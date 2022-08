AMD presentó la nueva generación de procesadores para PC, los Ryzen Serie 7000

Este jueves AMD hizo la presentación mundial de los nuevos procesadores Ryzen Serie 7000 de la firma AMD. Ante la prensa mundial, se hizo presente en el escenario del salón Lost Pine del hotel Hyatt Resort de la ciudad de Austin, la Dra. Lisa Su, la CEO de AMD quien, acompañada de aplausos de los asistentes, dijo estar muy emocionada por volverse a encontrar en un evento presencial de este calibre.

El comienzo de una nueva era

El comienzo de una nueva era: así fue denominada la presentación en una de las diapositivas que se transmitían mediante una pantalla gigante. La razón de dicho titular es que AMD se jugó, luego de dos años de la serie anterior, a una evolución tripartita que tiene en el centro de la experiencia a la nueva arquitectura Zen 4, la cual ya tiene un recorrido comprometido hasta 2024, cuando aparezca la Zen 5C con procesadores fabricados en 3nm.

La otra carta fueron los diferentes procesadores de la serie 7000, que vienen a renovar a toda la gama de cerebros electrónicos Ryzen. Los mismos están destinados a los gamers, pero también dirigidos a los generadores de contenidos. En relación con esto, Lisa Su dirigió un mensaje especial para toda la comunidad. “Amamos la PC y especialmente amamos a todos los gamers de PC y entusiastas de todo el mundo que nos impulsan a continuar construyendo los mejores CPU y GPU. Nos hemos centrado en ofrecer experiencias excepcionales con nuestra combinación de hardware y software y estamos asociados con los mejores OEM” indicó.

5 nanómetros y relojes a 5,7 GHz

Los nuevos procesadores para computadoras de escritorio son los Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, y los tope de gama, los Ryzen 9 7900X y 7950X, trepando este último (con sus 16 núcleos y 32 hilos) hasta los 5,7 GHz de velocidad, por lo que ofrece un 29% más de rendimiento que un Ryzen de la serie 5000.

Todos los nuevos procesadores Ryzen están construidos en 5 nanómetros (el tamaño mínimo de los elementos dentro del chip) a diferencia de los 7 nm de los procesadores actuales de AMD con arquitectura Zen 3. Otro punto en donde toman ventaja en cuanto a la generación anterior es en la eficiencia energética, consumiendo un 28% menos de electricidadm comparados con un Ryzen serie 5000.

Hablando del rendimiento en juegos, Su aseguró que “el procesador 7950X ofrece en promedio un 15% más de rendimiento en los juegos más populares que proviene de los aumentos de rendimiento de un solo subproceso. Para los creadores, la combinación de nuestro núcleo Zen 4 y nuestra plataforma AM5 ofrece en promedio más del 40% de rendimiento en comparación con un procesador 5950X”.

Los Ryzen 7000 estrenan el nuevo socket AM5

Nuevo socket y más memorias

Como adelantábamos antes citando parte de la presentación de Lisa Su, la nueva tríada se completa con el novedoso socket AM5 (presentado en el evento por David Mcafee) con 1718 pines de contacto, compatibilidad con las nuevas memorias RAM DDR5 y, una buena noticia para quienes realizarán una próxima actualización de mother y procesador en su PC, se podrán utilizar los coolers del socket AM4.

Comparativas

Como todo evento de estas características, no pueden faltar las comparativas de rendimiento. Sobre este tema, y acompañada por una serie de benchmarks, Su hizo hincapié en la mejora de velocidad de los nuevos chips. “En juegos con resolución en 1080P, el Ryzen 7950X es más rápido que la competencia en una amplia gama de juegos. Y para los creadores, el 7950X ofrece hasta un 62% más de rendimiento” expresó.

Durante el evento se mostraron algunos comparativos entre el Ryzen 7600X (su nuevo procesador más económico) y el Core i9 12900K de Intel. Ofreciendo, el primero, mejor rendimiento en juegos como F1 2022 y Rainbow Six Siege y empatando en títulos como Cyberpunk 2077 y Shadow of War.

Las comparativas siguieron también con la gestión de energía que, según precisó AMD, es un 47% mejor que los procesadores de la competencia.

Precio y disponibilidad

Los nuevos procesadores Ryzen 7000 estarán disponibles a partir del 27 de septiembre en todo el mundo; según la compañía, llegarán a la Argentina en esa fecha o los primeros días de octubre. Los precios para hacerse con uno de los nuevos microprocesadores de AMD son US$ 299 para el 7600X, US$ 399 el 7700X, US$ 549 el 7900X y US$ 699 para el tope de gama, el 7950X.

Acompañando este lanzamiento, llegarán, claro, los nuevos motherboards con socket AM5. Algunos se lanzarán en septiembre y otros llegarán un mes después. Por último, y escoltando a los nuevos procesadores de la firma, hay que destacar que también veremos en el mercado nuevas memorias RAM DDR5-6400 de diferentes fabricantes como Kingston, Adata, Corsair y G-Skill.