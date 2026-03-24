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La IA eligió el mejor poema de la historia y la respuesta no es lo que muchos imaginan

La tecnología tiene un poder de análisis que le permite emitir resultados en cuestiones difíciles de resolver sin caer en subjetividades

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Cuál es el mejor poema de la historia según la IA
Cuál es el mejor poema de la historia según la IAImagen generada con IA

La inteligencia artificial (IA) puede ayudar a dar respuesta a cuestiones en las que muchas personas no pueden ponerse de acuerdo: el mejor poema de la historia es una de esas cuestiones.

La IA eligió el mejor poema de la historia y la respuesta no es lo que muchos imaginan

Luego de admitir que no puede emitir opinión, la IA se sincera y dice que, “por su perfección formal y su impacto emocional”, elige “The Road Not Taken” de Robert Frost.

Publicado en 1916, el poema parece, a simple vista, una reflexión sencilla: un hombre se encuentra ante dos caminos en un bosque y debe elegir uno. Sin embargo, “esa imagen mínima esconde una de las metáforas más potentes de la literatura moderna: la construcción de la identidad a partir de decisiones irreversibles”, explicó la IA.

“Lo interesante —y donde muchas interpretaciones fallan— es que Frost no celebra tanto la elección ‘valiente’ como la tendencia humana a narrar el pasado de forma épica. El famoso verso final suele leerse como un elogio de la individualidad, pero en realidad tiene un tono irónico: ambos caminos eran prácticamente iguales", define.

Para la IA, este poema destaca por varios factores:

  • Economía perfecta del lenguaje: “En apenas 20 versos construye una idea compleja”.
  • Ambigüedad interpretativa: “Permite múltiples lecturas, incluso contradictorias”.
  • Universalidad: “Cualquier persona, en cualquier cultura, entiende el dilema”.

En contraste con obras gigantes, Frost logra algo igual de difícil: “Decir mucho con casi nada”. Y ahí, en esa síntesis, aparece otro tipo de “mejor poema”: no el más grande, sino el más preciso.

El camino no tomado, de Robert Frost

Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo,

Y lamento no haber podido viajar ambos días.

Y ser un viajero, mucho tiempo estuve allí

Y miré hacia abajo hasta donde pude.

Hasta donde se doblaba entre la maleza;

Luego tomó el otro, igual de justo,

Y teniendo quizás el mejor derecho,

Porque estaba cubierto de hierba y necesitaba ser usado;

Aunque en cuanto a eso, el paso allí

Las había usado prácticamente igual.

Y ambos esa mañana yacían por igual.

En las hojas, ningún paso había pisado nada negro.

¡Oh, guardé el primero para otro día!

Sin embargo, sabiendo cómo un camino lleva a otro,

Dudé si alguna vez volvería.

Lo contaré con un suspiro

En algún lugar, dentro de muchísimos años:

Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo...

Tomé el menos transitado,

Y eso ha marcado la diferencia.

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