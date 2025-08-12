LA NACION

Las mejores aplicaciones para ayudar a la memoria y entrenar el cerebro, según expertos en neurociencia

Especialistas recomiendan el uso de algunas apps para estimular distintas áreas del cerebro y mejorar el rendimiento cognitivo; enterate de todos los detalles en esta nota

El Tiempo (Colombia)
Investigadores del Instituto de Neurociencias Cognitivas y Traslacionales (INCyT) y la Fundación INECO estudiaron el impacto de las aplicaciones digitales en la estimulación de funciones cognitivas clave como la memoria, la atención y la concentración. Estas plataformas combinan juegos interactivos y ejercicios diseñados para activar diferentes áreas del cerebro, ofreciendo una herramienta innovadora para el entrenamiento cognitivo.

Cada aplicación presenta un enfoque único centrado en la experiencia del usuario y en la estimulación cognitiva, ofreciendo herramientas específicas para entrenar habilidades mentales como la memoria, la atención y el razonamiento. A continuación, la lista de aplicaciones.

Cognifit

  • Es una app especializada en el desarrollo de juegos y ejercicios diseñados para evaluar y mejorar la memoria
  • Permite monitorizar el progreso y la evolución de las capacidades cognitivas
Lumosity

  • App de entrenamiento cerebral creada por neurocientíficos para mejorar memoria, atención y velocidad mental.
  • Ofrece juegos y ejercicios personalizados que ayudan a prevenir la pérdida de memoria.

Peak

  • Aplicación para entrenamiento cognitivo con progreso adaptativo y personalizado.
  • Juegos diseñados para estimular memoria, creatividad, concentración y resolución de problemas.
Para obtener mejores resultados, expertos recomiendan practicar entre 10 y 15 minutos diarios. El entrenamiento constante es clave para la estimulación cognitiva, mejorar la memoria y potenciar el rendimiento mental, ayudando a mantener el cerebro activo y saludable a largo plazo.

*Por María Luisa Álvarez Mejía

El Tiempo (Colombia)
