Galaxy AI: estas son todas las funciones de inteligencia artificial que llegaron a los smartphones Samsung

La inteligencia artificial es quizás una de las tecnologías que más rápido avanzó y que también más rápido avanza en el uso diario de las personas. Hoy, tras la llegada del boom de ChatGPT, Copilot y Gemini, la IA está en boca de todos y los teléfonos celulares son el conducto perfecto para trabajar en equipo con ella. Dentro de los smartphones más enfocados en el uso de inteligencia artificial, sin dudas está en flamante Galaxy S25 Ultra de Samsung, que, mediante su sistema operativo Android con el One UI 7, plagó de opciones de IA al uso cotidiano de nuestro celular.

Samsung apostó tanto a esta nueva tendencia que la evolución entre el S24 Ultra y el S25 se vio centrada en la potencia para usar la IA en todos los aspectos: llamadas, fotos, conversaciones, traducciones y grabaciones.

Pero algo muy común a la hora de ver una presentación de un nuevo teléfono es ver que si bien sabemos de varias opciones y nuevas funciones, la costumbre de venir de otro equipo nos hace olvidar por momentos que tenemos disponibles estas mejoras.

El S25 Ultra, y los equipos de años anteriores que ahora se actualizarán al One UI 7 (que hará que compartan estas mejoras de software con IA) es uno de los smartphones que tiene muchísimas opciones que no está de más repasar para no olvidarlas.

¿Pero sólo los tope de gama tienen esto? No: Samsung presentó también funciones de inteligencia artificial para los tres nuevos integrantes de la línea Galaxy A, como te contamos en esta nota.

Pero: ¿qué se puede hacer con IA con el teléfono, que no sea instalar ChatGPT o Gemini?

La unión entre Google Gemini y el eterno Bixby

Samsung fue pionera en apostar por un asistente basado en IA en el teléfono, llamado Bixby, que no tuvo la popularidad esperada, pero que la compañía ha seguido desarrollando. Ahora se integra con Gemini, la IA que reemplaza al clásico Asistente de Google. Una presión en el botón lateral del teléfono activará Gemini, al que vamos a poder preguntarle lo que queramos, y que usa la versión más reciente de la IA generativa de Google. Desde preguntas de conocimiento general, pedidos de que cumpla algunas tareas, hasta darle contexto a lo que estamos viendo en pantalla.

Por ejemplo, si estamos viendo YouTube y apretamos el botón de Gemini, vamos a poder hacerle preguntas sobre el video o sobre lo que estamos viendo en pantalla.

Lo mismo con otras apps, o bien podemos pedirle consejos, búsquedas en web, o pedirle que envíe un mensaje: la ventaja de su amistad con Bixby es que le da acceso a funciones internas del teléfono mismo, que permiten que Gemini interactúe con el calendario, con los mapas, las alarmas y más.

En nuestras pruebas funcionó siempre correctamente, con velocidad y data concreta. Poner alarmas, buscar info, preguntar por lugares cercanos o enviar mensajes por WhatsApp en el momento. No pudimos pedirle que envíe un mensaje de WhatsApp dentro de unos minutos o en una hora particular. Ahí pudimos ver el límite de la inteligencia de este sistema, que todavía requiere algo de trabajo para cumplir con las expectativas que generan los videos publicitarios, lo mismo que la función que nos da un “resumen del día” (Now Brief), y cuya utilidad dependerá de cuán ajetreada sea nuestra vida.

Sobre todo, el darle una orden compleja al teléfono, en la que intervienen múltiples apps (Cross App Action, lo llama Samsung), todavía necesita alguna evolución.

Circle to Search

Algo que crece en presencia en equipos de varias marcas es el Circle to search, o enlazar para buscar, que debutó en el Galaxy S24 hace poco más de un año. Manteniendo apretado el botón central del equipo, va a sacar una captura de lo que tenemos en pantalla y luego con el dedo vamos a poder hacer un círculo sobre lo que queremos “googlear”. Esto funciona con alta precisión, y nos va a dar información de lo que vemos y si es un producto, hasta nos va a dar precio y opciones de lugares donde comprarlo. Si bien arrancó con los Samsung de gama alta, hoy se expandió también a la nueva gama de teléfonos Galaxy A que llegará pronto al país. También estará en otras marcas.

