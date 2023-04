Llega Log In, el primer programa del canal de streaming Tuvalu TV

escuchar

Tuvalu TV es un nuevo canal de streaming que tiene claras sus raíces: su nombre refiere a la pequeña isla de la Polinesia que, en el medio del Océano Pacífico, es la que tiene asignado el sufijo TV para los dominios de internet. Y es un símbolo de la complejidad y las revoluciones inesperadas que trae la tecnología (en este caso, dinero para los 11.000 habitantes de Tuvalu).

Esa es, un poco, la idea detrás del flamante Tuvalu TV, un canal de streaming (en Twitch y en YouTube) con foco en la tecnología. Los creadores son Martín Pérez y Claudio Dicmonas, dos empresarios del sector tecnológico y productores de eventos masivos. Pérez creó Pinny App, una aplicación para el envío de comida casera a domicilio, y es el fundador de Not School, un espacio de entrenamiento IT, en Argentina y Chile; también creó Millotón, un juego de trivia y premios con más de 100.000 usuarios semanales. Claudio Dicmonas es fundador de VirtualWorld, una productora con más de 10 años de experiencia en producciones nacionales e internacionales, desarrollo de experiencias de alto impacto que involucran tecnología, técnica, y experiencias de usuario.

“Tuvalu es un canal y una comunidad. O, mejor dicho, una comunidad de streaming. Buscamos establecer un lazo duradero con la audiencia, y lograr que sean parte de este proyecto. Es un espacio para compartir noticias del sector de forma interactiva, divertida y lúdica”, asegura Pérez.

Tuvalu ya tiene su primer programa, Log In, que debutó el 3 de abril y se transmite en vivo de lunes a viernes de 11 a 13 hs, y que tiene como integrantes a periodistas especializados en tecnología e innovación: Desirée Jaimovich, Florencia Barbeira, Julieta Schulkin, Celeste Giardinelli, Maxi Fanelli y Damián Blanco.

La intención del programa es abordar temáticas tecnológicas complejas con un lenguaje amigable. “Cómo consumidora de contenido por streaming me resulta muy loco pasar al otro lado, creo que este programa trae un componente nuevo a la mesa: la información y la tecnología como foco, sin perder la diversión”, afirma Celeste Giardinelli. “Somos un equipo diverso de mujeres nacidas en los 80s, 90s, y 2000, con muchas historias para contar. Me encanta eso”, agrega Julieta Schulkin.

“Creo que el potencial de Log In es que el programa logra encontrar el equilibrio entre información e informalidad con el toque distintivo de que finalmente exista una mesa de debate e interacción compuesta principalmente por mujeres. Esto en el mundo de la tecnología no es algo más. Sin dudas se trata de un antes y un después. Vamos a iniciar sesión en un programa que no vamos a querer desloguear”, destaca Florencia Barbeira.

LA NACION

