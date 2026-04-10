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Instagram ahora permite editar los comentarios de publicaciones con un margen de 15 minutos

La plataforma suma una función para corregir lo dicho, sea porque tiene un error o porque queremos ampliar el texto

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Europa Press
Instagram ahora permite editar los comentarios de publicaciones con un margen de 15 minutos
Instagram ahora permite editar los comentarios de publicaciones con un margen de 15 minutosShutterstock - Shutterstock

Instagram ha introducido una nueva opción para editar los comentarios compartidos en publicaciones de otros usuarios con un margen de 15 minutos, de cara a poder corregir errores ortográficos o rectificar el comentario.

La red social propiedad de Meta ya implementó una opción similar para editar los mensajes directos (DM) en marzo de 2024, con la que permite corregir el texto aunque ya haya sido enviado en un chat.

Ahora, Instagram ha agregado la misma función pero, en este caso, para los comentarios compartidos en las publicaciones del feed de la red social, como ha compartido a través de su cuenta oficial en Threads.

Ver en Threads

En concreto, los usuarios contarán con un margen de 15 minutos para editar el comentario una vez se haya publicado, facilitando que puedan corregir cualquier error ortográfico, rectificar la información del comentario o completarlo con más texto.

Cómo editar un comentario en Instagram

Para editar los comentarios, basta con tocar la opción de ‘Editar’ que aparecerá debajo del texto del comentario. Una vez modificado o reescrito, se deberá pulsar el botón de verificación azul para guardar los cambios y el texto aparecerá con los cambios introducidos, notificando que ha sido editado.

Se ha de tener en cuenta que solo es posible editar los comentarios que se hayan publicado bajo la cuenta del usuario. Asimismo, el comentario se podrá modificar cuantas veces sea necesario, siempre que esté dentro del margen de 15 minutos permitido.

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