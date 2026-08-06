Caminar como parte de un juego: los usuarios de una app suman actividad física para obtener recompensas

La farmacia queda a seis cuadras de su casa. Antes, Carolina Echagüe, de 26 años, probablemente hubiera ido en auto. Ahora aprovecha para caminar. Cuando sale intenta estacionar unas cuadras más lejos de su destino para sumar pasos. Incluso, si va de una punta a otra de su casa, busca tener el celular encima para registrar todos los movimientos.

“Agarro el celular para cualquier cosa, cualquier movimiento para que me tome los pasos que estoy haciendo. Salgo un poco más y trato de caminar lo más posible por la competencia”, cuenta.

No empezó a entrenar para una carrera ni siguió una indicación médica. Lo que cambió fue que empezó a caminar con un propósito y por una motivación: canjes y competencia. La aplicación Pasito recompensa la actividad física con beneficios en comercios gastronómicos, de belleza, artículos coleccionables, entre otros. Transformando acciones cotidianas —como caminar unas cuadras más o estacionar más lejos— en una especie de juego.

Cada 1000 pasos se suma un "pasito" que luego se puede intercambiar por comida, mangas y hasta productos de belleza Instagram (@pasito.app)

Ese cambio no es casual. Para Joan Cwaik, especialista en tecnologías emergentes y autor de El Algoritmo: ¿Quién decide por nosotros?, la aplicación no modifica el acto de caminar, sino el significado que adquiere. “Caminar sigue siendo caminar. Lo que aparece con la app es una capa nueva arriba de un hábito viejísimo. De golpe ese paseo tiene un número y, a veces, alguien del otro lado midiéndose con vos”, explica.

Según sostiene, la gamificación logra acortar la distancia entre el esfuerzo y la recompensa. “Nos cuesta sostener una conducta cuyo premio recién aparecerá dentro de medio año. La gamificación adelanta una recompensa pequeña e inmediata y eso compensa que el beneficio de fondo tarde tanto en llegar”, resume.

La aplicación fue desarrollada por Santiago Schamberger, de 26 años y oriundo de Olavarría, en equipo con su hermano Lisandro, de 29, y su novia Renata Poletti, de 25. “El fin último de la aplicación es que seas más saludable, dejar un poco la tecnología, salir del encierro de tu casa y que conozcas lugares nuevos”, detalló en diálogo con LA NACION tras el lanzamiento. Explicó que su idea surgió a partir de un análisis de las redes sociales, que favorecen una “ultraconexión” que hace que la gente se encierre cada vez más en su hogar, al tener la posibilidad de ver contenidos ilimitados por streaming y varias aplicaciones para pedir comida. “Mi idea con la app es romper con eso, hacer que la gente se mueva, que tenga que salir”, sumó.

El mecanismo es sencillo. La app convierte los pasos en una moneda virtual: 1000 pasos equivalen a un “pasito”, que luego puede ser canjeado por descuentos, promociones o productos en comercios adheridos.

La competencia empieza con una notificación

En el grupo que Carolina comparte con amigos esto ocurre seguido. Mira el ranking, descubre que está apenas unos cientos de pasos por detrás del primero y abre la aplicación. “A veces estoy a 300 de superar al que tengo arriba y salgo a caminar un poco más para pasarlo”, comenta.

Captura de pantalla de la aplicación de Melisa Balliani donde se ven los grupos que comparte con amigos Gentileza de Melisa Balliani

Melisa Balliani, de 26 años, integra cuatro grupos distintos. En uno están sus compañeros de trabajo; en otro, sus amigas. Relata que no hablan todo el tiempo de la aplicación, pero cada tanto alguien manda un mensaje preguntando cómo hizo otro para llegar a 30.000 pasos en un día o bromeando a quien quedó último en el ranking. “Es una especie de stalkeo, pero más sutil. De alguna forma me siento conectada con mis amigos”, resume.

Para Cwaik, esa dimensión social explica buena parte del éxito de estas plataformas. “Cuando metés a gente cercana aparece una forma suave de compromiso público. Que tu hermana o amigos vean si caminaste o te quedaste tirado agrega una presión que uno solo no se pone jamás. Es la vieja fuerza de la tribu funcionando dentro del teléfono”, sostiene.

Pequeños cambios

No todos transforman radicalmente su rutina. Pero muchos describen modificaciones casi imperceptibles que, acumuladas, terminan alterando el día.

