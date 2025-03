Inteligencia artificial en el colegio: ¿cómo aprovechar lo que ofrecen estos modelos?

Si no puedes contra ella, únete, dice el dicho. Los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial (IA) generativa ofrecen valiosas herramientas para usarlas (con algunas precauciones) y en esta nota te contamos cómo hacerlo para tener ayuda a la hora de hacer las tareas escolares.

Si bien la abrumadora cantidad de opciones disponibles puede hacernos sentir que no tenemos la capacidad de abarcar todo, hay un puñado de herramientas recomendadas, probadas, que respetan las buenas prácticas y que veremos a continuación.

La idea de esta nota es usar estas aplicaciones como asistentes de estudio. No se recomiendan para resolver por completo una tarea porque el resultado no será adecuado por sus sesgos, imprecisiones o alucinaciones, su falta de creatividad, etc. Usarla como ayudante, sí; para que haga todo por nosotros, no.

El impacto de la inteligencia artificial en la educación

Muchas de estas herramientas funcionan a manera de tutor virtual y son útiles para consultar con conceptos específicos: desglosar un análisis matemático o literario, solicitar interpretaciones de diferentes propuestas, cotejar si tu respuesta está bien estructurada, etc.

Clara, alumna de tercer año de secundaria, cuenta a LA NACION cómo utiliza la IA: “Si no entiendo un tema le pido que me lo explique, o le hago preguntas que me vienen a la cabeza durante el día. Pueden ser aleatorias, cosas puntuales que no entendí. También le pido que me haga resúmenes o guías para orientarme y después, a partir de ahí, hacer el trabajo que me pidieron”.

Otro testimonio es el de Gabriela, mamá de Mateo, estudiante de cuarto año de secundaria: “Usé a la IA como profesora particular. Teníamos que preparar un examen importante y establecer relaciones entre diferentes cuentos, e ibamos planteándole a Perplexity si las conexiones que veíamos estaban correctas y cuáles se nos habían escapado. También la usamos para estudiar los diferentes tipos de narradores. El examen era oral, pero tener esta herramienta nos ayudó a prepararlo en los días previos”.

Un prompt eficiente: texto y contexto

Lo primero que tenemos que determinar es lo que queremos y necesitamos. Tenerlo bien claro nos ayudará a crear indicación correcta. Es decir, escribir el prompt adecuado: la orden en la que describimos qué queremos que haga la IA.

Una solicitud a una herramienta de IA generativa (que nos entrega un resultado en base a un pedido) consta de dos componentes principales: el texto de la solicitud y el contexto.

Un ejemplo de un pedido bien armado: “Contame la historia de la Casa Curuchet en La Plata y si hay planes para preservarla para las generaciones futuras.” Uno mal armado: “Información de la Casa Curuchet”. En eso se parece a una búsqueda en Google: dedicar unos momentos para pensar qué dato queremos buscar, y cómo hacer para que el buscador (o la IA, en este caso) lo entiendan mejor.

Pero si queremos una solicitud excelente, es aconsejable agregarle contexto y el tono y estilo de la respuesta. Para esto, es recomendable indicarle a la IA qué queremos que simule ser. Pensemos que somos los directores de una obra de teatro y la IA es nuestra actriz en una escena de improvisación.

Por ejemplo: “Eres un experto matemático que da clases de cálculos, escribe como tal”, “escribe respondiendo a mis preguntas como un experto en historia y geografía”, etc. Esto hará que la IA modifique la cantidad y tipo de información que incluirá en la respuesta.

Perplexity: para búsqueda de información

Una de los modelos recomendados para trabajar con información es Perplexity porque ofrece las fuentes de donde obtuvo lo datos; lo indica en una nota al pie con enlaces que acompañan las respuestas.

Cuando accedemos a la IA veremos una casilla de búsqueda y abajo de la misma, botones con opciones. Ahí está la clave. A la derecha hay un icono redondo que nos permite elegir “web”, “académico” y “social”. Para estudiar, lo recomendable es elegir “académico”. En “Auto”, podemos elegir Auto, Búsqueda Pro, Investigación profunda, etc.

Cuando se trate de una investigación, Deep Research será la herramienta adecuada (un tipo de consulta que también está presente en Gemini y en ChatGPT). La idea es hacerle una pregunta compleja y completa.

El uso recomendado de Perplexity está en la búsqueda de información y recopilación de datos con sus fuentes. Generación de análisis con información de actualidad. Un prompt adecuado en este caso sería: “¿Cuáles son las características geográficas, culturales y económicas más destacadas de la provincia de Chaco en Argentina? Analiza su ubicación, relieve, clima, principales departamentos, actividades económicas, población originaria y su impacto en la región del Noreste Argentino.”