Circle To Search, lo nuevo de los Samsung Galaxy S24

La IA para fotos, de lo mejor del mercado

Sin dudas, donde más se destaca Samsung es en la edición de fotos con IA. En esta nueva actualización podemos cambiar el tamaño de objetos, o borrarlos y reinventar los fondos o faltantes de una manera increíble. El sistema funciona tan bien que hasta contextualiza la información faltante al nivel de detalle tal que hasta puede recrear la cara humana. Realmente sorprendente.

IA para crear lo que no existe en las fotos

También podemos agregar cosas que nunca estuvieron en nuestras fotos. Basta solo con explicar en texto o dibujar un boceto de lo que queremos que aparezca, y si nuestro dibujo es lo suficientemente claro, la IA va a crear de manera realista ese objeto, animal o detalle. Divertido, preciso y por momentos hasta difícil de diferenciar de la realidad. Además tenemos la opción de crear nuevos fondos o entornos.

Traducción de llamadas

El acceso a las traducciones en tiempo real están mejorando día a día. Samsung ofrece conversaciones en tiempo real (con un leve retraso en el procesamiento de la respuesta traducida), ya sea en llamadas o en persona con la app de traducción, que permite comunicarse con alguien que no entienda nuestro idioma de una manera real y concreta. A esa IA aún le falta un poco de precisión, pero si de funcionar se trata y estás en un país que no hablan tu idioma, va a ser mucho más fácil comunicarse usándolo. Esto también se puede usar con la app de Google, Google Translate.

Respuestas en mensajes

Otro de los agregados en este nuevo S25 Ultra, es la opción de tener respuestas creadas por IA directamente en nuestras apps de mensajes como WhatsApp. En el momento en que nos llega un mensaje y apretamos el campo de respuesta, flotando sobre la pantalla van a aparecer opciones de respuestas que contextualizan la conversación. En nuestro caso, si bien las respuestas podían llegar a ser correctas, el lenguaje que utilizaba la app, con un español lejano al de la conversación, no sirvió para usarlo. En este punto, le falta un pulido mayor con la regionalización de idiomas, ya que el argentino no habla como un mexicano o un español.

Grabaciones y transcripciones

Donde también tenemos IA presente, es en las grabaciones de audio y llamadas. En estos casos se puede grabar y desgrabar en texto los audios, e inclusive tener un resumen de lo que se habló en esa grabación. Funciona para audios simples, pero cuando la complejidad se eleva a varios interlocutores, o con un idioma más coloquial, la IA se confunde y el resultado no es el deseado. Esto también se debe a que quizás no está adaptado del todo a cómo hablamos en Argentina. Hay opciones mejores gratuitas en internet, como NotebookLM de Google o bien otros sistemas de desgrabación.

En el caso del Galaxy S25 Ultra, además, la IA del teléfono puede editar un video para eliminar el ruido de fondo (viento, multitud, alarmas de auto), logrando así que se escuchen las voces, por ejemplo. En los videos, además, es posible pedirle que ejecute la función Auto Trim para hacer una edición automática y generar un clip breve con lo mejor de una serie de videos que grabamos; dependiendo del contenido (de cuántas cosas pasan en escena) genera resultados decentes.

Si bien no todos los servicios de IA en el teléfono son perfectos, la mayoría funciona de una manera que sigue resultando sorprendente, más aún si nos ponemos a pensar que hace tres generaciones este tipo de interacción con una inteligencia artificial en el celular era algo de ciencia-ficción. Basta con dedicarle un tiempo para aprender a usarlo, y poder sacarle el jugo a la potencia e inteligencia de nuestros teléfonos.

