Estos son los videojuegos gratis de la semana del 21 de diciembre en Epic Games: solo hay que reclamarlos

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, hasta el 22 de diciembre, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás añadir a tu biblioteca permanentemente.

La tienda digital de los creadores de Fortnite se prepara cada semana para la llegada de nuevos juegos gratis a la plataforma. Una oportunidad imperdible para obtener videojuegos sin costo de los principales estudios.

A continuación, te presentamos los videojuegos gratuitos de esta semana y una breve descripción de cada uno.

Los videojuegos gratis de esta semana en Epic Games hasta el 22 de diciembre

Sorry We're Closed es un nostálgico juego de terror de supervivencia para un jugador con una rica historia, personajes profundos y múltiples finales. Explora lugares inquietantes con ángulos de cámara fijos. Abre tu Tercer Ojo para ver entre mundos, descubrir secretos y resolver puzles.

Cómo conseguir los nuevos juegos gratis de la Epic Games Store

Hay que iniciar sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo).

Hay que ir a la sección Tienda (Store).

Se debe ir a la parte de de juegos gratuitos y entrar dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local.

Una vez añadidos a nuestra cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurrse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.

Qué es Epic Games

Epic Games es una empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, fundada en 1991 y conocida mundialmente por el éxito de títulos como Fortnite y la saga Unreal Tournament. Además de su trabajo en desarrollo de juegos, Epic Games revolucionó la distribución digital con su plataforma Epic Games Store, que ofrece una selección de juegos tanto gratuitos como pagos. Desde su lanzamiento en 2018, la tienda ganó popularidad gracias a su política de regalar videojuegos semanales, permitiendo a los jugadores ampliar sus bibliotecas sin costo.