ChatGPT: la IA todo terreno de OpenAI

La IA más usada del mercado, con 400 millones de usuarios, está disponible tanto por web como por app y tiene múltiples modelos para diferentes necesidades (GPT-4, o1, o1-mini, o3-mini). Cumple muy bien su rol como asistente general, y como en el resto de los casos, lo importante es saber qué y cómo pedirle información.

La versión gratuita permite varias posibilidades, pero no tiene memoria: en algún momento, todo lo que charlamos se borrará del historial. Las opciones disponibles de búsqueda son “buscar (en la web)” y “Analiza”, que es la función Deep Research. Al ser una de las herramientas más completas, permite generar gráficos e imágenes descargables.

Algunas ideas para aprovechar ChatGPT: resumir textos, crear listas de preguntas frecuentes, sugerir ángulos o perspectivas diferentes de una temática, verificar hechos o información, crear guías de aprendizaje, etc.

Uso recomendado de ChatGPT: lluvia de ideas, explicación rápida de conceptos y ejemplos prácticos en diferentes contextos. En especial, utilizar la aplicación para conversar con el asistente de voz pidiéndole que sea un especialista en determinado tema a partir de un prompt hablado o escrito. Por ejemplo: “Actúa como un profesor experto en explicaciones. Necesito ayuda para entender [el tema] a un nivel [principiante/intermedio/avanzado]. Mi conocimiento previo es [el contexto] y necesito entender esto para [dar un examen].”

Gemini, el asistente inteligente de Google

La IA de Google no sirve para para búsqueda de fuentes y explicaciones de conceptos, y puede ayudarnos con corrección gramatical y ortográfica.

Para esto, ingresamos a Gemini, pegamos el texto y le pedimos que lo revise en busca de los errores, dandole el contexto correcto. Otra indicación útil es pedirle que nos genere preguntas para practicar determinado tema y solicitarle resúmenes de cada uno de los temas intercambiados.

Además, Gemini tiene una ventana de contexto amplia y puede la procesar hasta 1500 páginas de texto, lo que permite explorar y analizar información de forma eficiente para resolver problemas más complejos.

Uso recomendado de Gemini: Trabajar con material multimedia ya que puede procesar diferentes tipo de contenidos de manera simultanea. En un proyecto sobre biodiversidad, podrá identificar especies y plantas en una foto y generar informes detallados sobre lo que ve. Por ejemplo: “Explícame el concepto de fotosíntesis de forma sencilla y detalla las fuentes para investigar la temática”.

Copilot, la IA de Microsoft

Copilot también es un aliado a la hora de estudiar y puede ser “explicador” de conceptos relacionados con la ciencia, matemáticas, lengua y literatura, idiomas, etc.

También es posible pedirle gráficos o tablas para entender determinado concepto, con información propia o de la IA. La experiencia varía si es escrita o hablada. Al iniciar sesión, es posible hablar con Copilot Voice, compartir archivos, fotos y crear imágenes en conjunto.

Uso recomendado de Copilot: es muy bueno usarlo integrado en Microsoft 365, para trabajar tanto con Word como con Excel. Es la indicada para organizar las tareas y aumentar la productividad.

Claude, de Anthropic

La IA creada por ex trabajadores de OpenAI es una de las mejor calificadas del mercado. Claude es recomendable para trabajar en proyectos ya que su modelo de razonamiento híbrido identifica, automáticamente, si necesitamos su poder de procesamiento para nuestro pedido. Para esto solo es necesario un prompt explicando de qué se trata nuestro trabajo y qué necesitamos que haga la IA (contexto y objetivos).

Para más referencia, podemos subir archivos para trabajar sobre ellos. Los formatos aceptados son pdf, docx, csv, txt, html, odt, rtf y epub, o texto pegado. Cuando esté el resultado finalizado, lo podemos descargar a nuestra computadora.

La versión gratuita permite cargar hasta cinco documentos de hasta 30 MB cada uno. En todos los casos, la empresa no utiliza nuestro material cargado o escrito para su entrenamiento y asegura la privacidad de la información. Si no tenemos material para agregarle, funciona muy bien igual pero para tener más recursos sobre cómo pedirle Claude ofrece una biblioteca de prompts que se puede consultar aquí, y que sirve para cualquier chatbot de IA generativa.

En la actualidad ya va por el modelo 3.7 Sonnet y también ofrece el “pensamiento extendido” como las demás, pero solo está disponible en la versión paga. Las búsquedas en IA se basan en información cargada hasta Octubre del 2024. La herramienta obtuvo buenos resultados en temáticas como cálculos matemáticos, análisis de información, explicación de conceptos complejos y razonamiento lógico.

