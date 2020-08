45football es un sitio que recolecta canciones dedicadas al fútbol de todos los tiempos y de muchísimos países

Miguel Distefano Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 16:52

El fútbol y la música son dos grandes pasiones, cuyos caminos muchas veces se entrelazan. No son pocas las canciones que se transformaron en verdaderos himnos de cancha, así como tampoco son pocos los artistas o incluso los propios futbolistas quienes dedicaron melodías al club de sus amores o a la selección de su país.

Apasionado del fútbol pero también de la música, el suizo Pascal Claude posee una increíble colección de discos de vinilo relacionados con el mundo del fútbol. Desde 2012 los empezó a subir a Internet, consiguiendo así un sitio ideal para todo fanático de este deporte: 45football.com. A la fecha, lleva 1122 discos subidos.

Entrar a este sitio es como perderse en una disquería virtual, donde en las bateas se puede hallar de todo: discos olvidables, algunos rescatables, otros muy buenos y verdaderas joyas. Si bien la interfaz es simple (solo están las tapas de los discos que componen la colección y los menúes desplegables para facilitar la búsqueda por país), lo que hace tan especial a este sitio es precisamente lo variopinto de su contenido: hay sonidos de todo el mundo y de todas las épocas, con una breve descripción, de manera muy informal y muy divertida de cada uno.

La calidad de sonido de cada disco (que se puede escuchar mediante un reproductor embebido) es bastante decente; aunque claro, cuando se trata de grabaciones realizadas por algunos deportistas, los oídos pueden sufrir un poco. Por suerte, hay varias honrosas excepciones. También es posible encontrar géneros para todos los gustos: tangos, disco, rock, pop, reggae, ritmos africanos, baladas, orquestaciones, canciones a capella.

El sitio posee muchas perlas, como por ejemplo las canciones oficiales de muchas competiciones, como Copas América, Eurocopa y, por supuesto, Copas del Mundo, donde destaca la canción más famosa de la historia de los mundiales: Un'Estate Italiana, de Italia 90, inmortalizada por Edoardo Bennato y Gianna Nannini. Pero hay que decir todo: también es posible encontrar la "terrible" (según el dueño de la página) versión en inglés de este himno futbolístico, llamado To be number one.

Entre los artistas reconocidos que grabaron canciones y cuyos discos aparecen en esta colección es posible encontrar una canción hecha por Rod Stewart para alentar a Escocia antes del Mundial Argentina 78; a Plácido Domingo con el tema oficial de España 82, a Luciano Pavarotti con la canción de la BBC para Italia 90, al ex arquero del Real Madrid Julio Iglesias (sí, el de los memes) e incluso al rudo defensor del Wimbledon inglés y luego actor Vinnie Jones, entre otros muchos músicos famosos en sus países.

Los ídolos siempre están

Entre una de las tantas cosas extrañas es posible encontrar aquí hay una canción dedicada a Diego Maradona por la cantante francesa Linda de Suza, quien cuenta la historia de un niño de 10 años que quería ser igual al astro argentino. También está incluida "Querida amiga", la canción que el 10 más famoso grabó junto al dúo Pimpinela en 1986, el año más increíble del jugador.

Otros jugadores fuera de serie de los que es posible encontrar varios discos dedicados aquí son Pelé, Johan Cruyff, Rummenigge...pero de los que se atrevieron a cantar, hay que tomar coraje y escuchar al holandés Ruud Gullit cantando en la ducha (literalmente), su compatriota Johnny Rep, los alemanes Franz Beckenbauer, Sepp Maier y Gerd Müller, el camerunés Roger Milla, el inglés Paul Gascoigne, el belga Enzo Scifo, los brasileños Junior y Zico y los italianos Giorgio Chinaglia y Paolo Rossi, entre otros.

La mayoría de los discos de esta colección están dedicados a equipos de fútbol, desde los más famosos, de los que es posible encontrar varios discos, hasta otros clubes con vitrinas de premios vacías, pero sin dudas que tienen fans con muchas ganas de cantar...

Y entre las perlas, quienes eran fanáticos de esa historia donde las canchas que parecían tener kilómetros de largo y jugadores capaces de hacer piruetas inverosímiles (es decir, los Súper Campeones) pueden escuchar el disco del capitán Tsubasa, con la música del mítico dibujo animado japonés.

Taco, gambeta y volea al ángulo

Después de algunos países europeos, la Argentina supera a otras naciones en cantidad de discos en esta colección, con 36 discos (al momento de cierre de esta nota), entre los que se pueden encontrar marchas, chacareras y tangos, entre otros. De esos, 12 están dedicados a Boca, 5 a River (incluyendo una canción compuesta por Palito Ortega), 4 a Racing, 3 a San Lorenzo, 2 a Independiente, y después aparecen Huracán, Newell's Old Boys de Rosario, Unión, Chacarita y el Deportivo Español con un disco cada uno. Los restantes discos son todos relacionados con el Mundial 1978, incluyendo la marcha oficial, realizada por Ennio Morricone.

En general, se trata de un sitio donde es posible pasar horas con la camiseta y los auriculares puestos, para disfrutar (y muchas veces sufrir) con cada canción, pero donde queda claro que todos los protagonistas demuestran un gran amor por el deporte más popular de todos los tiempos.