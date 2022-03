iOS 15.4 habilita el reconocimiento facial de Face ID con barbijos

Desde que hace dos años, en marzo de 2020, se declaró la pandemia de coronavirus, los barbijos se transformaron en un elemento fundamental a la hora de circular por la calle o ir a espacios públicos, el trabajo o el transporte. Pero tener medio rostro tapado implicó, también, múltiples problemas: por ejemplo que las personas con problemas de audición que no pueden ver cómo se mueven los labios de sus interlocutores. Y, también, que dejaron de funcionar correctamente los sistemas de reconocimiento facial implementados en smartphones y otros dispositivos.

Tiene sentido: la computadora analiza el rostro entero de la persona que tiene delante, y encuentra que media cara no coincide. Al mismo tiempo, enseñarle a ese dispositivo que nuestro rostro está compuesto por una frente, unos ojos y un barbijo tienen su propio set de problemas (es muy poca información, si queremos desbloquear el teléfono sin barbijo considera que nuestra nariz, boca y mentón no se parecen a un barbijo, etcétera).

La más perjudicada en esto fue Apple, que implementó Face ID en 2017 en el iPhone X y desde entonces lo ha transformado en el sistema de identificación biométrica estándar para sus teléfonos (excepto en el iPhone SE) en detrimento de la huella digital, que es la norma en el mundo Android. Apenas comenzó la pandemia y los usuarios de iPhone se encontraron con que no podían desbloquear sus equipos, la compañía respondió con una actualización en iOS 13 que, al detectar un rosto con barbijo, ofrecía ingresar una clave numérica.

Pero ahora, los usuarios de iPhone 12 y 13 que instalen la actualización del sistema operativo iOS 15.4 podrán usar una nueva función, que justamente permite el uso de Face ID con barbijo, tal como había adelantado la beta del sistema operativo. Esta función, no obstante, no viene activada en forma predeterminada: hay que ir a la Configuración del iPhone y luego al menú Face ID y código; allí hay que activar la opción Usar Face ID con una mascarilla. Hay que tener en cuenta que el sistema de identificación biométrica de Apple no funciona si con el barbijo se usan anteojos negros, ya que el rostro del usuario queda demasiado oculto como para hacer una reconocimiento confiable.

El sistema también permite usar el Apple Watch como elemento de validación de identidad cuando el rostro está semioculto por un barbijo.