Usos recomendados: Ideal para investigaciones más profundas, adonde la precisión de la información es importante. Prompt sugerido: “Crea un modelo de proyecto de investigación escolar completo sobre humedales urbanos y biodiversidad en Buenos Aires, Argentina. Incluye las siguientes secciones: introducción con contexto local argentino, objetivos claros, marco teórico con referencias a leyes argentinas relevantes, metodología detallada con trabajo de campo, cronograma, resultados esperados, impacto social y una bibliografía preliminar con fuentes argentinas. El formato debe ser académico pero accesible para estudiantes de secundaria, con una extensión aproximada de 1-2 páginas. Utiliza ejemplos específicos de reservas ecológicas reales de Buenos Aires”.

NotebookLM, para estudiar

La herramienta NotebookLM, de Google, es el complemento ideal para cada una de tus materias. Está creada con Gemini 2.0 y funciona como un asistente de investigación personalizado. Además de gratuito es privado.

Permite crear hasta 100 cuadernos (cada uno con hasta 50 fuentes), es decir, grupos de trabajo con fuentes específicas que aportamos nosotros para interactuar y consultar. Lo interesante de esta herramienta es que cada uno arma su corpus de estudio, lo que reduce el riesgo de alucinaciones (que invente información): los único datos que usará son los que le dimos.

Por ejemplo, podemos crear un cuaderno llamado “Lengua y Literatura” y allí dentro, subir desde páginas web con información de los autores que nos interesan hasta documentos de Google o PDF con las diferentes clases. También subir archivos de audio de grabaciones de clases o notas de audio que hayamos ido grabando nosotros.

Una vez agregadas las fuentes, podemos interactuar con la información. Es posible pedirle estadísticas del material que le subimos, citas correctas de algún concepto en particular, la explicación de conceptos con nuevos ejemplos. O hacer que genere una guía de preguntas sobre el tema, para probarnos a nosotros mismos cuánto sabemos sobre el tema.

Por último, pedirle que nos cree un resumen de audio personalizado sobre un tema en general o en particular. Genera hasta tres podcast por día (en inglés, por ahora).

Meta AI, el modelo de WhatsApp e Instagram

La IA de Meta, esa que está disponible tanto en WhatsApp como en Messenger y en Instagram, también tiene página web y es una gran herramienta para consultas rápidas sobre temas que nos rondan en la cabeza porque nos permite orientarnos por donde empezar. La herramienta es gratuita y también permite generar imágenes y gráficos con solo un pedido y editarlos en la web. Al finalizar las respuestas, suele ofrecer la fuente de consulta con el link correspondiente. Si no es así, se lo podemos pedir. A diferencia de Claude, Meta AI puede usar nuestras conversaciones para entrenar sus futuros modelos.

Uso recomendado: preguntas disparadoras con prompts breves: “Investiga sobre la situación de los pueblos originarios en Argentina. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan y cómo se pueden abordar?”

Grok de xAI, que lee las conversaciones sociales

El modelo de lenguaje de X (antes Twitter) tiene la particularidad de ofrecernos información disponible en la red social de Elon Musk, por lo tanto, es ideal para información de coyuntura actualizada. Para usarla hay que tener un usuario de X, pero no es necesario que sea pago. Grok, que ya va por su versión 3, permite hacer búsquedas en “deep research”, sugerido para búsquedas profundas con respuestas detalladas y en “think”, indicado para los problemas más difíciles en las áreas de matemáticas, ciencia y programación.

La particularidad de Grok es su lenguaje descontracturado y la comprensión de prompts básicos.

Usos recomendados: Ping pong de conceptos para empezar a estudiar un tema. Por ejemplo: ”Grok, hazme un resumen de la Revolución Francesa en 5 puntos clave." O “Dame 10 preguntas tipo test sobre el sistema solar para practicar.”

¡Cuidado con las alucinaciones!

Las alucinaciones son las respuestas generadas por los diferentes modelos de lenguajes que muestran información inventada. Es contenido generado como respuesta que carece de sentido o es desleal al contenido fuente proporcionado. Y tiene que ver con cómo funcionan estas IA generativas: perse a que lo parecen, no son concientes: no saben de lo que hablan sino que usan un modelo estadístico y un gran corpus de información procesada para dar las respuestas, pero en su afán de cumplir con lo que les pedimos a veces inventan información.

Por eso, todas las plataformas aclaran que los sistemas pueden escribir cosas que pueden parecer correctas pero que son muy erróneas. Por eso es necesario darle la información al modelo, el contexto y siempre chequear los resultados con fuentes confiables.

