iPhone 17: todos los detalles del lanzamiento de Apple, diseño, precio y novedades

Apple presentó el iPhone 17, en un anuncio que reveló detalles sobre los diferentes modelos, sus características distintivas y los precios de lanzamiento. Dos representantes locales de Apple ya confirmaron la llegada del iPhone 17 a la Argentina.

Las novedades del nuevo lanzamiento de Apple

El iPhone 17 sobresale por su pantalla de 6,3 pulgadas con una tasa de refresco adaptable de 1 a 120 Hz, para ofrecer imágenes fluidas y una experiencia visual inmersiva. La protección Ceramic Shield, tres veces más resistente que las versiones anteriores, y el tratamiento antirreflejo garantizan durabilidad y visibilidad.

En su interior, el chip A19 optimiza el rendimiento, los gráficos y el consumo de batería, extendiendo la autonomía hasta 8 horas más que el iPhone 16 y permitiendo una carga rápida del 50% en solo 30 minutos.

El nuevo iPhone 17 Pro

El iPhone Air redefine el concepto de delgadez con un perfil de tan solo 5,6 mm. Su pantalla de 6,5 pulgadas, también protegida con Ceramic Shield en el frente y la espalda, se complementa con un marco de titanio que le confiere resistencia y elegancia. El diseño integra la cámara trasera, la cámara frontal, los parlantes y el chip A19 Pro en un solo bloque, para mejorar la estabilidad del dispositivo. Además, estrena el primer modem y chip inalámbrico de Apple, que optimiza la conectividad 5G, Wi-Fi y Bluetooth, con especial atención a la eficiencia energética.

En cuanto a la batería del iPhone Air, Apple promete una autonomía de “todo el día” gracias a una función que aprende de los hábitos del usuario para optimizar el consumo energético. Sin embargo, la compañía advierte que el rendimiento del dispositivo podría reducirse si detecta que la batería está llegando a su límite, una medida que recuerda a la polémica suscitada con el iPhone 6.

Las nuevas cámaras del iPhone

El iPhone 17 presenta una innovadora cámara frontal con un sensor cuadrado, que facilita la captura de selfies tanto en formato vertical como horizontal, en respuesta a la demanda de los usuarios que, según Apple, “toman 500 mil millones de selfies al año”.

El iPhone Air, aunque cuenta con una única cámara de 48 megapíxeles, ofrece la posibilidad de realizar zoom 2x (con menor resolución) y capturar retratos de alta calidad. Además, permite grabar videos con ambas cámaras de forma simultánea.

El iPhone 17 Pro, en cambio, eleva la apuesta con tres cámaras traseras de 48 megapíxeles cada una (lente normal, gran angular y teleobjetivo), para brindar versatilidad y opciones de zoom óptico de 4x y 8x, así como un zoom digital de hasta 40x.

El iPhone 17 Pro se distingue por su bloque de cámaras más grande, que abarca todo el ancho del teléfono, mejorando la estabilidad al apoyarlo sobre una superficie plana. Este diseño permite albergar una batería de mayor capacidad y un sistema de refrigeración con cámara de vapor, similar al utilizado por competidores como Samsung y Xiaomi. La aleación de aluminio del cuerpo del teléfono contribuye a disipar el calor, mientras que el Ceramic Shield protege la pantalla y la tapa de la batería.

Equipado con el chip A19 Pro, el iPhone 17 Pro ofrece un rendimiento superior en CPU, GPU y NPU (para tareas de inteligencia artificial). Al igual que los demás modelos, el almacenamiento base es de 256 GB, pero el iPhone 17 Pro Max puede alcanzar hasta 2 TB, una novedad en el mercado.

Los precios de los nuevos iPhone 17

Apple confirmó los precios del iPhone 17, disponibles en Estados Unidos a partir del 19 de septiembre, con preventa internacional a partir del 12 de septiembre:

iPhone 17 (256 GB): 799 dólares

(256 GB): 799 dólares iPhone Air (256 GB): 999 dólares

(256 GB): 999 dólares iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares

(256 GB): 1099 dólares iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares

La Inteligencia Artificial en el iPhone 17

Si bien Apple no profundizó en detalles, mencionó que el iPhone 17 integra funciones de inteligencia artificial para analizar imágenes capturadas con la cámara y realizar traducciones en vivo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ricardo Sametband.