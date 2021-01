Google Calendario ahora cuenta con el modo offline en la versión web

Google ha introducido la posibilidad de activar el modo offline en Calendario desde Chrome, lo que ofrece una vista de los eventos anotados en cualquier momento en el futuro o de las cuatro semanas previas.

La compañía tecnológica permite utilizar Calendario desde el navegador Chrome sin necesidad de conectarse a Internet, a partir de una nueva opción disponible en ajustes, que puede activarse.

Como explica en una entrada en su blog oficial, Calendario permite en modo offline comprobar las entradas y eventos de las cuatro semanas previas y en cualquier momento en el futuro por día, semana o mes.

No obstante, algunas opciones no estarán disponibles, ya que requieren de conexión a Internet. Por ejemplo, no será posible editar ni introducir nuevos eventos o recordatorios, ni enviar emails a participantes.

Europa Press