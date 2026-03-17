Llega hackITBA, la hackathon más grande de Buenos Aires que lleva a estudiantes universitarios a Silicon Valley

La organización estudiantil Computer Society ITBA anuncia el lanzamiento de hackITBA, la hackathon presencial más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el viernes 27 de marzo a las 17:00 horas hasta el domingo 29 de marzo a las 18:00 horas, la Sede Rectorado del ITBA (Iguazú 341) cerrará sus puertas para albergar a más de 200 estudiantes de cualquier universidad del país en una competencia ininterrumpida de 36 horas.

Durante este fin de semana intensivo, los participantes se quedarán a dormir en las instalaciones de la facultad mientras diseñan soluciones innovadoras, aceleran su aprendizaje y compiten por oportunidades internacionales.

Participar en una hackathon de esta escala representa una de las experiencias académicas más enriquecedoras para un estudiante universitario, ya que permite absorber conocimientos técnicos y habilidades blandas en tiempo récord. Para potenciar este ecosistema, hackITBA ofrece beneficios inigualables desde el minuto cero: solo por competir, cada participante recibirá 5.000 créditos en AWS. Por su parte, los equipos ganadores escalarán a 10.000 créditos en AWS y el premio mayor que todo estudiante sueña: la posibilidad de sentarse frente al fundador de Puente en una entrevista exclusiva por un cupo para viajar a Silicon Valley. El objetivo es conocer desde adentro el ecosistema de las compañías más importantes del mundo, en un viaje de networking y aprendizaje de primer nivel.

Más allá de la competencia técnica, hackITBA se posiciona como un trampolín estratégico hacia el mercado laboral. Durante el último día del evento, la sede se transformará en un hub de networking. Los estudiantes tendrán la posibilidad de interactuar directamente en los stands de sponsors de primer nivel en la industria tech, donde podrán presentar sus proyectos, dejar sus currículums y abrir puertas profesionales en empresas líderes como Pedidos Ya, WaterPlan, Complif e IOL.

“Nuestro objetivo es crear un entorno donde la creatividad no duerma. Al reunir a más de 200 mentes brillantes bajo el mismo techo durante 36 horas, no solo fomentamos el desarrollo técnico, sino que creamos lazos profesionales y personales que duran toda la vida”, destacan desde la organización.

La convocatoria está abierta a estudiantes universitarios de todas las instituciones que busquen desafiar sus límites, conectar con la industria y vivir la adrenalina de crear tecnología desde cero.

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