Trinidad Taurell, de 25 años, vive en Ingeniero Maschwitz, donde las distancias suelen obligar a usar el auto. Aun así, cuando puede, elige ir en bicicleta con amigas o caminar desde la entrada del barrio hasta su casa. Cuenta que empezó a incorporar estos hábitos “de a poquito”.

La estudiante Sofía André, de 19 años, reconoce que cuando instaló la aplicación elegía los caminos más largos para sumar pasos y, si sabe que va a caminar bastante, lleva el celular en la mano para asegurarse de que registre toda la actividad. “Suelo hacer distintos grupos con uno o dos personas para competir. Solemos siempre hablar de quién camina más y muchas amigas se dieron cuenta que caminan mucho gracias a la app”, relata.

La aplicación ayuda a realizar una actividad con amigos Getty Images

Además, afirma que más allá de la competenicia, la motiva tener un registro de su actividad: “Algo que me engancha es ver cómo suben mis pasos en la semana, me gusta ver que camino más por mi salud, fuera de los beneficios. Desde la app, lo hace ver más divertido”

Alma Caporaletti, de 19 años, también modificó un gesto cotidiano: “Ahora bajo antes del colectivo para caminar un poco más. Lo mismo cuando voy del trabajo a la facultad, busco sumar pasos para romper una meta mía personal”.

¿Necesitamos una aplicación para caminar?

Para Cwaik, el auge de este tipo de plataformas refleja un cambio más profundo en la relación entre las personas, la tecnología y sus hábitos. “Durante años el reproche a la tecnología fue que nos dejaba quietos, hundidos en una silla mirando una pantalla. Ahora aparecen aplicaciones que usan esos mismos mecanismos –las notificaciones, los rankings, las métricas– para que nos levantemos del sillón”, explica.

Sin embargo, advierte que también deja una pregunta abierta: “Llegamos al punto de necesitar una app para hacer algo que el cuerpo humano hizo solo durante milenios. La herramienta sirve y a muchísima gente la saca del sedentarismo. Pero también deja ver lo poco que confiamos en nuestra propia voluntad cuando no hay una pantalla del otro lado llevando la cuenta”.

El vínculo con los comercios

El fenómeno no termina en quienes caminan. El uso de la aplicación también modificó la forma en que los comercios atraen nuevos clientes.

En Milo Coffee Bar, una cafetería de especialidad ubicada sobre la calle Junín, a una cuadra del Cementerio de la Recoleta, la aplicación llegó cuando el negocio todavía daba sus primeros pasos. Tras una apertura tranquila en enero, el local se sumó a Pasito durante la etapa de prueba con la expectativa de darse a conocer y atraer nuevos clientes.

“Nos parecía una buena propuesta para que gente que nunca había entrado al local nos conociera. Veníamos con las ventas bastante estancadas y nos ayudó muchísimo”, explica Juan Becerra, de 27 años y dueño del café. Según el panel de estadísticas de la plataforma, durante el último mes se realizaron 234 canjes en el local, con un promedio de 15 por día y un pico de 25 en una sola jornada. “Al principio pensábamos que la gente iba a venir por los productos gratis, pero descubrimos que lo que más funcionan son las promociones. Desde que empezamos a usar la aplicación aumentó la clientela”, agrega.

Según estima Becerra, alrededor del 70% de los usuarios canjea promociones, como descuentos o dos por uno, mientras que el 30% restante opta por productos gratuitos. Además, en 99 de los canjes registrados durante el último mes, los usuarios declararon haber realizado una compra adicional, aunque ese dato surge de una encuesta voluntaria dentro de la plataforma.

Captura de pantalla de la aplicación del comercio Milo Coffee Bar donde se muestran los canjes, stock y resevas del día Gentileza de Juan B

Alejandro Araya de 45 años, es dueño de Ei coleccionables: artículos de mangas y comics. A diferencia de Juan, conoció la aplicación por TikTok y le pareció una experiencia nueva e interesante. “Mucha gente llegó al local por primera vez gracias a Pasito y fue algo notorio”, afirma.

En cuanto al beneficio de sumarse al proyecto, Araya expresa que la inversión está en los productos, pero que es lo mismo que pagaría si gasta en publicidad: “La idea es que la gente que no conoce el local haga los canjes y se proyecte a corto o largo plazo como futuro cliente”.

Además, cuenta que tienen desuentos en compras y artículos de regalos y que las personas al principio no pueden creer que se llevan algo por el mero hecho de caminar. “Según los registros de la misma aplicación, el 20% de las personas que cambian pasito realizan una compra adicional”, explica.