Las cinco mejores excusas para evitar un evento sin quedar mal, según la Inteligencia Artificial

Recibir una invitación para un evento, ya sea de amigos, familiares o del ámbito laboral, es algo frecuente. Sin embargo, no siempre se tiene el deseo o la disponibilidad para asistir, y muchas veces se preferiría hacer cualquier otra cosa antes que comprometerse a estar en un lugar que no resulta atractivo. En ese contexto, la dificultad aparece al momento de encontrar la manera adecuada de rechazar la propuesta sin generar molestias ni quedar mal con los anfitriones. Para evitar estas situaciones incómodas, se recurrió a la Inteligencia Artificial en busca de las mejores frases para excusarse en estos casos.

A partir del análisis de una enorme cantidad de datos, la Inteligencia Artificial, en este caso el ChatGPT, dio a conocer algunas opciones efectivas para rechazar un compromiso de manera cordial y sin generar malestar. De esta manera, aquellas personas que por distintos motivos no puedan o no quieran asistir a un evento podrán utilizar estas frases como una solución práctica para declinar la invitación sin problemas. A continuación, las respuestas más destacadas de la IA sobre las mejores maneras de evitar un compromiso social sin que la otra persona se sienta ofendida:

“Me surgió un compromiso familiar ineludible”

Muchas veces, no se sabe como declinar una invitación sin quedar mal

Nada genera más comprensión que un tema familiar. Por ende, una buena opción es mencionar que un familiar necesita de tu ayuda, como un abuelo que requiere asistencia con algo, un cumpleaños de última hora o una cena que olvidaste que ya estaba pactada. Además, si querés que suene más creíble, se puede agregar un pequeño detalle, como: “Mi tía llamó porque necesita que la ayude con unos trámites y no puedo dejarla sola”. Al ser algo personal, es poco probable que insistan en que cambies de planes.

“No me siento bien y prefiero descansar”

Una de las excusas más efectivas porque nadie quiere estar cerca de alguien que podría estar enfermo. No es necesario exagerar con enfermedades graves; basta con decir que te duele la cabeza, el estómago o que estás resfriado; algo como: “Me levanté con un dolor de cabeza terrible y creo que es mejor que descanse un poco. No quiero arruinar la salida sintiéndome mal todo el tiempo”. Asimismo, si querés evitar que insistan en que tomes algo y vayas de todas formas, podés añadir: “Voy a intentar dormir un rato a ver si se me pasa”.

“Tengo mucho trabajo y no puedo desocuparme a tiempo”

Es una excusa sólida si trabajás o estudiás, porque la gente entiende que las responsabilidades vienen primero. Una buena alternativa es decir que te dejaron más tareas de las esperadas, que surgió una reunión inesperada o que tenés que terminar algo urgente. Por ejemplo: “Hoy mi jefe me pidió un informe de último momento y tengo que quedarme terminándolo”. Por otro lado, si estudiás, podés decir: “Me olvidé de que tenía que entregar un trabajo y necesito dedicarle toda la tarde”.

Desde un trabajo práctico de último minuto hasta un asunto familiar, son muchas las alternativas si se desea quedarse en casa

“Se me complicó el transporte y no llego a tiempo”

Esta alternativa se vuelve muy útil si el lugar está lejos o si no tenés un medio de transporte directo. En estos casos, podés decir que hubo un problema con el tráfico, que el auto no arranca o que el transporte público está colapsado. Algo como: “Quise tomar el colectivo, pero viene con mucho retraso y no tengo otra forma de llegar. No quiero hacerlos esperar tanto, mejor lo dejamos para otro día”.

“Me surgió un imprevisto de último momento”

Esta excusa funciona porque es lo suficientemente ambigua como para que no puedan cuestionarla, pero al mismo tiempo sugiere que es algo importante. En esos casos, se puede decir: “No sabés, justo me surgió un problema y tengo que resolverlo. Qué bronca, porque tenía ganas de ir, pero no me va a dar el tiempo”. Si preguntan qué pasó, simplemente responde: “Es algo personal, pero te juro que no puedo evitarlo”. Al dejarlo abierto, la otra persona no podrá insistir sin parecer invasiva.