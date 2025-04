Elon Musk reveló la verdad detrás de la “regla de los cinco minutos” que la gente creía que era la razón de su éxito

Elon Musk, empresario fundador de Tesla, SpaceX y dueño de la red social X, develó cual es el método que lleva a cabo en su vida diaria para alcanzar el éxito a nivel profesional y personal. Es que el magnate de 53 años, que recientemente fue padre de su 14° hijo, divide su tiempo entre sus actividades empresariales, políticas y su vida familiar de una forma muy especial.

Durante mucho tiempo se creyó que el multimillonario implementó la “regla de los cinco minutos”. Se trata de una técnica para mejorar la productividad, ser más eficiente y organizado con las tareas que hay que realizar y así, evitar la procrastinación. En el plano laboral, esta regla se aplica en las reuniones de trabajo: no se permite retener a los miembros del equipo por más de 5 minutos.

De esta forma, la “regla de los cinco minutos” solo permite destinar 300 segundos para concentrarse en cada tarea, antes de pasar a la siguiente. En la computadora se puede cronometrar o utilizar una web que permita pautar el tiempo.

Elon Musk negó utilizar la "regla de los cinco minutos" (Foto: captura X)

Sin embargo, Elon Musk negó usar la “regla de los cinco minutos” luego de que el empresario Dinis Guarda asegurara a través de X que el magnate utilizaba el flamante método de bloqueo de tiempo.

“Definitivamente no me dedico a esto de los 5 minutos”, escribió Musk en su cuenta de X. “Necesito largos periodos sin interrupciones para pensar. De lo contrario, no puedo ser creativo”, afirmó.

Elon Musk, al igual que Bill Gates y Mark Zuckerberg, utiliza la regla de las cinco horas para tener éxito en la vida personal y profesional. Se trata de una técnica que utilizan los hombres más ricos del mundo para obtener nuevos conocimientos.

Elon Musk y Bill Gates tienen el mismo método de productividad

¿Qué es la regla de las 5 horas para ser exitoso?

La regla de las cinco horas para ser exitoso se basa en dedicar una hora al día, durante cinco días de la semana, a actividades específicas que fomenten el crecimiento personal y profesional.

Las tareas pueden ser leer, escribir, escuchar podcasts o audiolibros o incluso participar en actividades culturales que promuevan el aprendizaje. Por ejemplo, Elon Musk utiliza gran parte de su tiempo para estudiar nuevos temas de ingeniería y adquirir habilidades que mejoren su desempeño en sus empresas.

Por su parte, Bill Gates decidió optar por la lectura. El cofundador de Microsoft lee aproximadamente 50 libros al año. Y Mark Zuckerberg se fijó como objetivo leer al menos un libro cada dos semanas.

