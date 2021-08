Gamescom 2021: estos son los 7 videojuegos que más nos gustaron de la feria

En el marco de la clásica feria Gamescom de Alemania, el mundo de los videojuegos tuvo varios estrenos, sorpresas y promesas a futuro. Estos son los títulos y noticias más destacadas de la semana.

Halo Infinite

El más esperado de los juegos exclusivos de Xbox mostró un gran lavado de cara con su trailer de cinemáticas luego de posponer el lanzamiento, tras recibir críticas por lo que se había mostrado en 2020. Entre las novedades anunciadas por 343 industries y Microsoft, además de confirmar que la campaña single player estará desde el día uno en Game Pass, tenemos la gran noticia de que habrá un modo multiplayer gratuito, algo que intentará atraer a nuevos jugadores de PC y Xbox a la saga que tantos fanáticos recolectó en la última década. Llegará el 8 de diciembre a las Xbox y a PC.

Horizon: Forbidden West

Si bien ya vimos una presentación completa por parte de PlayStation hace unos meses, ahora Sony confirmó que su juego tendrá la fecha final de lanzamiento para el 18 de febrero de 2022. Alloy regresa con una nueva premisa en el mismo mundo donde los humanos viven reducidos a tribus, mientras el planeta está dominado por impresionantes dinosaurios robots. Este segundo juego de la saga, que se convertirá en trilogía, tendrá también muchísimas mejoras tanto técnicas como en el combate. Y tendrá una versión mejorada para la nueva generación de consolas. Además, se anunció que los usuarios de PS5 que tengan el primer juego (Zero Dawn) en su catálogo, podrán actualizarlo de manera gratuita a la versión que llegará de PS5.

Dokev

Uno de los títulos que más llamaron la atención por su poderío visual y su premisa fue Dokev. Una aventura de mundo abierto (los creadores aseguraron que no será un MMO) donde vamos a tratar de controlar y conseguir “criaturas” Dokebi, que viven en armonía con los humanos. La ciudad se podrá recorrer libremente y por completo mientras usamos poderes, luchamos contra jefes y exploramos. Los surcoreanos de Pearl Abyss, creadores del Black Desert, llevarán adelante este proyecto que aún no tiene confirmación de estreno, pero estará disponible para consolas y PC.

Saints Row

El reboot de la saga de destrucción y mundo abierto llegará a las nuevas generaciones y la previa con el nombre Saints Row, a secas. Volition mostró, en una serie de videos, cómo será su nueva versión. Nuevos personajes y nueva locación, ahora en Saint Ileso, una región al estilo Las Vegas, donde vamos a poder recorrer libremente con la misma premisa de todos los juegos de la saga: destrucción, crimen y un poco de humor negro.

Llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC (via Epic Games Store), Xbox One, y Xbox Series X el 25 de febrero de 2022.

Marvel’s: Midnight Suns

De los creadores del aclamado XCOM, el Marvel’s Midnight Suns llegó para sorprender a muchos. Vamos a encarnar a The Hunter, un nuevo héroe personalizable con hasta 40 poderes. Además vamos a compartir escena con superhéroes de la talla de Iron Man, Capitán América, Capitana Marvel, Doctor Strange, Wolverine, Blade y Ghost Rider desde marzo de 2022. El 1ro de septiembre se estrenará un nuevo trailer con gameplay, pero mientras podemos ver las cinemáticas que ponen las expectativas bien altas.

Llegará para las Xbox, PS4, PS5, PC y Switch.

Forza Horizon 5

El juego de carreras exclusivo de Xbox mostró más del gameplay con el que nos va a permitir recorrer varias zonas de México, con acción, exploración y autos que solo podríamos manejar en nuestros sueños, como el Mercedes AMG Project ONE de la portada. Con visuales realmente impactantes, el juego llegará el 9 de noviembre a Game Pass en Xbox y PC.

Elden Ring

El juego de los creadores de Dark Souls y del escritor George R.R. Martin (Game of Thrones) sigue recolectando elogios a pesar de no haber estado en sí en la feria, sino que sus creadores mostraron más del juego durante la semana. Ahora, pudimos conocer un poco más de sus enemigos, y del extraño y oscuro mundo que deberemos recorrer en nuestra aventura. Este juego de acción y rol será tan masivo, que tendrá un mapa de las diversas zonas para guiarnos, algo que los juegos de From Software no acostumbran. Pero lo que sí regresará es la posibilidad de recurrir a ayuda, como en los Souls.

Este esperadísimo título llegará el 21 de enero de 2022 para PS4, PS5, Xbox y PC.

Temas TecnologíaVideojuegosTrends