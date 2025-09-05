Google publicó plantillas para aprovechar al máximo su nuevo editor de imágenes en Gemini

Hace casi diez días Google habilitó para todos los usuarios en Gemini, su plataforma de inteligencia artificial generativa, su más reciente y avanzado editor de imágenes, conocido internamente -y ahora, externamente- como Gemini 2.5 Flash Image, o Nano Banana.

El editor permite, con una serie de comandos de texto, editar una imagen que le suministramos, crear una nueva a partir de una descripción, o combinar una serie de fotos en una nueva imagen, manteniendo la consistencia entre los diferentes elementos.

Así es el nuevo generador de imágenes integrado en Gemini

Desde ese día en que Nano Banana se habilitó para todos los usuarios, según la compañía, se editaron o generaron más de 200 millones de imágenes, y se sumaron más de 10 millones de usuarios nuevos a Gemini.

Algunos de los estilos para usar en Nano Banana

En una reunión con la prensa, la compañía detalló algunas de las muchas opciones que hay para usar esta herramienta, y que se pueden ir combinando: es posible hacer una primera edición y luego instruir a Gemini para que haga modificaciones adicionales.

cambiar el fondo de una imagen, manteniendo ciertos elementos, y permitiendo que se ajuste la luz, etcétera

restaurar imágenes antiguas

generar fotos posadas para usar en entornos corporativos

modificar la ropa que tienen puesta las personas en la imagen, incluyendo lookearlos con un estilo genérico (formal, punk, medieval) o muy específico, sumando imágenes adicionales (“a tal persona de la imagen sumale este gorro del que te adjunto una foto”)

cambiar la hora del día en que fue tomada la foto (de noche, de día)

generar una vista isométrica de un edificio a partir de una foto de su fachada

crear una historieta a partir de una foto, en el que las imágenes siguientes mantienen los personajes, sus rostros, etcétera

incluir mascotas en las fotos, ponerlos en situaciones imposibles

editar detalles de una imagen, reemplazar un objeto en una imagen por otro (algo que alguien tiene en la mano)

cambiar expresiones faciales, girar el rostro en cierta dirección

cambiar la posición de la cámara, ampliar el lienzo para que se vea más contexto

cambiar la edad de las personas en la imagen (simular cómo se verían más jóvenes, más viejas)

poner a alguien como personaje de una sitcom (una comedia de TV)

transformar un retrato en un cuadro de época

aplicar un estilo de dibujo a la imagen (estudio Ghibli, Simpson, etcétera)

generar nuestro muñequito articulado personal tipo Bandai o Mecha, con la caja y el render 3D atrás

From photo to figurine style in just one prompt.



People are having fun turning their photos into images of custom miniature figures, thanks to nano-banana in Gemini. Try a pic of yourself, a cool nature shot, a family photo, or a shot of your pup.



Here’s how to make your own 🧵 pic.twitter.com/e3s1jrlbdT — Google Gemini App (@GeminiApp) September 1, 2025

The London Bridge revisiting with nano-banana pic.twitter.com/7qK0112R9z — Denis Shiryaev 💙💛 (@literallydenis) August 26, 2025

Reveal a little something (or anything?) in any picture.



Upload a photo, prompt “Zoom out and ____”, then fill in the blank. — Google Gemini App (@GeminiApp) September 4, 2025

Plantillas para generar fotos sin esfuerzo

Pero además la compañía creó plantillas para que los usuarios no tengan que recordar, generar o descubrir comandos. Hay que ir a la página de Google y elegir entre las varias opciones que nos ofrece, a partir de una foto nuestra. Alcanza con elegir la opción, y luego iniciar el proceso con el botón “Generate”. Una vez creadas las fotos se pueden reiterar si queremos variantes, o descargar para conservar.

Time Traveler (cómo nos hubiéramos visto en los 50s, 60s, 70s, 80s, 90s y 2000s si nos hubiéramos vestido para la época)

Style Lookbook (múltiples alternativas de una sesión de fotos como modelos; una botonera más abajo de la pantalla permite elegir entre múltiples estilos de ropa)

80s Mall Shoot (fotos con ropa ochentosa, el tipo de expresiones que se usaban en la época y fondo de neón)

Miniature Me (nuestro rostro en muñequitos articulados, figuras de porcelana, etcétera)

Hair Styler (para probar diferentes peinados)

Impossible Pics (nosotros en situaciones imposibles)

Pro Headshots (retratos de estudio para uso corporativo, con diferentes ángulos y expresiones)

Nano Banana es una salvajada. "Ponle al hombre de la foto la camiseta roja que te adjunto. Y de fondo, Mestalla". Ocho segundos después... pic.twitter.com/Ojfp2MK5zv — Javier Lacort (@jlacort) August 28, 2025