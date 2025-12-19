La app Zapia ahora permite programar mensajes en WhatsApp

La startup BrainLogic, nacida en Uruguay, actualizó su producto estrella Zapia con una función nueva: permite programar mensajes en WhatsApp desde su aplicación.

Zapia es un asistente de IA gratuito que tiene 6 millones de usuarios y se hizo popular por su habilidad para transcribir audios dentro de WhatsApp, y que luego amplió con la posibilidad de interactuar con la IA en el chat para otras funciones, como la búsqueda de información general sin salir del mensajero.

Ahora Zapia se podrá usar para algo más: programar mensajes en WhatsApp, que llegarán como si hubieran sido enviados desde nuestra cuenta. El mensaje llegará a la hora estipulada sin evidencia de que fue un texto programado.

Al igual que con la transcripción de audios a texto, debe tenerse en cuenta que al usar este servicio estamos habilitando a un tercero a acceder a nuestros chats y (en este caso) actuar en nuestro nombre, lo que debe hacerse siempre con mucha cautela.

¿Cómo funciona la programación de mensajes?

Una vez descargada la app Zapia desde App Store (iOS) o Google Play (Android) es necesario conectar la cuenta de WhatsApp asociando el número de teléfono como si fuera un dispositivo externo en WhatsApp Web.

Cómo funciona la programación de mensajes en WhatsApp usando Zapia

Para hacerlo, hay que ir a Configuración/WhatsApp en la app de Zapia y seguir los pasos para anotar el número desde el que se enviarán mensajes. Es una única vinculación inicial.

Luego, desde el chat de la aplicación se puede pedir que se programe determinado mensaje. Esta acción se hace con lenguaje natural, por ejemplo: “Quiero programar un mensaje a determinado contacto” y escribir el mensaje. Si falta algún dato, Zapia lo va a preguntar. Una vez configurado el usuario, hay que elegir, como si fuera una cita en el calendario, la hora y el día en el que se enviará el mensaje.

“Sabemos que puede llamar la atención que lancemos una función relacionada con WhatsApp después del cambio de políticas”, señala el uruguayo Juan Pablo Pereira, CEO de Zapia: “La realidad es que WhatsApp sigue siendo el centro de la comunicación en América Latina, y simplificar la rutina de nuestros usuarios implica acompañar las herramientas que forman parte de su día a día. Zapia ya no podrá responder dentro de la plataforma, y cumplimos plenamente con esa normativa. Pero todo lo que aún es posible hacer desde nuestra aplicación seguirá evolucionando para ayudar a las personas en su organización cotidiana”.

Pereira se refiere al cambio de política que definió Meta para el futuro de WhatsApp, que impedirá la presencia de otros asistentes de IA en la plataforma (como Copilot, ChatGPT o Luzia, entre otros) para fomentar el uso de Meta AI, a partir del 22 de diciembre. Zapia presentó una acción legal contra Meta en defensa de la innovación y la competencia dentro de WhatsApp.

¿Permitirá Meta que Zapia siga interactuando con WhatsApp con esta nueva función? Según Pereira, “no podemos responder por ellos, pero respecto de la tecnología usamos uno de los métodos disponibles para conectarse a la plataforma”.

Consultada por LA NACION, Meta declinó hacer comentarios sobre el anuncio.

Otras funciones de Zapia

Otra de las funciones en desarrollo es un agente llamado Zapia Conecta, una especie de asistente personal que nos facilita la búsqueda de cierta información y realizar gestiones por nosotros como pedir precios, cotizaciones, organizar nuestra agenda a partir de mensajes de voz, configurar recordatorios, o entregar información y noticias actualizadas. Este servicio funciona de manera similar a la programación de mensajes: se le pide, con lenguaje natural, la acción que queremos realizar como buscar presupuestos o consultar precios de determinado servicio. El sistema analiza los comercios cercanos a nuestra ubicación, nos pregunta si nos parece bien escribirle a determinados contactos y, una vez confirmada la acción, empieza a enviar mensajes en nuestro nombre. Al comercio le llega un mensaje que dice “Hola, soy Zapia, un asistente virtual. Te contacto en nombre de Mengano (número de teléfono) para preguntarte si tal cosa ¡Gracias!”. Cuando el comercio responde, nos llega la respuesta automáticamente. En la aplicación se pueden ver las conversaciones que tuvo el agente y guardar los datos útiles. En nuestras pruebas encontramos que funciona correctamente casi siempre, aunque bien puede fallar en algunos momentos, como cuando envió mensajes fuera del horario de atención al público.