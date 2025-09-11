Está confirmado: cuándo llega el iPhone 17 a la Argentina y cuánto saldrá

Apple presentó el iPhone 17, su esperada nueva línea, que incluye modelos con importantes novedades como el esbelto iPhone Air, el primero de su tipo para la compañía. Además de un rediseño en la línea, la firma tecnológica reveló los precios y la fecha de llegada oficial a la Argentina.

El precio del iPhone 17

Durante el evento de presentación, Apple publicó los precios de referencia para Estados Unidos, donde los equipos estarán disponibles a partir del 19 de septiembre, con la preventa comenzando este viernes 12 de septiembre.

El precio del iPhone 17 JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

iPhone 17 (256 GB): 799 dólares

799 dólares iPhone Air (256 GB): 999 dólares

999 dólares iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares

1099 dólares iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares

Por su lado, en la Argentina, estos valores sufrirán modificaciones, como usualmente ocurre. Estos son los precios en pesos anunciados por Maximstore, uno de los vendedores oficiales, teniendo en cuenta que puede variar dependiendo la cotización del dólar:

iPhone 17: $2.000.000

$2.000.000 iPhone Air: $2.550.000

$2.550.000 iPhone 17 Pro: $2.800.000

$2.800.000 iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

“Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”, afirmó Alejandro Goldín, Gerente General de Maximstore.

Cuándo llega el iPhone 17 a la Argentina

A diferencia de otros años, donde la llegada oficial de los smartphones de Apple al país era una incógnita, el cambio en los aranceles de importación para tecnología definido este año por el gobierno nacional aceleró la presencia de estos teléfonos en Argentina.

Desde Maximstore confirmaron que el iPhone 17 llegará al país a finales de octubre. Por su parte, en MacStation explican que los equipos estarán disponibles aproximadamente para mediados de noviembre.

Cuándo llega a la Argentina el nuevo teléfono de Apple JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El iPhone Air: la sorpresa de la nueva línea de Apple

La principal novedad de la jornada fue la introducción del iPhone Air. Este equipo se destaca por un perfil ultradelgado de solo 5,6 milímetros de grosor y reemplaza a la versión Plus de años anteriores. Posee una pantalla de 6,5 pulgadas, marco de titanio y protección Ceramic Shield tanto en el frente como en la parte trasera.

Funciona con el potente chip A19 Pro, el mismo que los modelos superiores, y cuenta con una única cámara trasera de 48 megapíxeles. Además, estrena el primer módem y chip inalámbrico desarrollado por Apple para gestionar 5G, wifi y Bluetooth, con un fuerte enfoque en la eficiencia energética.

Así se ve el iPhone Air NIC COURY� - AFP�

Lo nuevo del iPhone 17: innovaciones en las cámaras y el rendimiento de los modelos Pro

Los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max renuevan su sistema fotográfico con tres cámaras traseras, cada una de 48 megapíxeles, dedicadas a las lentes normal, gran angular y teleobjetivo. Esta configuración permite un zoom óptico de 4x y 8x, además de un zoom digital de hasta 40x. Ambos dispositivos utilizan el chip A19 Pro. El iPhone 17 Pro Max introduce una opción de almacenamiento de 2 TB, un hito para la compañía.

Qué hay de nuevo en el iPhone 17 JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El iPhone 17 “estándar” cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco variable de hasta 120 Hz, utiliza el chip A19 y, según Apple, ofrece ocho horas más de autonomía que su predecesor. Su carga rápida alcanza el 50% en media hora.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.