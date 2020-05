El gobierno planea volver a entregar computadoras portátiles a los chicos de colegios públicos, aunque con cambios respecto del plan Conectar Igualdad Crédito: Gentileza Casa Rosada

El gobierno trabaja en los detalles de una plataforma educativa que saldrá, en una primera etapa, en agosto. El propio ministro de Educación, Nicolás Trotta, señaló que ese desarrollo se sumará a un plan de conectividad en los colegios públicos de todo el país que aún no tienen acceso y que incluirán también el reparto de notebooks. Estos tres puntos son parte del " plan de conectividad Juana Manso ".

En diálogo con LA NACION, el Ministro remarcó que "la clave es que sea una respuesta integral a los nuevos desafíos y que tenga la consigna de la gratuidad", señaló. Hoy en día el acceso a plataformas educativas provinciales o portales ( como Seguimos Educando ) no consume datos, pero "en muchos casos las clases siguen en Zoom o en videos en YouTube", señala Trotta. La nueva plataforma justamente almacenaría estos contenidos para que, luego, las telefónicas puedan garantizar ese acceso de forma gratuita . "Hoy es más difícil de tener una norma de ese tipo si la navegación es en diferentes plataformas", agrega.

En rigor el proyecto ya existía antes de la pandemia, pero la suspensión de clases aceleró las prioridades en el Ministerio. Incluso, desde el gobierno, que esta semana anunció que en algunas provincias sin contagios podrían volver antes las clases, imaginan una vuelta a la educación presencial en modo dual, que incluya lo físico y lo virtual.

El acceso a Internet, la limitante

Sin embargo, el problema del acceso a Internet es una limitante. Según Educación, más del 60 por ciento de los colegios públicos del país no tiene conexión. Uno de cada cinco chicos de primaria no tiene acceso en todo el país , números que se profundiza en provincias como Santiago del Estero, donde los no conectados llegan al 40 por ciento del total, según señala un informe de Argentinos por la Educación .

En este sentido, Trotta mencionó que parte del plan es el trabajo con el Ente Nacional de Comunicaciones, para que utilice recursos en la ampliación de la red, y Arsat, para que en su infraestructura se almacenen las diferentes prestaciones. "En tres años queremos que la totalidad de las escuelas esté conectada", explicó Gustavo López, vicepresidente del Enacom. Para Trotta, "hoy tenés que gran parte de la conectividad también es por celular, que consume datos. Y eso no alcanza. Y tenemos el problema del instrumento tecnológico: las familias que tienen un único celular o no tienen computadora. La virtualización sin netbook es imposible. Es más sencillo en una computadora", agrega.

Vuelven las netbooks

En este sentido, en las próximas semanas se iniciará, aseguran desde Educación, la producción local de notebooks. Banghó, BGH o Newsan son algunas de las empresas que se anotaron para la primera producción. "Aunque no será en los números que manejábamos antes, la distribución de estos equipos es central", señala Trotta. "Creemos que es fundamental no solo reactivar la industria para garantizar puestos de trabajo, sino ponerlo al servicio de la educación argentina que está transitando un momento muy particular en este contexto", agregó.