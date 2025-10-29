La técnica infalible para dormirse “inmediatamente”, según la IA

A la hora de dormirse, muchas personas cuentan con problemas para conciliar el sueño fácilmente, lo que los puede llevar a tener un mal descanso o hasta insomnio. Para mejorar esta situación, la inteligencia artificial (IA) puede proveer ayuda, puesto que puede ofrecer el truco infalible para dormirse “inmediatamente”.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

El truco infalible para dormirse “inmediatamente”, según la IA

Al consultarle al respecto, ChatGPT indicó que “no existe un truco verdaderamente infalible para dormirse de inmediato”, puesto que “el sueño depende del estado físico, mental y del entorno”. De todos modos, la IA destacó que “hay técnicas que aceleran mucho el proceso de conciliación del sueño y que, en la práctica, pueden hacer que una persona se duerma en pocos minutos". Las más efectivas están basadas en la respiración, la relajación muscular y el control mental.

Existen métodos para conciliar el sueño de forma efectiva Realstock - Shutterstock

Luego ofreció una lista de métodos que pueden ayudar a conciliar el sueño rápidamente.

Técnica militar

Se trata de un método muy popular y comprobado por pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Puede ayudar a dormir en menos de dos minutos después de practicarla varios días seguidos. Estos son los pasos a seguir de la técnica militar:

1 Recostarse en la cama

Acostarse en una posición cómoda y relajar todo el rostro, incluyendo mandíbula, lengua y músculos alrededor de los ojos.

2 Relajar el cuerpo

Dejar caer los hombros y relajar los brazos completamente. Luego, exhalar y aflojar el pecho, luego las piernas desde los muslos hasta los pies.

3 Dejar la mente en blanco

Dedicar unos 10 segundos a despejar la mente. Si cuesta, se puede recurrir a imaginar una escena tranquila, como flotar en un lago o recostarse bajo el cielo.

Si aparecen pensamientos, repetir mentalmente “no pienses, no pienses, no pienses” durante unos segundos.

Método 4-7-8

Este truco se basa en la respiración y la relajación del sistema nervioso. Puede reduce el ritmo cardíaco y la tensión corporal, lo que lleva a la inducción de somnolencia rápida. Para ello, este es el procedimiento completo del método 4-7-8:

1 Respirar profundo

Inhalar por la nariz contando cuatro segundos.

Una forma de dormir más rápido es concentrarse en la respiración con el método 4-7-8 Shutterstock

2 Mantener la respiración

Mantener el aire en los pulmones por siete segundos.

3 Exhalar

Exhalar el aire lentamente por la boca durante ocho segundos.

4 Repetir todo el proceso

Repetir esta forma de respiración consciente unas cuatro veces.

Escaneo corporal

Otra forma de apresurar el proceso para dormir es haciendo una relajación progresiva del cuerpo. De esta forma, se sentirá el sueño de a poco. A continuación, lo que hay que hacer para lograrlo:

1 Acostarse boca arriba

Recostarse en la cama boca arriba, con los brazos a los lados del cuerpo y las piernas estiradas, pero sin tensión.

2 Respirar

Cerrar los ojos y tomar tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca.

3 Relajar las extremidades posteriores

Dirigir la atención a los pies. Se debe sentir su peso y relajarlos completamente al exhalar. Luego, subir en foco hacia los tobillos y pantorrillas para aflojar cualquier tensión. Continuar con las rodillas y los muslos, dejando que se hundan en el colchón.

4 Concentrarse en la relajación del torso y brazos

Relajar las caderas y el abdomen. En el proceso, hay que dejar que el vientre suba y baje con la respiración natural. A continuación, llevar la atención al pecho y sentir cómo se expande y contrae suavemente al respirar.

Luego siguen los hombros, que hay que dejar que caigan sin esfuerzo. También se suelta la tensión en brazos, antebrazos y manos, hasta que los dedos se sientan pesados.

5 Aflojar el cuello y el rostro

Se pasa al cuello, donde hay que enfocarse en relajar los músculos de la nuca. Después, se relaja la mandíbula, los labios y la lengua. También se suavizan los músculos de las mejillas, los párpados y la frente.

6 Finalizar con una respiración profunda

Hacer una respiración profunda final y sentir el cuerpo entero relajado, pesado y tranquilo. Mantener la atención en la sensación de calma hasta quedarse dormido naturalmente.

Recomendaciones para dormir mejor

Una forma de mejorar el sueño es evitar las pantallas antes de dormir DimaBerlin - Shutterstock

Para potenciar cualquiera de estos métodos, la inteligencia artificial indica que se deben cumplir algunas condiciones: