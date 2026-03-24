La inteligencia artificial (IA) puede ayudar a dar respuesta a cuestiones en las que muchas personas no pueden ponerse de acuerdo: el mejor poema de la historia es una de esas cuestiones.

La IA eligió el mejor poema de la historia y la respuesta no es lo que muchos imaginan

Luego de admitir que no puede emitir opinión, la IA se sincera y dice que, “por su perfección formal y su impacto emocional”, elige “The Road Not Taken” de Robert Frost.

Publicado en 1916, el poema parece, a simple vista, una reflexión sencilla: un hombre se encuentra ante dos caminos en un bosque y debe elegir uno. Sin embargo, “esa imagen mínima esconde una de las metáforas más potentes de la literatura moderna: la construcción de la identidad a partir de decisiones irreversibles”, explicó la IA.

“Lo interesante —y donde muchas interpretaciones fallan— es que Frost no celebra tanto la elección ‘valiente’ como la tendencia humana a narrar el pasado de forma épica. El famoso verso final suele leerse como un elogio de la individualidad, pero en realidad tiene un tono irónico: ambos caminos eran prácticamente iguales", define.

Para la IA, este poema destaca por varios factores:

Economía perfecta del lenguaje : “En apenas 20 versos construye una idea compleja”.

: “En apenas 20 versos construye una idea compleja”. Ambigüedad interpretativa : “Permite múltiples lecturas, incluso contradictorias”.

: “Permite múltiples lecturas, incluso contradictorias”. Universalidad: “Cualquier persona, en cualquier cultura, entiende el dilema”.

En contraste con obras gigantes, Frost logra algo igual de difícil: “Decir mucho con casi nada”. Y ahí, en esa síntesis, aparece otro tipo de “mejor poema”: no el más grande, sino el más preciso.

El camino no tomado, de Robert Frost

Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo,

Y lamento no haber podido viajar ambos días.

Y ser un viajero, mucho tiempo estuve allí

Y miré hacia abajo hasta donde pude.

Hasta donde se doblaba entre la maleza;

Luego tomó el otro, igual de justo,

Y teniendo quizás el mejor derecho,

Porque estaba cubierto de hierba y necesitaba ser usado;

Aunque en cuanto a eso, el paso allí

Las había usado prácticamente igual.

Y ambos esa mañana yacían por igual.

En las hojas, ningún paso había pisado nada negro.

¡Oh, guardé el primero para otro día!

Sin embargo, sabiendo cómo un camino lleva a otro,

Dudé si alguna vez volvería.

Lo contaré con un suspiro

En algún lugar, dentro de muchísimos años:

Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo...

Tomé el menos transitado,

Y eso ha marcado la diferencia.