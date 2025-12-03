ID Latam Forum 2025: Buenos Aires reunió a expertos para definir el futuro de la identidad digital en la región

Tecnologías como la inteligencia artificial (IA), la biometría y los deepfakes están presionando sobre los métodos actuales de verificación de identidad online. Al mismo tiempo, distintos gobiernos avanzan con credenciales electrónicas, modelos de identidad descentralizada y nuevos mecanismos de autenticación.

En este contexto están apareciendo una serie de ideas para validar las identidades de las personas. Pero claro, estas tienen que estar en sintonía con la normativa y la infraestructura digital. Bajo este panorama se realizó en Buenos Aires la primera edición de ID Latam Forum 2025, un encuentro cerrado donde referentes analizaron cómo será la próxima década en materia de identidad digital de las personas.

“Nuestro objetivo es incorporar a la ciudadanía en la discusión global sobre identidad digital y anticipar cómo la geopolítica y las tecnologías 4.0, incluyendo la robótica, la IA y la blockchain, entre otras, está reconfigurando al mundo tal como lo conocíamos hasta ahora”, explicó a LA NACION el abogado Fernando León, fundador y director ejecutivo de la Fundación Diplomacia Ciudadana, que es la entidad que llevó a cabo el evento.

Según los organizadores de ID Latam Forum 2025, Latinoamérica está viviendo un giro acelerado, en el que hay gobiernos que están desplegando estrategias de identidad digital y cuentan con millones de identidades electrónicas ya emitidas. El avance se apoya en proyectos público-privados, inclusión financiera, gobierno digital, telemedicina, banca y fintech, además de casos pioneros como QuarkID, que actúan como prueba de concepto para nuevos modelos de verificación.

Durante la jornada, y con la participación de más de 200 personas del sector, se abordaron temas relacionados con cómo la identidad digital es la infraestructura que define la economía, la política y la confianza. Además, se comentaron cuestiones relacionadas con ciudades inteligentes, fintech, banca y el cruce crítico entre IA, privacidad y ética digital.

En ese marco, Pedro Alessandri, Subsecretario de Ciudad Inteligente de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que la identidad digital ya dejó de ser un componente administrativo de la GCBA para convertirse en “infraestructura urbana”. En tal sentido, comentó que la ciudad adoptó el estándar internacional W3C para credenciales verificables y que hoy más de 3,2 millones de credenciales ya funcionan bajo esta arquitectura descentralizada, incluyendo actas de nacimiento, matrimonio, títulos secundarios y licencias, por mencionar solo algunos.

“Si todos respetamos el mismo protocolo y la misma forma de afirmar información, podemos lograr interoperabilidad pública y privada a escala regional. La tecnología ya está madura: lo que falta ahora es acordar estándares”, afirmó.

Bajo su mirada vinculada con lo legal, León está pensando cómo validar identidades online a escala global: “La identidad digital ya es parte del patrimonio del ciudadano. Por eso queremos que todas las personas tengamos un rol activo en este proceso, y no que el debate quede solo en manos de gobiernos o empresas”, expresó.

Blockchain como pieza clave

Uno de los ejes del ID Latam Forum 2025 fue cómo garantizar la autenticidad en la era de la inteligencia artificial y los deepfakes. “Tenemos un problema futuro evidente: ¿cómo certificamos que una persona es realmente quien dice ser?”, señaló Mauro Andrioli, representante en Argentina de Input Output Global, la compañía fundada por Charles Hoskinson, multimillonario del mundo cripto y creador de la blockchain Cardano.

Según explicó, la blockchain se posiciona como una herramienta concreta para preservar identidad porque almacena información de forma inalterable y perdurable, y permite desarrollar soluciones de Self-Sovereign Identity sobre infraestructura descentralizada. La empresa en la que se desempeña, ya abrió oficinas en el Argentina y prevé pasar de 20 a 100 empleados en un año. En simultáneo, está evaluando startups y proyectos locales para invertir y escalar. “Nuestro país tiene talento y criterio técnico. Por eso Hoskinson apuesta a que desde acá se puedan desarrollar soluciones reales para un mercado global”, destacó Andrioli.

Durante el encuentro, León también subrayó que la discusión sobre identidad digital “ya dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un tema democrático”. En esa línea, planteó que los ciudadanos deben tener un rol activo en cómo se diseñan y se gobiernan estos sistemas. “Los ciudadanos también somos usuarios y votantes. Exigir participar en el diseño de estos sistemas no es un capricho: es una necesidad democrática”, afirmó.

El titular de la Fundación Diplomacia Ciudadana también advirtió sobre errores que ya se vieron en otros países. “Vimos lo que pasó en Londres con el ID laboral. No integraron a la gente, monopolizaron empresas y lo hicieron obligatorio. Eso generó rechazo. Queremos evitar que en Latinoamérica pase lo mismo”, enfatizó.

Frente a un escenario donde el salto tecnológico es cada vez más acelerado, León alertó sobre el riesgo de que la brecha digital se vuelva estructural si no se genera información confiable y accesible. “Hoy sobran datos, pero gran parte es falsa o malintencionada. Por eso queremos aportar información veraz para que la gente entienda en qué procesos está participando”, concluyó.