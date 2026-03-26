OpenAI suspende sus planes de lanzar un chatbot erótico dentro de ChatGPT

OpenAI suspendió por tiempo indefinido sus planes de lanzar un chatbot erótico para centrarse en sus productos principales, según un informe publicado el jueves por el Financial Times, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

El informe señala que empleados e inversores han expresado su preocupación por el efecto que el contenido sexualizado generado por IA podría tener en la sociedad.

En octubre, OpenAI informó que planeaba impulsar su principio de “tratar a los usuarios adultos como adultos” y habilitar, a partir de diciembre de 2025, el acceso a contenido erótico para adultos verificados, tal como dijo Sam Altman en una publicación en la red social X.

La herramienta nunca fue publicada, y entremedio surgió la polémica por una función de la IA competidora Grok (parte de la plataforma X), que permite tener diálogos subidos de tono con Ani (un avatar tipo animé), modificar fotos de personas para quitarles la ropa y otras funciones que generaron denuncias y protestas, y que han cambiado la visión que tiene parte de la opinión pública sobre el alcance de estas herramientas.

OpenAI también ha cancelado de forma repentina Sora, un modelo de conversión de texto a video, y ahora pretende centrarse en otras áreas de investigación e integrar más de sus capacidades en una única superaplicación.

Con información de Reuters