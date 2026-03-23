Los Galaxy S26 ahora son compatibles con el AirDrop de Apple

Samsung confirmó que integró AirDrop con Quick Share, por lo que es posible compartir archivos por Wi-Fi entre Android y iOS; lo había anunciado Google en noviembre
- 2 minutos de lectura'
Samsung ha anunciado la incorporación de la compatibilidad con AirDrop de Apple para los modelos de su gama de smartphones Galaxy S26, aumentando así la cantidad de dispositivos a los que los usuarios pueden compartir contenidos.
La función Quick Share permite a los usuarios intercambiar contenidos de un dispositivo a otro independientemente de su sistema operativo desde el pasado mes de noviembre, de forma que los usuarios no tienen que recurrir a métodos como una conexión por cable entre ambos dispositivos o aplicaciones de terceros.
Samsung se suma así a otros fabricantes como Google en la integración de la compatibilidad con AirDrop de Apple, aunque a diferencia de este, no se activará por defecto. Para acceder a esta función, los usuarios deben acceder a la sección de servicios conectados dentro del menú de ajustes, ir a Quick Share y pulsar en “Compartir con dispositivos de Apple” para activar el botón.
La actualización ya está disponible para los modelos de la serie Galaxy S26 (S26, S26+ y S26 Ultra), aunque Samsung ha adelantado en su web que próximamente se anunciará su disponibilidad en otros dispositivos.
Por el momento, esta compatibilidad se ha integrado a los usuarios de Corea del Sur y progresivamente se irá expandiendo a otras regiones como Europa, Hong Kong, Japón, Latinoamérica, Norteamérica, Sudeste asiático y Taiwán, según ha indicado la compañía.