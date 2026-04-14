Este truco te permite usar ChatGPT sin riesgos para la privacidad

El uso de chatbots con IA expone a las personas a numerosos riesgos. El más obvio es que, dada su propensión a las alucinaciones, las respuestas de un chatbot con IA pueden ser incorrectas, aunque suenen totalmente autorizadas. Pero más allá de este riesgo informativo, existe otro preocupante: el riesgo para la privacidad.

Cuando interactúas con un chatbot de IA, la empresa que lo desarrolla utiliza tus preguntas y conversaciones para seguir entrenando sus modelos. Muchas empresas, incluida OpenAI, creadora de ChatGPT, afirman anonimizar estos datos de usuario para que no puedan rastrearse hasta personas individuales. Sin embargo, dado que ninguna empresa importante de IA ha permitido que auditores independientes verifiquen sus afirmaciones sobre privacidad, tendrás que confiar en su palabra si querés seguir utilizando sus servicios.

Bueno, a menos que tengas un iPhone. Existe un truco ingenioso que los usuarios de smartphones Apple pueden usar para acceder a ChatGPT sin que OpenAI pueda identificarlos personalmente.

Siri te ayuda a proteger tu identidad

Existen muchas maneras de usar ChatGPT en tu iPhone. Podés hacerlo a través de la aplicación oficial, un navegador web o incluso mediante aplicaciones de terceros. Sin embargo, muchos usuarios de iPhone aún desconocen una forma más segura de usar ChatGPT en sus dispositivos, al menos en lo que respecta a la privacidad: mediante Siri.

Cuando interactúas con un chatbot de IA, la empresa que lo desarrolla utiliza tus preguntas y conversaciones para seguir entrenando sus modelo Ju Jae-young - Shutterstock

Sí, de hecho, podés usar Siri para procesar tus solicitudes de ChatGPT y, al hacerlo, Siri te ofrece un par de ventajas importantes en cuanto a privacidad que no obtenés con otros métodos para usar ChatGPT (siempre que sigas los pasos que se indican a continuación).

En primer lugar, cuando usás Siri para completar tus solicitudes de ChatGPT, Apple oculta tu dirección IP, lo que garantiza que OpenAI no sepa que todas tus consultas provienen de la misma persona. Además, solo le informa a OpenAI sobre tu región geográfica general, y no sobre tu ubicación específica, lo que oculta aún más tu identidad.

Pero aún mejor, gracias a un acuerdo entre Apple y OpenAI, las indicaciones enviadas a ChatGPT a través de Siri quedan excluidas de los datos que utiliza para entrenar sus modelos. Además, OpenAI no puede, salvo en circunstancias limitadas exigidas por ley, almacenar la información que le proporcionás ni las respuestas que le da ChatGPT.

Al ejecutar tus consultas de ChatGPT a través de Siri, podés ayudar a reducir el perfil digital que OpenAI puede crear sobre vos, conservando así una mayor parte de tu privacidad.

Cómo hacer solicitudes a ChatGPT a través de Siri

Siri, con tecnología Apple Intelligence, cuenta con una función de extensión que permite integrar el asistente digital de Apple con ChatGPT. Esto te permite pedirle a Siri que utilice el extenso modelo de lenguaje para responder preguntas, generar imágenes y texto.

Siri ofrece un par de ventajas importantes en cuanto a privacidad

Apple te ofrece dos opciones para esta extensión: podés usarla con o sin iniciar sesión en tu cuenta de ChatGPT. Si iniciás sesión en la extensión de ChatGPT para Siri, OpenAI obtendrá prácticamente todos los datos que recopila sobre vos cuando usás su servicio, lo que le permitirá vincular tus consultas específicas a tu cuenta de OpenAI. Pero si no inicias sesión, disfrutarás de todas las ventajas de privacidad mencionadas anteriormente.

Para asegurarte de que no iniciaste sesión en la extensión ChatGPT de Siri, hacé lo siguiente:

Abrí la aplicación Ajustes del iPhone

Tocá Apple Intelligence y Siri

Tocá ChatGPT

En la siguiente pantalla, asegurate de que la opción de menú “Usar ChatGPT” esté habilitada

A continuación, debajo del encabezado “Cuenta de ChatGPT”, asegurate de que muestre “Iniciar sesión”, lo que indica que no iniciaste sesión en tu cuenta de ChatGPT

Ahora ya podés enrutar tu solicitud de ChatGPT a través de Siri, conservando mucha más privacidad. Para ello, tenés varias opciones, como mantener pulsado el botón lateral del iPhone. Una vez que Siri se active, simplemente decí «Usar ChatGPT para…» y continúa con tu solicitud.

Como alternativa, si preferís escribir tus peticiones, podés pulsar dos veces la parte inferior de la pantalla de tu iPhone para que aparezca el cuadro de texto «Pregúntale a Siri». Simplemente añadí «Usar ChatGPT para…» a tu consulta y Siri la gestionará a través de ChatGPT, protegiendo tu privacidad como se detalla anteriormente.

Para reservar la privacidad con Siri, es necesario enrutar las solicitudes que se hacen al ChatGPT a través de Siri Shutterstock

Advertencias a tener en cuenta

Las ventajas de protección de Siri dependen de algunos factores. En primer lugar, como ya se mencionó, debés mantener la sesión de ChatGPT cerrada en la configuración de la extensión. Si ya iniciaste sesión, ChatGPT podrá asociar todas tus solicitudes de Siri con vos.

En segundo lugar, incluso si permanecés desconectado, si proporcionás voluntariamente a ChatGPT cualquier información que te identifique personalmente, como tu nombre u otros datos personales, esta información se transmitirá a ChatGPT junto con tu consulta.

Por supuesto, el acuerdo de Apple con OpenAI implica que esta información no puede utilizarse para entrenar sus modelos de IA, pero dependiendo de la consulta y la ubicación, OpenAI podría estar obligada a conservar estos datos para cumplir con las leyes aplicables.