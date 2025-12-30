A examen: probamos el Huawei Mate XT, el celular de doble pliegue que se hace tableta

En la vanguardia de la tecnología, Huawei presentó en la Argentina un smartphone que se expande de 6,4 a 10,2 pulgadas, pero; ¿cómo es la experiencia de usar un equipo que se pliega en tres partes?

Finalmente, los smartphones de la marca china Huawei regresaron al país. Luego de un parate de varios años, y tras las sanciones norteamericanas, los equipos de la marca regresaron con su propio sistema operativo, pero por sobre todas las cosas, para mostrar la innovación y el futuro de la tecnología de bolsillo. En este caso, luego de probar el Pura 80 Ultra, que se destacaba por sus premiadas cámaras, ahora es el turno de algo un poco más extravagante: un smartphone que se pliega en tres partes, el Huawei Mate XT Ultimate Design.

Luego de dos semanas de probarlo y de usarlo como teléfono propio, te vamos a contar como es la sensación de llevar una tablet convertible en el bolsillo y los pros y contras de una tecnología que da un pantallazo, (o un tri-pantallazo) al futuro.

El nuevo Huawei Mate XT Ultimate tiene una pantalla plegable de 10,2 pulgadas que se dobla en dos lugares

Cómo es el Mate XT Ultimate Design

Elegante por donde se lo mire, es un equipo de indudable alta gama. Bordes metálicos dorados, parte trasera de cuero ecológico rojo y detalles de diseño premium y hardware potente. Pero cuando algo es tan vanguardista, lo que más importa, inclusive por sobre el hardware, es la sensación de usarlo… y en este caso, es una sensación distinta a todo. Primero porque literalmente tenés una pántalla grande que podés expandir apenas lo sacás del bolsillo… y con un grosor no superior a un Galaxy Z Fold6, por ejemplo, de hace un año atrás (algo más de 12mm).

El equipo es hermoso a la vista, tiene cámaras que se destacan, una batería que rinde muy bien, pero todo eso pasa a un segundo plano, porque acá la gracia es poder ver una película en una pantalla de 10 pulgadas en donde quieras, cuando quieras, y como quieras.

Tres modos de uso para un mismo equipo

El Mate XT tiene tres modos de uso: uno regular, de 6,4 pulgadas que es igual a un teléfono normal, aunque un poco más grueso, cerrado tiene 12,8 mm (un Motorola Edge 60 Pro es de 8.2mm, por ejemplo). Este modo te permite usar el teléfono como cualquier otro. Luego, si querés podés expandirlo al tamaño intermedio de 7,9 pulgadas con formato cuadrado. Allí vas a poder ver el Instagram bien grande y completo, el WhatsApp dividido en chats y campo de texto, juegos en un formato cómodo, todo esto al igual que los plegables Fold del mercado como el Galaxy Z Fold o el Pixel Fold, por ejemplo.

Pero la magia está cuando lo abrimos por tercera vez y podemos usar las 10,2 pulgadas de pantalla con tan solo 3,6mm de grosor. Esto lo convierte directamente en una tablet, a la que le podemos, si queremos, sumar un teclado y tan sólo con tu celular tenés un centro de entretenimiento de 10 pulgadas. Una computadora para trabajar sin quedar ciego (el que diga que es cómodo usar el celular tradicional para trabajar y escribir con teclado es un valiente) o por qué no, una consola con una pantalla más grande que la de la Switch 2.

El Huawei Mate XT es un smartphone con dos bisagras que se pliegan en sentido opuesto para doblar la pantalla, de 10 pulgadas cuando está extendida, o de 6,5 pulgadas cuando está cerrada como una Z STR� - AFP�

Para abrirlo, se hace con un poco de fuerza, dado que unos imanes lo mantienen en posición, por lo que vamos a tener que usar las dos manos. Una vez que entendimos el mecanismo ya está, y lo bueno es que el software reconoce cuando lo abrimos y cómo lo abrimos para expandir y las apps en uso al formato que elijas, no hace falta cerrar las apps, todo se adapta y sigue corriendo sin que lo notemos. Además, como es de esperarse, vamos a poder tener apps flotantes en pantalla, podremos dividir la pantalla y crear formatos para usar más de una cosa a la vez y aprovechar todo el espacio que nos da su apertura. Esto si bien está bastante bueno, quizás falta pulirlo un poco más y hay que ver como otras apps se adaptan o no al cambio, pero el camino está marcado en esta primera generación. Lo que si tenemos que destacar es que los pliegues, al igual que pasaba con los Fold, se ven, no son invisibles y los sentís en el tacto, pero uno se acostumbra rápido con el uso.

