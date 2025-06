¿La digitalización de la banca mejoró la educación financiera o solo facilitó el acceso al dinero?

La digitalización de la banca sigue ampliando el acceso de la población a los servicios financieros. Hoy, prácticamente todos los argentinos que pueden tener una cuenta en un banco o en una fintech ya la tienen. Pero la pregunta de fondo sigue en pie. ¿Esto realmente mejora la educación financiera o simplemente facilita el acceso al dinero?

Mientras que herramientas digitales demostraron facilitar la operativa diaria al momento de pagar, consultar saldos y realizar otras operaciones simples, los niveles de alfabetización financiera parecen estar rezagados en América latina. Por ejemplo, un sondeo de la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE (OCDE/INFE), que cada tres años coordina encuestas de alfabetización financiera de adultos entre sus miembros, descubrió que el 58% de los consultados no entiende cómo calcular el interés compuesto; el 74% no sabe cómo comparar productos y servicios de distintos proveedores, y el 76% no busca asesoramiento de fuentes independientes.

Causa o efecto

Martin Heine, director de Digital Growth de Telecom, firma propietaria de la billetera Personal Pay, opina que la masividad ganada por billeteras digitales motivó un progresivo acercamiento de una gran parte de la sociedad a más información y nociones sobre el manejo de herramientas que contribuyen a potenciar sus ahorros e impulsar su inversión.

Sin embargo, Gabriel Costa, responsable de educación financiera de Santander Argentina, no cree que la relación sea tan lineal. “De alguna manera, desarrollar las habilidades para usar a la perfección un recurso, que en este caso podría ser una aplicación de banca móvil o una billetera virtual, no significa que uno pueda aprovechar del todo la plataforma, por eso es clave la capacitación”.

En tal sentido, Costa plantea que los jóvenes representan el grupo etario que más conoce las funciones de este tipo de herramienta, pero al mismo tiempo se encuentran entre los sectores más vulnerables para caer en las apuestas online. “Desde Santander estamos capacitando en colegios a jóvenes de entre 13 y 19 años sobre este tema. Les explicamos que invertir no es lo mismo que apostar; cómo tomar decisiones responsables con el dinero y desarrollar hábitos saludables. Y entender que el ingreso de dinero tiene que ver con el esfuerzo y la formación, y no con un golpe de suerte, tratando de prevenir así la falsa idea de volverse rico rápidamente”, se explaya.

Las dos caras de las redes sociales

Instagram, TikTok y otras plataformas presentan una paradoja. Si bien son un canal de proliferación de estafas financieras y publicidad engañosa, también son un espacio clave para la difusión de contenidos educativos por parte de la industria financiera. En relación con esto, todos los entrevistados dicen que la industria financiera está trabajando para educar a las personas en este tema.

“Cuando se abre el juego de las redes sociales, se abre para lo bueno y para lo malo, por eso los consumidores tenemos que estar mucho más atentos”, comenta Dalia Bohmer, Product Owner YOY, la billetera digital del Banco ICBC, que está dirigida a usuarios de hasta 25 años. La entrevistada menciona que, en el afán de educar a sus usuarios, esta marca tiene consejos prácticos aprender finanzas de a poco y una especie de glosario que, bajo el nombre de “K dice”, se explican conceptos financieros de forma extremadamente sencilla.

En deuda

Bohmer cree que hay cada vez más educación financiera, aunque todavía existe un largo camino por recorrer. “Las pruebas con usuarios realizadas por YOY muestran la madurez de los usuarios con el paso del tiempo. Por ejemplo, comparando de enero a marzo de este año, las vistas de la sección de consejos crecieron un 12%. Además, notamos un incremento en el uso de la función de reporte de consumos, lo que puede significar un interés de los usuarios por cuidar su microeconomía. Además, si bien los dos contenidos más visitados son tarjeta de crédito y débito, el tercero es el de inversiones –ilustra la ejecutiva, y agrega:– Inclusión financiera y educación financiera son dos cosas distintas, pero si la primera no viene con una estrategia de educación, no se genera en la sociedad el impacto positivo esperado”.

Costa y Heine también dicen que hay que continuar educando. “Hemos notado que videos que publicamos hace muchos años explicando la diferencia entre una cuenta corriente y una caja de ahorro todavía son muy vistos por la gente, lo que nos lleva a pensar que hay pilares que no están del todo firmes, y por eso hay que insistir explicando cuestiones básicas”, sostiene Costa. De todos modos, la entidad financiera desconoce el nivel de educación financiera de sus clientes. “Nos resulta difícil medir este tema, considerando que tenemos 5 millones de clientes”, justifica Costa, y lo mismo sucede con los otros entrevistados. Intensificar la enseñanza en los colegios es otra deuda. En tal sentido, algunas provincias están más avanzadas que otras, pero en todos los casos los conocimientos que se imparten son básicos. “En la escuela debería aparecer este tema. A veces pasa que uno llega a la universidad y tampoco piensa en su proyección económico-financiera”, concluye Costa.

Al hablar de los temas por mejorar, Heine pone la lupa en dos aspectos. Por un lado, el uso del efectivo. “La economía local, aún hoy, cuenta con un 60-65% de las transacciones con este medio, y todas las desventajas que esto conlleva”. Por el otro, comenta que la promoción de la educación e inclusión financiera funciona como un círculo virtuoso, por lo que cuantos más actores sociales promuevan conocimiento en esta disciplina, mayor será la escalabilidad y el impacto.

Por último, todos coinciden con la conclusión de la ejecutiva de YOY. “La deuda con la educación financiera es muy grande porque la tecnología se ha movido mucho más rápido que el conocimiento, por eso, es una asignatura que debe abordarse desde la alfabetización, porque es parte de la vida de todos”, concluye.