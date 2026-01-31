Cuáles son las carreras con menor proyección laboral en 2026, según la inteligencia artificial

En la actualidad, elegir una carrera ya no depende solo de la vocación. En un contexto atravesado por la aceleración tecnológica proveniente de la inteligencia artificial (IA), cada vez más personas analizan las perspectivas laborales antes de decidir qué estudiar. En ese marco, un informe elaborado a partir de modelos de IA proyectó cuáles serán las carreras que podrían enfrentar mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo a partir de 2026.

El estudio, basado en el cruce de datos sobre empleo, evolución tecnológica y demanda de habilidades, advirtió que varias profesiones tradicionales muestran señales de estancamiento o retroceso. El principal motivo es que muchas de ellas se apoyan en tareas repetitivas, procesos manuales o esquemas laborales que no lograron adaptarse al ritmo de la digitalización.

El cambio tecnológico fue acelerado por la intervención de la IA (Foto: Freepik)

Según el análisis, los perfiles más comprometidos serán aquellos que no incorporen herramientas tecnológicas, nuevas competencias o áreas de especialización. La inteligencia artificial detectó una disminución sostenida en la demanda de ciertos puestos, especialmente en sectores con alta automatización o con una marcada sobreoferta de profesionales.

Entre las carreras con menor salida laboral en el corto plazo se destacan las administrativas tradicionales que no incluyen formación digital ni manejo de sistemas de gestión. También aparece el periodismo gráfico clásico, sobre todo cuando no suma habilidades multimedia, producción audiovisual o dominio de plataformas digitales. En un escenario donde el consumo de información migró a redes sociales y formatos digitales, la falta de adaptación se vuelve un obstáculo.

Otro caso señalado es el de las carreras contables básicas, ya que muchas de sus tareas rutinarias están siendo absorbidas por distintos softwares de automatización, sistemas inteligentes y plataformas de gestión financiera. Algo similar ocurre con el diseño gráfico que no incorpora nuevas tecnologías, como animación, diseño UX/UI o herramientas basadas en inteligencia artificial.

La abogacía generalista también figura entre las áreas con mayores desafíos. La saturación del mercado y la creciente demanda de especialistas en nichos concretos —como derecho digital, protección de datos o compliance— reducen las oportunidades para perfiles sin diferenciación. En el ámbito educativo, la docencia que no integra nuevas tecnologías, metodologías digitales o formación en entornos virtuales enfrenta un escenario cada vez más competitivo.

El cambio producido por la IA no es automático pero recomiendan actualizarse (Foto: Freepik) Dragos Condrea

El informe subrayó que la automatización y la inteligencia artificial no eliminan profesiones de forma inmediata, pero sí transforman profundamente el modo en que se trabaja. Muchas tareas que antes requerían intervención humana hoy pueden resolverse de manera más rápida y eficiente mediante software, lo que obliga a redefinir los roles laborales.

La advertencia no apunta a desalentar el estudio de estas carreras, sino a remarcar la necesidad de reinventarse. La formación continua, la especialización y el cruce con la tecnología aparecen como factores decisivos para sostener la empleabilidad en los próximos años.

Según la conclusión del análisis, el mensaje es claro: en el mercado laboral que viene, adaptarse ya no es una ventaja, sino una condición indispensable para seguir vigente. Por eso, ser inteligente en el mundo laboral actual no significa solo acumular títulos o conocimientos, sino desarrollar la capacidad de adaptarse a contextos que cambian de manera constante. En un escenario atravesado por la tecnología y la automatización, adaptarse implica actualizarse, reinventarse y animarse a salir de la zona de confort.