LA NACION

Europa compite con Elon Musk: una red social busca ser la alternativa de X

La red social W, que aspira a ser una opción alternativa a X, la plataforma de Elon Musk, dio el gran salto este miércoles

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Europa compite con Elon Musk: una red social busca ser la alternativa de X
Europa compite con Elon Musk: una red social busca ser la alternativa de XMark Schiefelbein - AP

La red social W, que aspira a ser una opción alternativa europea a X, la plataforma de Elon Musk, dio el gran salto este miércoles al poner su primera versión pública a disposición de los internautas.

Según un informe. Cuál es el país que más usa inteligencia artificial en el mundo

Anunciada en enero en Davos, W, que eligió su nombre como guiño a X (la siguiente letra del alfabeto), espera rivalizar con la red estadounidense capitalizando la confianza.

La nueva red europea requiere escanear el documento para poder registrarse
La nueva red europea requiere escanear el documento para poder registrarseBongkarnGraphic - Shutterstock

La iniciativa ha recibido el apoyo de varias personalidades europeas, entre ellas el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien publicó su primer mensaje en W celebrando “una plataforma en la que los datos se alojan íntegramente en Europa”.

En W, agregó Costa, “la lucha contra la desinformación es una prioridad y todos los usuarios son seres humanos verificados”.

“Asimetría tributaria”. El Gobierno anunció que los PSAV quedarán exentos del Impuesto al Débito y Crédito

La nueva red, con sede en Suecia, obliga a sus miembros a demostrar su identidad en el momento de la inscripción (escaneando el pasaporte o el documento de identidad a través de una aplicación independiente), con el fin de asegurarse de que son realmente humanos, aunque luego puedan utilizar un seudónimo para comunicarse.

W, que eligió su nombre como guiño a X (la siguiente letra del alfabeto), espera rivalizar con la red estadounidense
W, que eligió su nombre como guiño a X (la siguiente letra del alfabeto), espera rivalizar con la red estadounidense Noah Berger - FR34727 AP

Ya se trate de W, eYou o Eurosky, una plataforma de acceso a redes sociales independientes que se abrió a mediados de abril, las iniciativas europeas florecen.

Bulle, que se define como “red social sana”, vio la luz en enero, mientras que Monnett, una alternativa entre TikTok e Instagram, debe lanzar su versión definitiva a principios de julio.

Pagó US$60.000 millones. Elon Musk le compró una empresa a cuatro veinteañeros y los transformó en multimillonarios

El sector está ampliamente dominado en Europa por los gigantes estadounidenses y asiáticos. Facebook e Instagram, filiales del grupo Meta, cuentan con 259 millones de usuarios en la UE, por delante de TikTok (135,9 millones) y X (115,1 millones), según sus declaraciones a la Comisión Europea.

AFP
Futuria
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tecnología
  1. Anthropic presentó su dos IAs más avanzadas y EEUU prohibió de inmediato su uso a extranjeros
    1

    EE.UU. prohíbe el uso de Fable y Mythos, los modelos de IA más avanzados de Anthropic, fuera del país

  2. El nuevo concepto que trajo la era de la inteligencia artificial
    2

    Ya no es FOMO, sino FOBO, el nuevo concepto que trajo la era de la inteligencia artificial

  3. Líderes de tecnológicas piden a Trump levantar las restricciones que puso sobre Anthropic
    3

    Líderes de grandes empresas piden a Trump levantar las restricciones que puso sobre Anthropic

  4. Fox compra la plataforma de Smart TV Roku
    4

    Fox compra la plataforma de Smart TV Roku para ampliar su llegada a más usuarios