La estrella de las reuniones

Este equipo es sensaciones puras, es motivo de charla, es el rompehielo de cualquier reunión, y es sin dudas una muestra de lo que puede ser el futuro donde vamos a tener todo en uno y no más varias pantallas distribuidas por la casa. En nuestro caso, varios de la redacción tenemos celular, tablet y laptop, algo que, si Huawei perfecciona su software, puede quedar obsoleto en un futuro no tan lejano con este tipo de dispositivos.

Ver una serie, o un partido de fútbol con la pantalla desplegada es una sensación excelente, algo que no parece real. En vez de llevar una tablet en la mochila además del teléfono, por ejemplo para un viaje, podés abrir el Mate XT y verlo en una pantalla realmente grande mientras viajas en micro o avión. Y lo más importante es que al tener un formato 16:11, es casi el mismo que el de cine o los televisores (16:9; describe la relación entre el ancho y el alto de una pantalla), por lo que vamos a aprovechar casi todos los rincones de la pantalla, sin esas molestas barras negras que tiene el formato cuadrado de los plegables de dos partes. También probamos trabajar en ella, conectamos un teclado Bluetooth y escribimos directamente en las 10 pulgadas usando el apoyo que viene en la funda (una pequeña pata plástica que sale del lado derecho). Otra experiencia fácil y recomendable para los que quieren dejar de llevar la laptop a todos lados. Y ni hablar de los juegos. Probamos PUBG y un beat em up arcade como el de las Tortugas Ninja y la experiencia es de otro nivel. Si bien la pantalla no tiene 120Hz (tiene “solo” 90 Hz), su calidad de imagen OLED LTPO y brillo, incluso en exteriores, nos dio una experiencia que no es fácil de igualar. ¿Hay que acostumbrarse? Seguro, los dedos están ya seteados para manejarse con un celu pequeño, pero si sos usuario de tablet o de iPad… esto es otro nivel, y si por más que suene redundante… ¡podés doblar en tres la tablet y guardarla en el bolsillo!

El PUGB en las tres opciones de pantalla (de 6,5 pulgadas, de 8 pulgadas o de 10 pulgadas); se adapta automáticamente al cambio de formato

El resto del hardware

Pero para poner más en contexto, este tri-plegable, tiene unas medidas más que llamativas, dado que plegado mide 12,8 mm de grosor y abierto mide 3,6mm de grosor; como referencia, un celular común ronda los 9 mm de grosor. No es para nada liviano, ya que pesa 298 gramos (el iPhone más pesado pesa 233 gramos, el 17 Pro Max). En cuanto a su procesador, tiene un Kirin 9010, propietario de Huawei, que no es lo más potente de la actualidad, pero rinde. Además, suma 16 GB de RAM y en nuestro caso, probamos la versión de 1 TB de almacenamiento UFS 4.0, pero en otros paises hay versiones de 512 GB.

Con su batería no tuvimos problemas. Tiene carga por cable de 66W y wireless de 55W y suma también carga inversa de 7,5W. Ofrece 5600mAh (dividido en tres celdas) que nos rindió el dia de uso. Aunque no lo exigimos al máximo con video y juegos por horas, si lo usamos para ver videos y juegos casuales y hasta para editar con CapCut y no vimos que la batería se agote fácilmente a pesar de su pantalla. (editar con CapCut por ejemplo, nos da el preview a pantalla completa del lado izquierdo y el timeline en las dos pantallas de la derecha, mucho más cómodo). El equipo entero es una sola pantalla con resolución 3K, y como ya te comentamos, con formato 16.11, casi como el de cine y con una tasa de refresco de 90Hz. La marca demás asegura que mejoró su resistencia en un 30% con respecto a equipos anteriores, algo que no nos animamos a probar.

