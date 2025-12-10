Google presentó Project Aura, nuevos anteojos de realidad aumentada

Google publicó más detalles sobre el futuro de su ecosistema de realidad aumentada Android XR. Shahram Izadi, vicepresidente y gerente general de XR, lideró la presentación, la cual se centró tanto en cómo mejoró la experiencia del visor Samsung Galaxy XR presentado en octubre como en mostrar la variedad de dispositivos futuros que adoptarán la plataforma. La visión de Android XR, que fue presentada inicialmente en diciembre de 2024, se acerca cada vez más a la realidad.

Nuevos modelos para la plataforma

Google enfatizó que, para que la IA y la XR sean verdaderamente útiles, el hardware debe adaptarse al estilo personal de cada usuario. Por ello, Android XR está siendo construido para admitir una amplia gama de dispositivos, ofreciendo libertad para elegir el equilibrio ideal entre peso, inmersión y estilo.

Entre los dispositivos más esperados se encuentran los anteojos con IA, diseñadas para un uso cómodo durante todo el día en colaboración con socios como Samsung, Gentle Monster y Warby Parker. Se están desarrollando dos tipos principales:

Anteojos de IA de asistencia sin pantalla: Utilizan micrófonos, cámaras y altavoces incorporados para chatear naturalmente con Gemini, tomar fotos y obtener ayuda con el entorno.

Utilizan micrófonos, cámaras y altavoces incorporados para chatear naturalmente con Gemini, tomar fotos y obtener ayuda con el entorno. Anteojos de IA con pantalla: Añaden una visualización privada en la lente para mostrar información útil en el campo de visión, como subtítulos de traducción en vivo o navegación paso a paso, al estilo de los Ray-ban Meta Display presentados en septiembre último.

Se espera que las primeras gafas de IA lleguen el próximo año.

Además, Android XR integrará anteojos XR cableados, que ofrecen una inmersión similar a la de un visor, pero en un formato más portátil que permite la presencia en el mundo real. Google mostró un primer vistazo a Project Aura de XREAL, el primer dispositivo de Android XR en esta categoría. Equipado con tecnología de visión óptica (see-through) y un campo de visión de 70 grados, estos anteojos superponen contenido digital directamente en el mundo físico.

Esto crea un “lienzo masivo y privado” para múltiples ventanas, perfecto para llevar el espacio de trabajo, el entretenimiento, o incluso guías visuales paso a paso mientras se realizan tareas prácticas. Se espera más información sobre el lanzamiento de Project Aura el próximo año.

Galaxy XR se vuelve más productivo y social

Los usuarios del visor Galaxy XR de Samsung podrán disfrutar a partir de ahora de una serie de nuevas características beta diseñadas para integrar el visor de forma más natural en la vida cotidiana y aprovechar al máximo sus capacidades espaciales.

Una de las adiciones más significativas es PC Connect, una función que permite vincular un PC con Windows al visor. Esto transforma el espacio de trabajo al permitir que el escritorio de la computadora o una ventana específica se coloque junto a las aplicaciones nativas de Google Play. Esta capacidad no solo aumenta la productividad, sino que también permite a los usuarios disfrutar de juegos de PC directamente en su visor, e incluso pueden solicitar consejos de juego en tiempo real a Gemini. PC Connect está disponible en versión beta a partir de hoy.

Cuatro funciones para Android XR, la plataforma de realidad extendida de Google

Para hacer que el uso del visor sea más flexible en movimiento, se presentó el modo Viaje. Este modo transforma un vuelo ajustado en un cine personal o un espacio de trabajo inmersivo, manteniendo una vista estable incluso cuando el usuario está en movimiento.

Finalmente, para mejorar la conexión humana durante las videollamadas, se lanzó Likeness. Esta función crea una representación digital realista del rostro del usuario que refleja sus expresiones faciales, gestos con las manos, y movimientos de la boca y la cabeza en tiempo real. Esto garantiza que las interacciones se sientan auténticas y personales, incluso mientras se utiliza el visor Android XR. Likeness también se está implementando en beta 1 a partir de hoy, aunque requiere una aplicación telefónica disponible en modelos selectos de Android.