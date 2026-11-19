La Comisión Europea confirmó el ‌jueves ⁠que había sido objeto de un ciberataque mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, aunque señaló que resultaba difícil evaluar la magnitud del incidente, dado que ​la investigación ⁠aún ⁠estaba en curso.

“Puedo confirmar que la Comisión ha tomado recientemente las medidas necesarias en respuesta ​a una campaña cibernética detectada”, declaró el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, en ‌una rueda de prensa.

“Como medida de protección y prevención, ​retiramos temporalmente varias aplicaciones y, desde entonces, ​la mayoría de ellas se han restablecido”, añadió. “La investigación sigue en curso. Estamos tomando todas las medidas necesarias, basándonos en los resultados a medida que se van conociendo”.

“Se trató de una campaña cibernética generada por IA”, señaló Regnier.

El incidente se detectó el 22 de octubre y no había pruebas de ninguna ​filtración de datos que afectara al personal de la Comisión en su conjunto, señaló Regnier.

Se negó a revelar quién creía la ⁠Comisión que estaba detrás del ataque y señaló que no tenía constancia de ninguna demanda de rescate tras el incidente.

El ‌ataque a la Comisión es otro ciberataque de gran repercusión, tras los ataques que dejaron fuera de servicio las heladeras y congeladores comerciales de cientos de supermercados franceses en octubre, los buques con destino a Estados Unidos en agosto, las plantas de tratamiento de aguas estadounidenses en julio y el sistema de transporte público de Los Ángeles en marzo.

Por otra parte, expertos en tecnología atribuyeron una interrupción ‌generalizada del tráfico aéreo en Estados Unidos, que duró varias horas, así como las interrupciones en ⁠los servicios bancarios y las aplicaciones de Microsoft, a los intentos de corregir rápidamente vulnerabilidades ‌de software recién identificadas.

Politico informó el jueves que la Comisión fue objeto ⁠de un ciberataque que podría haber comprometido grandes cantidades de datos personales, ⁠y que varios sistemas —entre ellos los de recursos humanos para nóminas y gestión del tiempo, así como un sistema de reembolsos médicos— quedaron fuera de servicio durante los diez días que duró la interrupción.

La Comisión convocó a su órgano interno de gestión de crisis de más alto nivel ‌para una reunión urgente sobre los ciberincidentes ​y la comisaria de Tecnología, Henna Virkkunen, informó a los demás comisarios el miércoles, según Politico.

La oficina de Virkkunen no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Reuters