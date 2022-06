Valorant: Leviatán es el campeón latinoamericano y logró su lugar en el Masters de Dinamarca

Valorant lentamente se acomoda entre los esports más convocantes en nuestra región. El shooter de Riot Games supo encontrar su lugar no solo entre los millones de jugadores alrededor del planeta, sino también en los planes de las organizaciones de esports. Y si de organizaciones hablamos, no cabe duda que Krü, luego de su gran actuación con el tercer puesto en el mundial de 2021, encontró su rival y por qué no desde ahora “contrincante clásico”, en Leviatán, el equipo revelación que no para de crecer.

Esta vez el duelo se dio en el Valorant Challengers VCT Latam, la instancia final que se jugó en el predio de Costa Salguero de Buenos Aires desde el jueves al domingo pasado. Allí, los dos mejores de Sudamérica iban a luchar contra los dos mejores del resto de Latinoamérica (sin Brasil) por un lugar en el Masters de Dinamarca y para sumar más puntos para la clasificación del mundial, el Valorant Champions de 2022, que se jugará en septiembre en Estambul.

Leviatán le ganó 3 a 0 a Krü, es el campeón latinoamericano de Valorant y logró su lugar en el Masters de Dinamarca

El torneo enfrentó tanto a Leviatán como Krü así como también a Fusión y E-Xolos Lazer. El formato daba una chance, con una llave de ganadores y una llave de perdedores. Krü logró su pase a la final de manera directa, eliminando en cuartos a e-Xolos y en semis a Fusion, mientras que Leviatán cayó en su debut por 2 a 1 con Fusión y tuvo que remar su camino por la otra llave; allí eliminó a e-Xolos, a Fusion y debió enfrentar a un invicto Krü en la final al mejor de 5.

Leviatán sacó su chapa de campeón en el momento más exigente y definió la final en el menor tiempo posible, con un contundente 3 a 0 ante uno de los candidatos. El equipo del Kun Agüero no pudo reaccionar ante la escuadra, que ahora quedó puntera del ranking latinoamericano camino al Mundial.

“Estamos cumpliendo un sueño, pero queremos aún más. Este equipo tiene mucho para dar y el mundial es nuestro objetivo final” le dijo Fernado Diez, CEO del Leviatán, a LA NACION, a lo que agregó: “queremos dejar en lo más alto a la región, y demostrar que los esports en la Argentina están para mirar cara a cara a los mejores organizaciones del planeta”.

Este torneo además, le dio la chance a Leviatán de disputar el Masters, que se llevará a cabo en Copenhague, Dinamarca, desde el 10 de julio ante los mejores del planeta. Por su parte, Krü deberá enfrentar al segundo mejor equipo de Brasil para extender sus chances.