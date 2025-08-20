En Android 16, Gemini funcionará como un verdadero agente de IA

Android 16 introducirá capacidades de agente en Gemini para que este asistente de inteligencia artificial generativa pueda realizar acciones en nombre del usuario, como reservar en un restaurante.

Actualmente, Gemini puede acceder a algunas aplicaciones, principalmente de Google, para buscar información en ellas y ofrecer respuestas más personalizadas y ajustadas a las peticiones de los usuarios.

Sin embargo, aún no puede actuar como un verdadero agente de IA, de manera autónoma, aunque se trata de una capacidad en la que Google ya trabaja, como los expertos de Android Authority han visto en Android 16 QPR2, la actualización del sistema operativo que se espera que llegue en diciembre y en la que actualmente trabaja la compañía tecnológica.

En concreto, han visto líneas de código que hacen referencia a un nuevo ajuste de privacidad que habilita al agente a controlar las aplicaciones. Otras indican la posibilidad de determinar qué asistentes pueden realizar acciones en el dispositivo y en otras aplicaciones.

Según explican en el medio citado, anteriormente ya se ha visto una API llama ‘App Functions’, diseñada precisamente para habilitar que Gemini pueda ejecutar algunas acciones de esas apps en lugar del usuario, como pedir comida a domicilio o reservar en un restaurante solo con una orden de voz.

Las nuevas referencias en el código serían el paso que falta para que Gemini actúe como un agente, al permitir gestionar las acciones y el acceso a las aplicaciones.

El nuevo aspecto de Android 16

Novedades en los controles parentales

La actualización de Android 16 que prepara Google también incorporará un nuevo ajuste en Family Link, el conjunto de herramientas y configuraciones de Google para los controles parentales.

En concreto, la novedad está destinada a las familias mixtas o en las que los padres están separados, para que puedan mantener la supervisión sin tener que estar en el mismo grupo familiar.

La configuración ‘Supervisión local’ introduce una nueva forma de gestionar los controles parentales al solicitar un PIN en el dispositivo supervisado para poder realizar cambios, en lugar de la contraseña de la cuenta de Google vinculada al grupo familiar.