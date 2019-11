Facebook Gaming sale a competir con Twitch y Mixer para ser el centro de entretenimiento para quienes les gusta seguir transmisiones de videojuegos en vivo

Augusto Finocchiaro Preci SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2019 • 18:44

Luego de algunos meses de prueba, Facebook lanza en la Argentina la app independiente Facebook Gaming que permite a los "streamers" y jugadores transmitir en vivo y contactarse con la comunidad gamer argentina con la misma base de seguidores y amistades de sus cuentas de Facebook.

En esta nueva apuesta, Facebook sigue invirtiendo en la comunidad gamer, que hoy en día consume contenidos en plataformas como Twitch, Mixer, YouTube y Nonolive, en la modalidad de "Gameplay", donde un jugador de videojuegos pone una cámara frontal y mediante una capturadora de PC juega a un videojuego durante horas y transmite lo que está viendo. El contenido es un éxito gracias a varios factores, ya sea la gracia y el talento del streamer que emite, o bien por la posibilidad de ver cómo pasar de nivel, disfrutar de un videojuego que ya tenemos o que no podemos comprar, o apreciar la habilidad de otros en una disciplina que nos resulta cercana. Se disfruta junto al que lo juega en vivo, con chats activos, comentarios e interacciones.

"Facebook invierte en gaming porque creemos que es uno de los intereses más grandes que comparte la gente en el mundo, específicamente en América latina", le explica a LA NACION Vivek Sharma, Director de Product Management en Facebook, y agrega: "La diferencia de Facebook Gaming [con Twitch o Mixer] es que tus amigos ya están ahí. Como ya tienen Facebook no hace falta nada más que conectarse para tenerlos a todos en línea. La comunidad es lo que hace la diferencia. Es auténtico y no es tóxico porque son todas personas reales, no son anónimos".

Esta nueva plataforma de streaming y gaming se manejará muy parecido a otras, donde los streamers más convocantes tendrán cuentas verificadas y podrán monetizar sus transmisiones para generar ingresos con creadores de contenidos ya establecidos, y otro programa llamado "Level Up" para los que quieran comenzar a ser parte del mundo del streaming y generar ganancias.

Vivek Sharma, director de Product Management de Facebook

Pero también, a diferencia de otras, y con el foco en eliminar el bullying y el costado tóxico del mundo del gaming, será obligatorio loguearse con nombres reales como lo hace Facebook. Así la empresa de Zuckerberg intentará bajar el tono de agresividad y evitar el acoso online que sufren algunas comunidades.

Facebook Gaming permitirá transmitir mediante una PC, con los programas de video en vivo como OBS o Streamlabs, entre otros, y también permitirá transmitir directamente desde un smartphone para gameplays de juegos mobile como Call Of Duty o Clash Royale, o bien juegos dentro de la plataforma de Facebook. Además tendrá juegos casuales incluidos dentro de la app que se podrán jugar en comunidad, con amigos y en grupos, llamados Instant Games, como Everwing, Words with Friends o Basketball FRVR.

Como en otros servicios de streaming de videojuegos, es posible seguir a un juego o a streamers específicos

"Facebook Gaming está centrada solamente en gaming y el contenido de juegos. Es una app separada de Facebook, pero que te permite loguearte con tu usuario y nombre de manera rápida y directa. Sin las distracciones ni notificaciones que no tengan que ver con los gameplays o streamers que querés mirar", afirma Vivek y aclara que si bien los likes y contenidos se podrán ver en la app primaria de Facebook, para los gamers que usen la nueva app habrá mejoras progresivas: "Se le van a ir agregando funciones específicas para gaming, con detalles y opciones que no estarán en la app de Facebook y estarán pensadas solo para gameplays. Inclusive ya tendrá contenidos propios en manos de varios streamers locales como Lolito, Oscurlod, Necko y Agustin Unaplay, y decenas más que se irán sumando".