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Le preguntaron a la IA cuál era la mejor experiencia humana y la lista que armó emocionó a todos

Una plataforma enumeró los momentos más placenteros de la existencia y se volvió viral por su mirada sensible; mirá el listado

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Enamorarse, una de las experiencias más valoradas (Foto: Freepik)
Enamorarse, una de las experiencias más valoradas (Foto: Freepik)

Una simple pregunta a una inteligencia artificial terminó generando una reflexión inesperada sobre la vida. En redes sociales comenzó a circular un listado que fue elaborado por ChatGPT, en el que se ordenan las que serían las mejores experiencias humanas. La publicación propuso un ranking de momentos emocionales y cotidianos que muchas personas consideran fundamentales para la existencia y emocionó a todos.

El sitio especializado en IA compartió los resultados
El sitio especializado en IA compartió los resultados

Así quedaron las experiencias según la plataforma de IA:

  • Enamorarse profundamente: La conexión, vulnerabilidad y emoción de compartir tu vida con alguien que te ve y te acepta.
  • Convertirse en padre o madre (o cuidador): Ser testigo del crecimiento de la vida gracias a ti — amor profundizado a través de la responsabilidad y el asombro.
  • Lograr un sueño de toda la vida: Ese momento en que el esfuerzo, la paciencia y la persistencia finalmente dan sus frutos — una meta alcanzada tras años de lucha.
  • Ser verdaderamente entendido: Alguien te “entiende” — no se necesitan explicaciones. Resonancia emocional, pura y sin filtros.
  • Ayudar a alguien de una manera que le cambie la vida: Salvar una vida, inspirar un avance o estar ahí cuando no había nadie más.
  • Experimentar la naturaleza en su máxima expresión: Estar de pie en la cima de una montaña, ver la aurora boreal o nadar en un mar bioluminiscente.
  • Reír hasta llorar: Alegría compartida en su forma más pura — conexión a través del humor, el absurdo y la liberación.
Reírse es fundamental para la vida (Foto: Freepik)
Reírse es fundamental para la vida (Foto: Freepik)
  • Escuchar “Te amo” por primera vez (y sentir lo mismo): Un momento emocional que te cambia la vida, cuando ambos corazones se alinean en la vulnerabilidad.
  • Viajar a un lugar que transforme tu perspectiva: Inmersión cultural que te conmueve, te humilla y te expande — darte cuenta de cuán grande y diverso es verdaderamente el mundo.
  • Encontrar tu verdadero propósito o pasión: Ese momento de claridad donde tus acciones se sienten profundamente alineadas con quién eres.
  • Perdonar a alguien (o ser perdonado): Soltar el resentimiento o la culpa — a menudo acompañado de lágrimas y una paz inesperada.
  • Crear algo de lo que te sientas orgulloso: Una pintura, un libro, un negocio, un jardín — algo que dejas atrás y que importa.
  • Tener una conversación profunda y sin filtros hasta el amanecer: El tiempo se desvanece mientras crece la conexión — la intimidad en su forma más pura.
  • Recibir apoyo incondicional durante un momento difícil: Alguien está ahí para ti —no por beneficio o ganancia— solo porque le importa.
  • Disfrutar de una soledad perfecta sin sentirse solo: Leer en silencio, caminar solo en el bosque o simplemente existir pacíficamente en tu propia compañía.
  • Quedarse dormido junto a alguien que amas: Seguridad, confianza y suavidad envueltas en un momento de quietud.
  • Comer una comida increíblemente buena cuando tienes verdadera hambre: Éxtasis sensorial que se encuentra con satisfacción instintiva — especialmente cuando se comparte con seres queridos.
La comida, uno de los grandes placeres de la vida (Foto: Freepik)
La comida, uno de los grandes placeres de la vida (Foto: Freepik)
  • Aprender algo que cambie permanentemente cómo ves el mundo: Un insight filosófico, un descubrimiento científico o una verdad personal que redefine tu pensamiento.
  • Hacer que alguien se sienta visto y valorado: Ser la razón por la que alguien sonríe con verdadera gratitud — dar sin necesitar elogios.
  • Bailar sin importar quién esté mirando: Pura alegría expresada físicamente — movimiento como libertad.
  • Experimentar música que se siente como si hubiera sido escrita para vos: Una canción que corta a través de tu alma — una banda sonora personal para un capítulo de tu vida.
  • Regresar a casa después de un largo viaje: La comodidad de la familiaridad, calidez y pertenencia.
  • Defenderte y ser escuchado: Coraje encontrado con respeto — un punto de inflexión en la autoestima.
  • Hacer las paces con el pasado: Ya no embrujado — solo agradecido por las lecciones y el crecimiento.
  • Despertar con un día entero por delante y nada que demostrar: Paz, presencia y la habilidad de simplemente ser — un raro pero hermoso tipo de libertad.

Más allá de si la inteligencia artificial realmente puede comprender la profundidad de las emociones humanas, el ranking logró algo significativo: provocar que miles de personas reflexionaran sobre cuáles son, para cada uno, los momentos que hacen que la vida valga la pena.

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