Tiene el mismo sistema operativo que los otros Huawei, donde no tenemos ni Android estándar ni iOS, sino uno propio de Huawei que permite usar todas las APK (las apps) de Android, salvo las de Google, que debemos instalar mediante una tienda de terceros como Gbox. Esto conlleva una curva de aprendizaje que no es para todo el mundo, pero que tampoco es complicado como para no entenderlo. Lo que es seguro que, debido a las restricciones que el gobierno norteamericano le impuso a la marca china, no vas a poder bajar las apps que te falten de Google de Google Play, por lo que vas a estar confiando en una tienda de terceros, que no es lo más recomendable.

El precio, un escollo insalvable

Otro punto importante es que el precio es algo que no podemos debatir, porque primero que en su lanzamiento será prácticamente inalcanzable con sus 6.500.000 pesos, pero también porque es un equipo que no apunta, a nuestro parecer, a ser usado por todos, sino para mostrar cuán avanzada está la tecnología de Huawei y como puede ser el futuro. Este equipo no tiene competencia y no hay nada similar en el mercado, salvo por el anunciado Galaxy TriFold de Samsung, que aún no se vende en nuestro país.

El Galaxy Z TriFold muestra una pantalla de 10 pulgadas cuando está desplegado; también tiene una pantalla de 6,5 pulgadas en la cara opuesta, rodeada por dos bisagras para plegar el equipo

Este TriFold de Samsung además no es igual, ya que tiene una pantalla interna de 10 pulgadas y otra externa, y solo admite dos opciones de uso; en cambio el Huawei permite tres alternativas: usar toda la pantalla de 10 pulgadas, o doblarlo a la mitad y dejarlo como un Fold clásico, o bien usarlo totalmente plegado como una N y que se vea solo un tercio de la pantalla, con un tamaño similar a la de un smartphone tradicional.

Esto también nos lleva a hablar de la fragilidad y el riesgo. Es más que obvio que nadie va a salir a la calle mirando videos mostrando este celular por todos lados, menos en la Argentina. Pero si es válido aclarar que si bien es un equipo que tiene medidas de seguridad de resistencia, es frágil y no tiene protección contra el agua. Lo bueno es que esta fragilidad no se representa en sus bisagras, que son de acero y resistentes, pero sí en el resto del equipo. La pantalla se pliega para afuera, por lo que expone siempre una parte al roce, y a pesar de traer una funda en la caja junto con cargador, una caída o unas llaves mal puestas en un bolsillo pueden ser una catástrofe. Otro punto a tener en cuenta es que no tiene 5G ni Wi-Fi 7 (sí 4G y Wi-Fi 6), que si bien todavía no es lo más usado, en el corto plazo será algo importante.

Para el uso en el día a día

Cómo todos los plegables, además suma la posibilidad de sacarte “selfies” viéndote en pantalla y con la mejor lente posible, en este caso tiene un módulo octagonal con una lente principal de 50 MP con apertura variable física de f/1.4 a f/4.0, estabilización óptica (OIS) y un sensor RYYB para mejor desempeño nocturno. También le suma un teleobjetivo periscópico de 12 MP que ofrece un zoom óptico de 5.5x y digital de hasta 50x, y otro ultra gran angular de 12 MP para macro. Todo bajo el sistema XMage rinde bien en condiciones óptimas como de noche o con poca luz. También permite grabar video en 4K en 60FPS, con buen sonido y con una estabilización que nos sorprendió al grabar caminando por la calle.

Con la mirada en la innovación

Sin dudas estamos ante una muestra de lo que se viene en la tecnología con el Huawei Mate XT Ultimate Design. No es para todo el mundo por sus características, y tampoco es una posibilidad que sea un boom de ventas debido a su precio prohibitivo, pero si es muy atractivo al mostrar lo que la tecnología es capaz de lograr y lo que podés llevar en tu bolsillo.

Es una primera generación y tiene varios aspectos a mejorar, como la resistencia o algunos detalles de software y diseño, pero Huawei no lo presenta al mundo para que todos abandonemos ya mismo nuestros smartphones clásicos, pero si para ofrecer una experiencia que marca el camino quizás a una evolución de formas y uso, donde en la palma de la mano van a poder convivir el trabajo, el cine y la series y las redes sociales sin importar el formato, ya que se va a poder adaptar al tamaño que más nos convenga.