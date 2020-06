El Galaxy S20+ es el modelo que se ubica en el medio de los tres propuestas del smartphone insignia de Samsung en el segmento de tope de gama

Guillermo Tomoyose 1 de junio de 2020 • 21:30

En los últimos años los fabricantes de smartphones ampliaron las opciones disponibles dentro de su línea de equipos de tope de gama , basados en una configuración base y diferentes propuestas en tamaño de pantalla y prestaciones en el sistema de fotografía digital. Esta estrategia sigue vigente en los lanzamientos de Samsung con su flamante familia de smartphones disponibles en tres modelos : Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra .

Presentados en febrero pasado en San Francisco , Samsung anunció la preventa en la Argentina de la familia de smartphones Galaxy S20, disponible desde el 22 de mayo . Después de la reseña de la versión S20 Ultra , ahora analizamos las características que tiene el Galaxy S20+ respecto a los otros dos modelos del smartphone emblema de la compañia surcoreana.

Pantalla gamer

Una de las novedades destacadas de la propuesta de Samsung en el Galaxy S20 a simple vista está en su pantalla Dynamic AMOLED 2X con una resolución de 3200 por 1440 pixeles . Con un diseño de display Infinity-O , el Galaxy S20+ cuenta con un tamaño de 6,7 pulgadas y es apenas más largo que su antecesor, el Galaxy S10+. Si se toma como referencia las dimensiones de la pantalla, esta es la propuesta que se ubica a mitad de camino entre el S20 Ultra con 6,9 pulgadas y el S20 con 6,2 pulgadas, y en todos los casos el sensor de huellas dactilares integrado en el display .

Otro rasgo distintivo presente en esta nueva generación de smartphones de Samsung está en su cámara frontal , ubicada en el medio de la parte superior de la pantalla . Este es un discreto diseño, basado en la misma disposición utilizada para el Galaxy Note10 , de 10 megapixeles con una apertura f2.2 , una configuración que el Galaxy S20+ comparte con su hermano menor Galaxy S20.

Respecto a las prestaciones, el Galaxy S20+ se pone a tono con las recientes propuestas del segmento con una pantalla que permite modificar la frecuencia de actualización . Este es una propuesta ideal para la creciente demanda de los aficionados a los videojuegos desde dispositivos móviles, que podrán utilizar un ajuste estándar de 60 Hz y otra de 120 Hz , que ofrece un desplazamiento más fluído entre pantallas , con animaciones realistas.

Para un uso cotidiano , la tasa de latencia de 60 Hz es más que suficiente , además de tener un menor impacto en el consumo de la batería .

Una cámara que apuesta al zoom

Comparado con el modelo S20 Ultra, el Galaxy S20+ comparte una configuración de cuatro cámaras con un sistema doble de estabilización óptica , con un sensor de 64 megapixeles en su cámara principal de telefoto con un diafragma F2.0. La configuración se completa por un angular de 12 megapixeles con 79 grados , junto a un tercer ultra gran angular de 12 megapixeles y 120 grados .

El Galaxy S20+ se diferencia del modelo S20 por contar con la cuarta cámara de profundidad DepthVision (VGA) que permite tomar registros del entorno para realizar un desenfoque selectivo, mientras que el hermano menor dispone de un sistema de triple cámara con un sensor principal de 64 megapixeles acompañado por dos cámaras de 12 megapixeles.

El Galaxy S20+, al igual que el resto de las versiones que ofrece Samsung, permite grabar video en 8K en 24 fps , aunque la apuesta más distintiva de esta generación está en la función Space Zoom : permite un acercamiento de 30 aumentos y un zoom híbrido de 3X en el S20+ y S20 , mientras que en la versión más completa S20 Ultra llega a los 100X .

En las pruebas realizadas con un trípode como soporte, el uso practico del zoom híbrido de 3X y 10X ofreció excelentes resultados. Las capacidades de la cámara con la función SuperZoom de 30X son aceptables , ya que al utilizar zoom digital no ofrecen la misma claridad y calidad que tiene las capturas fotográficas con menos aumentos. En definitiva, es una característica que funciona como una gran lupa digital para obtener detalles que no están disponibles a simple vista a distancia .

Mucha memoria y una gran batería

El Galaxy S20 se ubica en el medio de las propuestas que ofrece Samsung, con una pantalla AMOLED 120 Hz con diferentes tamaños de base y un sistema de fotografía con tres o cuatro cámaras según el modelo

La configuración del Galaxy S20+ está en línea con lo que exige el segmento en este momento, con un moderno procesador Exynos de ocho núcleos , 8 GB de memoria RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento en el modelo reseñado, más que suficiente para las tareas realizadas. A su vez, cuenta con una batería de 4500 mAh , que respondió muy bien al uso cotidiano durante un día de uso moderado con correo electrónico, redes sociales y mensajería instantánea.

La batería se puede restaurar tanto con el cargador rápido por cable de 25 W, además de contar con la carga inalámbrica rápida de 15 W. También ofrece del sistema de carga inalambrica reversa, una opción ideal para restaurar la energía de otros smartphones o pequeños dispositivos bajo esta modalidad sin cables.

Resistente al polvo y al agua bajo la norma IP68 , el Galaxy S20+ cuenta con los clásicos botones de control de volumen junto a la tecla disponible para el asistente virtual Bixby, una opción que se camufla como el botón de encendido, un punto que puede presentar alguna confusión en el uso cotidiano. En la caja incluye una funda trasparente , un cargador Super Fast Charging con conexión USB tipo C en ambos extremos del cable . También están presentes unos auriculares AKG que utilizan este tipo de conector, ya que Samsung no ofrece el jack de audio en la familia de teléfonos Galaxy S20 : solo está disponible el puerto USB tipo C tanto para la carga de la batería como para la transferencia de datos y audio .

La pantalla de 120 Hz, una de las mejoras apreciadas por gamers y productores audiovisuales

El Galaxy S20+ representa una suma de mejoras acumulativas respecto a las anteriores generaciones de teléfonos de Samsung y se destaca por su amplia pantalla de 120 Hz , uno de los puntos destacados si se busca un teléfono de uso intensivo para la producción de contenidos audiovisuales o para una exigente partida de videojuegos . También se destaca por las cuatro cámaras con acercamientos de 3X y hasta 10X con muy buenos resultados . Y aunque la función SuperZoom (de hasta 30X) puede que no se utilice a menudo, es una muestra más de la capacidad de desarrollo de Samsung para ofrecer una propuesta diferencial en el competitivo segmento de la fotografía digital desde smartphones.

El Galaxy S20+ está disponible a la preventa en las versiones en gris (Cosmic Gray) y celeste (Cloud Blue) con 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento junto a los nuevos auriculares inalámbricos Galaxy Buds+ a 101.999 pesos , que se pueden financiar hasta en 18 cuotas sin interés.