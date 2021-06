Juegos por streaming: Xbox sube la apuesta de xCloud y permitirá jugar directo en la tele

Los juegos en la nube son una realidad que crecía lentamente, quizás hasta ahora. Con la aparición entre 2019 y 2020 de servicios como Google Stadia, Amazon Luna o GeForce Now, el futuro de las consolas empezó a verse con incertidumbre.

Ahora sin dudas quien quiere protagonizar esta carrera es Microsoft, quien está jugando “a dos puntas”: por un lado, lanzó a fin del año pasado la potente consola Xbox Series X para competir con la PlayStation 5 (al tiempo que amplía la disponibilidad de juegos en Windows 10), pero por otro no teme en probar con dejarlas obsoletas con la expansión de su servicio xCloud, algo así como un Netflix, pero de juegos.

Al estilo Chromecast, Microsoft planea lanzar un dispositivo para jugar videojuegos de forma directa en el televisor desde el servicio de streaming xCloud

Streaming de videojuegos

Hasta ahora, xCloud era un servicio que venía atado al catálogo pago de Xbox Game Pass Ultimate (de aproximadamente 1400 pesos mensuales) con cientos de juegos disponibles, tanto nuevos como clásicos. En varias partes del mundo se puede usar en un smartphone vía una app: conectás vía Bluetooth un joystick, y listo: tenés una Xbox en el celular; los servidores de Microsoft le envían el juego ya procesado al teléfono, que solo hace de pantalla y de control. Así funciona también Google Stadia, Amazon Luna y GeForce Now.

Si tenés la suerte de estar en el selecto grupo de países donde está disponible el servicio (la Argentina no es uno de ellos) podés jugar a un gran número de juegos del catálogo directamente por wifi o 4G desde tu celular, y sin tener que invertir en hardware; la gracia de estos sistemas es que todo el procesamiento gráfico recae en un servidor remoto, y no en el dispositivo que tiene el usuario.

La consola como una app

Pero la gran noticia previa a la feria virtual E3 de 2021 de este fin de semana es que ahora no solo se podrá usar en un smartphone o una PC: Phil Spencer, jefe de Xbox y Satya Nadella, CEO de Microsoft, hablaron en videos donde aseguran que el foco está puesto en el gaming. Y con estas declaraciones llegó la novedad de que xCloud se podrá jugar en Smart TVs vía una app (que se descargará de la tienda del fabricante de la tele) o bien con un stick para conectar en el puerto HDMI de las TVs, como había adelantado Spencer en 2020 (similar a un Chromecast, que ahora es compatible con Stadia) y ahora confirmó Liz Hamren, jefa de experiencias de juego de Microsoft. Este es quizás el salto más grande de una compañía de consolas, para migrar del uso de hardware hogareño a un servicio más abarcativo y para algunos, más accesible, ya que la inversión se reduce a un televisor y a pagar internet y el servicio xCloud: no hay que renovar la consola ni la PC.

“Estamos trabajando con fabricantes de TVs para que pronto lo único que tengas que hacer para jugar sea conectar un joystick” dijo Hamren.

Project xCloud lleva los juegos de Xbox y Windows 10 a los dispositivos con Android

Con esta novedad, los suscriptores de Xbox Game Pass no necesitarán una consola, como la flamante Xbox Series X o la S presentadas a finales de 2020, para disfrutar de los últimos juegos. No tendrán que desembolsar los 400 dólares (más de 100 mil pesos en Argentina) de costo de consola, pero si estarán atados al pago mensual del Xbox Game Pass Ultimate .

Esta idea va fuertemente en contra de lo que plantea, por ejemplo, PlayStation, donde en vez de recurrir a una suscripción única, se debe pagar por cada juego por separado sumado al costo de la consola.

El debate está abierto para los gamers sobre cuál es la mejor manera de consumir juegos en un panorama ideal, donde tengamos stock de consolas (algo que complicó la pandemia) y buena conexión a internet (algo que no está disponible en todos los países).

Por un lado, algunos aseguran que pagar un servicio único como Game Pass facilita probar nuevos juegos que “de otro modo no comprarían”. Otros, en cambio, prefieren ser los dueños tanto de la manera de reproducir los juegos con una consola propia, como también de los juegos, ya que en Game Pass los títulos no son permanentes y pueden dejar el catálogo, como pasa con las series de Netflix o la música de Spotify.

Esto está obviamente por fuera de la guerra de títulos exclusivos para cada plataforma, que puede llegar a ser más importante aún que la manera de jugar o pagar. Esta guerra sigue más vigente que nunca, en la que PlayStation dominó en los últimos años y que ahora Xbox quiere contrarrestar con la compra de Bethesda (Creadores de Fallout, Doom y Skyrim) por 7500 millones de dólares.

Dónde funciona xCloud

Por el momento, xCloud funciona en un limitado grupo de países al que se le agregarán a la brevedad México y Brasil. La Argentina no fue mencionada aún, y en su momento, cuando LA NACION habló con los directivos regionales de Xbox sobre su disponibilidad local, dijeron estar trabajando en ello, pero que “el servicio no está disponible porque por el momento no podían garantizar la calidad de conexiones necesarias”.

Para los más audaces, hoy en la Argentina se puede usar el servicio xCloud si instalamos una VPN (red virtual de conexión) en nuestro smartphone. Si bien la conexión será inestable y dependeremos del ancho de banda disponible, algunos juegos se pueden disfrutar, pero no de manera óptima, sobre todo por el impacto que tiene la latencia en estos servicios de streaming de videojuegos; una mayor latencia hace que se demore el envío de datos, su procesamiento y la reacción que vemos en pantalla; esa falta de sincronización entre lo que vemos y lo que está pasando en el juego puede hacer la diferencia entre dar en el blanco o disparar siempre a donde estaba el enemigo hace unos instantes, y en muchos juegos esto es fatal.

Se espera que en el Xbox Showcase de la E3 de este domingo podamos tener más información del crecimiento de la nube de Microsoft en la región.