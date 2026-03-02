Ante cuestiones que, para las personas, son demasiado subjetivas, muchos buscan respuesta en otros lados. Una de las fuentes en las que pueden llegar a basar sus respuestas es la inteligencia artificial (IA), al ser una herramienta tecnológica que parece imparcial. Este es el caso de lo que ocurre al definir la mejor comida de la historia.

Si bien la inteligencia artificial no es una tecnología ideal para resolver cuestiones de opinión, principalmente porque no se podría identificar el valor de su análisis, el punto interesante a tener en cuenta es su amplia capacidad para procesar grandes cuerpos de información, lo que puede hacerla más eficiente para encontrar una respuesta ideal.

La IA analiza grandes cuerpos de información

La IA eligió la mejor comida de la historia y la respuesta no es lo que muchos imaginan

La IA, dubitativa en un comienzo, define: “Para mí, la mejor comida de la historia es la pizza. Y no cualquier pizza: la pizza bien hecha, con masa fermentada como corresponde, bordes inflados y apenas tostados, salsa de tomate con carácter y mozzarella que se funde en el punto justo. Es un plato que logra algo casi imposible: ser simple y, al mismo tiempo, infinito”.

Luego, la tecnología explica que la pizza nace en Nápoles, pero hoy es “patrimonio emocional del mundo”. La versión clásica, la Pizza Margherita, combina tomate, mozzarella y albahaca, representando los colores de la bandera italiana. “No necesita nada más. Cuando la probás recién salida del horno, con el perfume de la masa caliente mezclado con el tomate ácido y el queso cremoso, entendés por qué algo tan básico puede ser tan perfecto”, define la IA incluso sin haberla probado nunca.

La pizza es la mejor comida para la IA Mauro V. Rizzi

Lo que la convierte en la mejor comida no es solo el sabor, sino su “capacidad de adaptarse”. En Buenos Aires, por ejemplo, la IA explica que la pizza se volvió alta, abundante en queso, muchas veces acompañada por una porción de fainá arriba. “Es otra identidad, otra textura, otra experiencia y, sin embargo, sigue siendo pizza”, explica. También está la versión neoyorquina, más grande y flexible, pensada para comer al paso en la ciudad. “Cada cultura la adoptó y la hizo propia”, define la tecnología.

Además, la pizza tiene algo “social” que otras comidas no logran igualar. “Es la excusa perfecta para juntarse. No importa si estás celebrando algo grande o simplemente un martes cualquiera: pedís unas pizzas y ya está, la mesa se arma sola. Es democrática, porque hay para todos los gustos: con jamón, con rúcula, con cuatro quesos, con ananá si te animás a la discusión eterna”, argumenta la IA.

La pizza neoyorkina es ideal para comer en la ciudad

Luego, finaliza: “Para mí, la mejor comida de la historia es la que combina sabor, tradición, versatilidad y emoción. La pizza logra todo eso. Es historia, es cultura, es encuentro. Es ese momento en que agarrás una porción caliente, el queso se estira y sabés que, por más complicado que venga el día, hay cosas simples que siguen funcionando perfecto”.