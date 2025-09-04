Huawei presenta su nuevo plegable triple, el Mate XTs que suma soporte para lápiz

Este nuevo modelo busca repetir el éxito del anterior con mejoras de rendimiento y la posibilidad de escribir en pantalla con un lápiz
Huawei ha presentado su segundo dispositivo plegable triple, Mate XTs, que mejora ligeramente respecto de su predecesor con una cámara con gran angular de 40 megapíxeles y soporte para escribir en pantalla con un lápiz.
Los dispositivos plegables triples empezaron a aparecer el año pasado de la mano de firmas chinas como Tecno y Huawei, que presentaron un dispositivo con una pantalla triple y dos sistemas de bisagra para ampliar aún más la superficie disponible.
Huawei Mate XTs hands on, Kirin 9020 CPU, the screen crease is smaller than Mate XT, which is a significant improvement.— fenibook (@feni_book) September 4, 2025
anything else you want to know? pic.twitter.com/9DwZKjT1Nt
Huawei ha actualizado su trifold este jueves con el nuevo Mate XTs, destacando que da igual cómo se pliegue, siempre va a ser funcional. Es, además, compatible con un lápiz, una novedad respecto de su predecesor, como ha compartido en Weibo.
Tres tamaños para una misma pantalla
Este dispositivo ofrece un tamaño de pantalla de 10,2 pulgadas cuando está completamente extendido, y cerrado del todo, 6,4 pulgadas, aunque admite una apertura intermedia en formato tableta de 7,9 pulgadas. Ofrece una resolución 3K.
Dentro, lo impulsa un procesador propio Kirin 9020 y funciona con el sistema operativo HarmonyOS 5. En conjunto, la compañía promete un impulso del rendimiento del 36 por ciento respecto del primer triple plegable.
La cámara principal de este equipo tiene un módulo con diseño octogonal, que aloja una lente principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 40 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles con zoom óptico de 5,5 aumentos. También cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles.
Completan sus características técnicas una batería de 5600mAh, 16 GB de memoria RAM y hasta 1TB de almacenamiento interno. Huawei Mate XTs se vende, en principio, solo en China, donde tiene un precio de partida de 17.999 yuanes (unos 2500 dólares).