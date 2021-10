FIFA 22: lo probamos y hablamos con Patán Sotullo, Carolo Vazquez y Yago Fawaz sobre los cambios que trae la nueva edición

FIFA 22 está ya disponible para jugar en casi todas las consolas y con una versión mejorada para la nueva generación de PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero la duda que surge todos los años es… ¿debo comprarlo? ¿Cuánto cambia con respecto a la edición del año anterior? Y es algo que por lo general, tiene una respuesta recurrente: los cambios respecto de la versión anterior no son sustanciales, pero mejoran la experiencia.

Pero para este FIFA 22, EA Sports decidió darle un poco más de atención al primer juego completo para la nueva generación y le agregó no sólo cambios en modos de juego, sino también en jugabilidad, visuales y movimientos con la tecnología HyperMotion, que agrega 4000 nuevas animaciones a los movimientos de los jugadores en el partido. Esto se creó con un algoritmo de machine learning que capturó 8,7 millones de fotogramas de enfrentamientos.

También hay otros cambios en jugabilidad y modos de juego, como cuenta Francisco “Patán” Sotullo, ex número 2 del mundo de FIFA, quién participó en cientos de torneos y hoy es uno de los streamers más reconocidos en juegos de fútbol: “Está más lento el gameplay, no excesivo como para llamarlo PES, pero lo siento más lento por el agregado de cinemáticas y de movimientos. Se siente más suave, más naturales los jugadores” cuenta y agrega: “Todavía faltan algunos detallitos a arreglar, pero en general está bastante bueno. Ahora está más cerca de la simulación. Aún faltan muchas horas de juego para verificarlo bien, pero se notan los cambios en la física de la pelota. Está como más pesadita y los pases son más tranquilos, lo mismo con los disparos, son menos violentos. Es un poco más de juego y no tanto de skills. La pelota está más real, depende más de con qué jugador disparás si la tirás lejísimo o si la clavás en el ángulo. Y los arqueros ahora los rebotes lo dan para afuera, y no hacia adentro como en el FIFA 21″.

El juego, que vió la luz con el FIFA 94 en el año 1993, ya tiene 29 entregas sin contar los juegos de Copas del Mundo ni eliminatorias y se postula otro año a ser el más vendedor de los juegos de fútbol, por sobre el eFootball 2022 de Konami, que ahora es gratuito pero que recibió muchísimas críticas en su lanzamiento: “”En lo gráfico es increíble lo que se ve FIFA 22, y supera ampliamente al PES (eFootball 2022) que por lo que vimos en este lanzamiento está bastante flojo”, cuenta a LA NACION Carolo Vazquez, “game changer” de FIFA, conductora de TV y streamer, a lo que agrega: “La tecnología HyperMotion realmente se siente más real. A mí me gusta mucho, probándolo en la Xbox Series X o en la PS5 se nota bastante este cambio, pero lo que más me gustó es que ahora en clubes Pro se van a poder crear jugadoras mujeres, que es algo que pude proponer en la gestación del juego”.

En cuanto a la jugabilidad, ambos gamers creen que es un juego con varios cambios en comparación a FIFA 21: “Se que hay gente que compra FIFA una vez cada dos años, por ejemplo, pero esta es una edición importante, sobre todo si tenés la nueva generación de consolas. Está bueno aprovecharlo, no sólo por las tecnologías y los nuevos modos, sino que también está piola porque es un año que el mercado de pases estuvo muy movido y vas a tener a Messi en el PSG o a Cristiano en el Manchester”, dice Vazquez.

Este año, la Liga Argentina regresa con los clubes completos al FIFA, y River y Boca estarán en todos los modos y no solo jugables en la Copa Libertadores. Boca, además, tendrá en próximas actualizaciones mejoras en las caras y en la vista del estadio.

El modo Carrera, además, tendrá nuevas cinemáticas y desafíos (similar al NBA 2K), como la del comienzo del juego, que nos llevará a recorrer París, y cruzarnos con varias figuras del deporte, que van desde Beckham y Cantoná hasta el multicampeón de la F1, Lewis Hamilton.

#FIFA22 #LewisHamilton me persigue hasta en el palco del #PSG en el nuevo FIFA! jjajaja tendría que estar #Verstappen! ☺️☺️☺️😋😋😋 pic.twitter.com/KMxGFIAhYu — Augusto Finocchiaro Preci (@t23augusto) September 23, 2021

Pero FIFA 22 no sólo será uno de los juegos predilectos para las juntadas con amigos o las partidas casuales, sino también para el desarrollo de los esports de fútbol. Por eso, también hablamos con Yago Fawaz, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad que representa a la selección argentina de FIFA y viste los colores de Krü, el equipo de Sergio Agüero, en los torneos más importantes: “Creo que por la nueva generación, y en PS5, el cambio gráfico es bastante bueno. A la vista ya se nota mucho. En cuanto a gameplay, se nota que esta vez se quiere hacer más realista, que no sea tan arcade. Que no sea tanto de skills, que se juegue mucho más a la posesión”, cuenta Fawaz y analiza: “es un salto muy grande con el de PS4. En lo competitivo es otro control, otra consola y todos tenemos que arrancar de cero. Además están muy divertidos los nuevos modos que agregaron, como el fútbol tenis, y otros de habilidad. Suman para practicar o para pasar el tiempo”.

En cuanto a uno de los modos de juego más jugados, el FIFA Ultimate Team y FUT Champions, Fawaz ve como positivos los cambios en esta nueva edición para la competitividad: “Me gusta que hayan cambiado el sistema de FUT champions, ahora con otro formato de partidos y días, lo veo como un cambio positivo. FIFA Ultimate Team está distinto, y está bueno que no sea siempre igual. Aunque sean detalles, se siente que cambia y no que copiaron lo del año anterior.” Para Sotullo, “es destacable el rediseño de FUT champions con partidos en la semana, antes uno tenía que esperar el fin de semana para jugar 30 partidos para clasificar y ahora son 20 y se puede jugar en la semana”.

El FIFA 22 está disponible para comprar en Xbox One, PS4, PC y Switch, y con una versión mejorada para PS5 y Xbox Series X y S, que puede conseguirse entre 10.000 y 14.000 pesos, dependiendo de la versión.