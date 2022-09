Raptor Lake: Intel presentó sus procesadores Core de 13ra generación

El tour que realicé días atrás, visitando la fábrica y el centro de diseño de Intel en Israel, también sirvió como marco para la presentación oficial de la nueva familia de procesadores Core de 13ra generación de la compañía: los Raptor Lake.

Así, en un gran salón de eventos y ante más de 80 periodistas de todo el mundo, Intel le quitó el velo a esta evolución natural que tiene lugar cada año.

Los números de los nuevos procesadores

Esta es la actualización anual de la familia de procesadores Intel Core. Dicho esto, AMD ya hizo lo propio con la salida de los Ryzen Series 7000. En esta ocasión, Intel optó por una evolución parcial de sus procesadores, con algunas características que se pueden destacar, dejando para el próximo año un cambio más profundo de plataforma.

Los modelos presentados para computadoras de escritorio fueron el Core i5-13600K, que cuenta con 14 núcleos y que puede llegar a los 5,1 GHz, el Core i7-13700K con 16 núcleos y que trepa a 5,4 GHz, y el tope de gama, el Core i9-13900K que cuenta con 24 núcleos y 5,8 GHz de velocidad del reloj. Estos procesadores son compatibles con el chipset Z790 (próximamente veremos nuevos motherboards en el mercado) y memoria DDR5-5600, además de dar soporte a otras tecnologías como PCIe 5.0, Thunderbolt 4 y Wi-Fi 6E.

Hablando de rendimiento, durante la presentación llamó especial atención el desempeño del nuevo Core i9 de 13ra generación que, comparado su versión anterior, mejora su desempeño en un 24% en videojuegos y hasta un 34% para la generación de contenido. Esto luego lo pudimos ver en algunas demos como el renderizado de un diseño en Blender tardando, claramente, menos en concretar la tarea con el nuevo procesador. Por su parte, en materia de videojuegos y como no podía ser de otra manera, se comparó el desempeño del Core i9-13900K con un Ryzen 9 5950X arrojando, el procesador de Intel, mejores resultados en Counter Strike GO (+16%), Formula 1 2022 (+27%), Far Cry 6 (+31%) y el nuevo Spiderman (+58%). Aunque para tener el panorama completo faltaron las comparativas con los nuevos Ryzen 7000 que serán sus competidores directos.

Intel presentó a nivel mundial la 13ra generación de procesadores Core

Siguiendo con las demostraciones de desempeño, pudimos ver como el nuevo Core i9 rinde un 34% más en programas para diseño y desarrollo como lo son Blender y Unreal Engine comparado con un Core i9-12900K.

Para terminar este apartado, una aclaración que vale la pena tener en cuenta a la hora de pensar en comprar un procesador de nueva generación de Intel. Todos vienen en dos versiones, los terminados en KF no tienen gráficos integrados, mientras los distinguidos con la letra K incluirán el procesador gráfico Intel UHD Graphics 770. A estar atentos a este importante detalle.

Unison: una tecnología para vincularlos a todos

Dentro de las características más interesantes de esta presentación se encuentra Unison, una tecnología compatible con los Raptor Lake que permitirá crear un ecosistema entre la PC y nuestro smartphone. Según lo que pude apreciar en la presentación, Unison se trata de un software que permite mantener sincronizado nuestro teléfono con el sistema operativo, siendo compatible tanto con Android como con iPhone. En las pruebas realizadas sobre el escenario, Unison permitía realizar llamadas desde la PC, levantar los contactos del celular y hasta acceder a la galería de fotos. Esto, dicho sea de paso, ya está disponible en Windows 10 y Windows 11, cortesía de la aplicación Enlace móvil de Microsoft, y en macOS con Continuity.

A la espera de más pruebas

Las cartas están sobre la mesa. Con este lanzamiento, Intel se asegura un año por delante con tecnología de punta en sus procesadores. Ahora falta ver como rinden frente a las nuevas ofertas de la competencia. Además, un dato no revelado aun de forma oficial: no sabemos a qué precios se conseguirán en el mercado, por lo que habrá que estar atentos a las próximas semanas.