornográficas reales como de dibujos animados y las generadas por inteligencia artificial.

“Puedes compartir desnudos o comportamientos sexuales de adultos producidos y distribuidos de forma consentida, siempre que estén debidamente etiquetados y no se muestren de forma prominente”, dice la nueva política de contenido de la red social, que introduce pequeñas cautelas al respecto. La política de X contrasta con la de otras redes sociales, como Instagram y Facebook, propiedad de Meta, TikTok y YouTube, de Google, a las que en ocasiones se ha criticado por ser excesivamente puritanas.

“Creemos que los usuarios deben poder crear, distribuir y consumir material relacionado con temas sexuales, siempre que sea producido y distribuido de forma consentida. La expresión sexual, ya sea visual o escrita, puede ser una forma legítima de expresión artística. Creemos en la autonomía de los adultos para participar y crear contenidos que reflejen sus propias creencias, deseos y experiencias, incluidas las relacionadas con la sexualidad”, sostiene la red social de Elon Musk.

Según la empresa, la forma de “equilibrar” la publicación de pornografía es “restringiendo” la exposición a contenidos para adultos a los niños o a los usuarios adultos que decidan no verlos. “También prohibimos los contenidos que fomenten la explotación, la falta de consentimiento, la cosificación, la sexualización o el daño a menores, y los comportamientos obscenos”. La red no permitirá compartir contenido para adultos en lugares muy visibles, como las fotos de perfil.

La red social de Elon Musk señala expresamente que permitirá “desnudos de adultos o comportamientos sexuales pornográficos o destinados a provocar excitación sexual”. La nueva política también se aplica al contenido generado por inteligencia artificial, fotográfico o animado, y a dibujos animados, incluidos hentai (manga o anime de contenido erótico o pornográfico) o anime. La nueva política es tan explícita como el contenido al que abre la puerta. Los ejemplos que se admiten, dice, incluyen representaciones de desnudez total o parcial, incluidos primeros planos de genitales, nalgas o pechos; comportamiento sexual explícito o implícito, o actos simulados como relaciones sexuales y otros actos sexuales.

La nueva política solicita a quienes publiquen regularmente contenido para adultos en X, que ajusten la configuración para que sus imágenes y videos aparezcan tras una advertencia de contenido que el usuario deberá aceptar antes de poder verlos. También se puede añadir una única advertencia de contenido en una publicación concreta. Pero también se puede publicar el contenido pornográfico sin aviso ninguno, aunque X dice que si lo detecta, ajustará la configuración de la cuenta para que en el futuro sí incluya la advertencia.

Los usuarios que hayan puesto en su perfil de la red social que tienen menos de 18 años o los que no incluyan una fecha de nacimiento no pueden hacer clic para ver el contenido marcado, aunque se deduce que sí podrán ver el que no esté marcado. La red social, por lo general, no exige comprobación alguna sobre la edad de sus usuarios.

Miguel Jiménez

EL PAIS