Europa compite con Elon Musk: una red social busca ser la alternativa de X

La red social W, que aspira a ser una opción alternativa europea a X, la plataforma de Elon Musk, dio el gran salto este miércoles al poner su primera versión pública a disposición de los internautas.

Anunciada en enero en Davos, W, que eligió su nombre como guiño a X (la siguiente letra del alfabeto), espera rivalizar con la red estadounidense capitalizando la confianza.

La nueva red europea requiere escanear el documento para poder registrarse BongkarnGraphic - Shutterstock

La iniciativa ha recibido el apoyo de varias personalidades europeas, entre ellas el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien publicó su primer mensaje en W celebrando “una plataforma en la que los datos se alojan íntegramente en Europa”.

En W, agregó Costa, “la lucha contra la desinformación es una prioridad y todos los usuarios son seres humanos verificados”.

La nueva red, con sede en Suecia, obliga a sus miembros a demostrar su identidad en el momento de la inscripción (escaneando el pasaporte o el documento de identidad a través de una aplicación independiente), con el fin de asegurarse de que son realmente humanos, aunque luego puedan utilizar un seudónimo para comunicarse.

W, que eligió su nombre como guiño a X (la siguiente letra del alfabeto), espera rivalizar con la red estadounidense Noah Berger - FR34727 AP

Ya se trate de W, eYou o Eurosky, una plataforma de acceso a redes sociales independientes que se abrió a mediados de abril, las iniciativas europeas florecen.

Bulle, que se define como “red social sana”, vio la luz en enero, mientras que Monnett, una alternativa entre TikTok e Instagram, debe lanzar su versión definitiva a principios de julio.

El sector está ampliamente dominado en Europa por los gigantes estadounidenses y asiáticos. Facebook e Instagram, filiales del grupo Meta, cuentan con 259 millones de usuarios en la UE, por delante de TikTok (135,9 millones) y X (115,1 millones), según sus declaraciones a la Comisión Europea.