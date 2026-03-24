La tecnología tiene un poder de análisis que le permite emitir resultados en cuestiones difíciles de resolver sin caer en subjetividades
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La inteligencia artificial (IA) puede ayudar a dar respuesta a cuestiones en las que muchas personas no pueden ponerse de acuerdo: el mejor poema de la historia es una de esas cuestiones.
La IA eligió el mejor poema de la historia y la respuesta no es lo que muchos imaginan
Luego de admitir que no puede emitir opinión, la IA se sincera y dice que, “por su perfección formal y su impacto emocional”, elige “The Road Not Taken” de Robert Frost.
Publicado en 1916, el poema parece, a simple vista, una reflexión sencilla: un hombre se encuentra ante dos caminos en un bosque y debe elegir uno. Sin embargo, “esa imagen mínima esconde una de las metáforas más potentes de la literatura moderna: la construcción de la identidad a partir de decisiones irreversibles”, explicó la IA.
“Lo interesante —y donde muchas interpretaciones fallan— es que Frost no celebra tanto la elección ‘valiente’ como la tendencia humana a narrar el pasado de forma épica. El famoso verso final suele leerse como un elogio de la individualidad, pero en realidad tiene un tono irónico: ambos caminos eran prácticamente iguales", define.
Para la IA, este poema destaca por varios factores:
- Economía perfecta del lenguaje: “En apenas 20 versos construye una idea compleja”.
- Ambigüedad interpretativa: “Permite múltiples lecturas, incluso contradictorias”.
- Universalidad: “Cualquier persona, en cualquier cultura, entiende el dilema”.
En contraste con obras gigantes, Frost logra algo igual de difícil: “Decir mucho con casi nada”. Y ahí, en esa síntesis, aparece otro tipo de “mejor poema”: no el más grande, sino el más preciso.
El camino no tomado, de Robert Frost
Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo,
Y lamento no haber podido viajar ambos días.
Y ser un viajero, mucho tiempo estuve allí
Y miré hacia abajo hasta donde pude.
Hasta donde se doblaba entre la maleza;
Luego tomó el otro, igual de justo,
Y teniendo quizás el mejor derecho,
Porque estaba cubierto de hierba y necesitaba ser usado;
Aunque en cuanto a eso, el paso allí
Las había usado prácticamente igual.
Y ambos esa mañana yacían por igual.
En las hojas, ningún paso había pisado nada negro.
¡Oh, guardé el primero para otro día!
Sin embargo, sabiendo cómo un camino lleva a otro,
Dudé si alguna vez volvería.
Lo contaré con un suspiro
En algún lugar, dentro de muchísimos años:
Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo...
Tomé el menos transitado,
Y eso ha marcado la diferencia.
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