Intel NUC: probamos esta PC super potente que cabe en cualquier lado

Si me decían hace 5 años que yo iba a tener en la palma de mi mano una PC de escritorio tan potente como un CPU de tipo torre con la última tecnología en su interior, no sé si lo hubiese creído.

Si bien la miniaturización es una de las características primordiales para el avance tecnológico, nunca puede ser en detracción de la fiabilidad (que se mide como el tiempo de uso sin presentar problemas). Ambas cosas están presentes en la nueva Intel NUC que estuve probando y que fue mi computadora de trabajo durante 15 días.

De menor a mayor

Es justo decir que las PC tipo NUC existen desde hace muchos años. Probamos la primera hace algún tiempo, pero equipaba un hardware modesto, en general con un chip Celeron como cerebro electrónico que permitían montar una discreta oficina digital. En su momento, recuerdo que podía correr Windows 7 y algunas aplicaciones como la suite de oficina de Microsoft, pero no mucho más que eso.

El tiempo pasó y no tuve más contacto con estos equipos de Intel, que además se licencian para que otros fabricantes desarrollen sus propias mini PC. Hasta que cubriendo la CES 2020 para este medio, me crucé con un ejecutivo de la empresa que me invitó a una exclusiva suite en el hotel The Venetian, en donde mostraban qué había sido de este desarrollo tecnológico de la empresa. En aquella sala pude probar la NUC 9 Extreme Kit, un equipo algo mas grande que la NUC original, pero que solo pesaba 3 kilos y equipaba un Core i9 de 9na generación. Las cosas habían cambiado para las NUC. Estos equipos podían, incluso, conectar una placa grafica externa para armar una PC gamer con todas las letras. allí me entretuve durante algunos minutos con el juego Just Cause 4 corriendo a 75 fotogramas por segundo en resolución Full HD.

Mi atención hacia estos pequeños equipos había vuelto.

Una Intel NUC con procesador Core de 11ma generación

Poderosa y pequeña

El tiempo pasó y, como comentaba, llegó a casa una nueva NUC para probar. Desde la caja ya se anunciaba qué lejos habían quedado los procesadores Celeron (al menos en este modelo) dejando a las nuevas NUC preparadas para mayores desafíos. Eso sí, el equipo mantiene las diminutas dimensiones de las NUC de antaño, pero con la última tecnología de Intel dentro.

Antes de entrar en contacto con el equipo, la caja ofrece una experiencia en sí misma. Hay que levantar la tapa para encontrar la NUC descansando en el centro del packaging. Luego, en su frente se encuentra dispuesta una caja que se abre deslizándola hasta que queda abierta; allí se aloja el transformador de corriente (que dicho sea de paso, es más grande que la propia PC) y el accesorio VESA para ajustar el pequeño gabinete detrás de un monitor o televisor.

Recorriendo visualmente el equipo antes de conectarlo, encontramos en su frente dos puertos USB 3.1 (tipo A) y también un diminuto botón de encendido. Por otro lado, en la parte trasera es donde lógicamente se cargan la mayor cantidad de conectores: se incluyen dos salidas HDMI (así que podremos conectar dos monitores) dos puertos USB-C Thunderbolt para transferencias de alta velocidad, y otros dos USB tipo A extras; además de un conector de red por cable (RJ45) y otro para conectar la fuente de alimentación. En los laterales se destacan dos toberas de ventilación, con unas rejillas que desnudan casi por completo el interior del equipo. Por último, en la parte inferior se encuentran 4 topes de goma que despegan a la NUC de la superficie, cuestión que, imagino, mejora la refrigeración del equipo.

Ya dispuesto a realizar algunas pruebas, conecté mi monitor vía HDMI, teclado y mouse a los puertos USB traseros y dejé los puertos USB delanteros para enchufar unos auriculares con el cual realizo videoconferencias, y algún pendrive de uso diario. También, aprovechando la velocidad de transferencia del puerto Thunderbolt, conecté mi unidad de almacenamiento externo: un LaCie 1 Big Dock que tiene un disco mecánico de 8 TB.

Al encender la NUC por primera vez, hay que pasar por la clásica configuración inicial de Windows 10 (lo trae incluido). Concluido el proceso, el equipo arrancó en tan solo 5 segundos dejando el escritorio de Windows listo para trabajar. También abrió las aplicaciones del sistema operativo (como Paint 3D o Edge) en solo 1 segundo.

La velocidad del equipo se debe a que, debajo de la pequeña carcasa, se aloja un procesador Core i5-1135G7, perteneciente a la familia de cerebros electrónicos de undécima generación de Intel. El potente procesador está acompañado por 16 GB de RAM y un disco en estado sólido (SSD) de 500 GB.

Claro que para probar a pleno la potencia del equipo le instalé algunas aplicaciones que utilizo a diario, como el editor de fotos GIMP (se inició en 2 segundos), Microsoft 365 y editores de video que la NUC corrió sin dificultades.

En cuanto a juegos, este equipo incluye la tecnología IRIS XE de Intel, por lo que es apto para correr muchos de los últimos títulos. En las pruebas, instalé el videojuego Amnesia Rebirth, configurado en Full HD y con todos los efectos activos y corrió sin problemas a un promedio de 45 fotogramas por segundo.

También corrió sin problemas Fortnite en altas resoluciones y algunos otros juegos que instalé vía Xbox Game Pass como FIFA 21 y Doom Eternal, teniendo que bajar algunos efectos para que este último corriera fluido.

Una Intel NUC con procesador Core de 11ma generación Gorodenkoff Productions OU - 229125846

Conclusiones

Durante los días de pruebas me sorprendieron gratamente varios puntos de esta nueva NUC, tirando por tierra algunos preconceptos y escenarios que imaginé cuando recibí el producto: es muy silencioso, prácticamente no se nota que el equipo está encendido; tiene un excelente sistema de refrigeración: aun exigido por los juegos, el diminuto CPU no se sobrecalienta y disipa muy bien la temperatura. El rendimiento general, con su procesador de última generación, me permitió hacer todas mis tareas diarias sin necesidad de armar una computadora súper gigante en un gabinete.

Todos los puntos confluyen para que esta NUC equipada con la última generación de procesadores Intel, es un equipo ideal para trabajos de oficina, edición audiovisual y también para pasar un rato agradable disfrutando de algunos videojuegos.

Su diminuto tamaño hace que se pueda ahorrar mucho espacio en el escritorio. En mi caso solo quedó el teclado y el mouse, dado que mi monitor de 24″ se encuentra flotando sobre la mesa, instalado con un brazo articulado de KlipXtreme. Si no hubiese ocupado el soporte VESA para instalar este soporte, podría haber instalado la NUC en la parte trasera del monitor.

El equipo ya se encuentra a la venta en Argentina a través de distribuidores autorizados, con precios que parten de los 120.000 pesos.